Saftiger Preis im Fanshop
FC Bayern München stellt umstrittenes Aufwärmshirt vor - neues Heimtrikot geleakt?
Veröffentlicht: 02.12.2025
11:01 Uhr
- ran.de
Der FC Bayern München hat eine neue Aufwärm-Kollektion vorgestellt. Darunter auch ein eher umstrittenes Shirt. Zudem soll das Heimtrikot der kommenden Saison geleakt worden sein.
Der FC Bayern München hat ein neues Aufwärmshirt in seinen Online-Shop aufgenommen.
Das Shirt weist einen weißen Hintergrund mit horizontalen roten Streifen auf, ergänzt durch grellblaue Elemente, einen schwarzen Querbalken sowie kleine gelbe Akzente am Ärmel und an der Seite.
Es ist für 70 Euro ohne Beflockung erhältlich. Eine Langarm-Variante als Pullover kostet 110 Euro ohne Flock. Die Spieler tragen das Shirt beim Aufwärmen vor den Partien.
Externer Inhalt
FC Bayern: Neues Heimtrikot bereits geleakt?
Zusätzlich wurde das angebliche Heimtrikot für die Saison 2026/27 bereits geleakt.
Es behält die traditionelle rote Basis mit dunkleren tonalen Nadelstreifen bei und verfügt über goldene Details am Kragen und den Ärmelbündchen.
Externer Inhalt
Externer Inhalt
Für gewöhnlich stellt der Rekordmeister sein Trikot der kommenden Saison frühestens zum letzten Heimspiel der Vorsaison vor.