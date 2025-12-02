FC Bayern München stellt umstrittenes Aufwärmshirt vor - neues Heimtrikot geleakt?

Der FC Bayern München hat eine neue Aufwärm-Kollektion vorgestellt. Darunter auch ein eher umstrittenes Shirt. Zudem soll das Heimtrikot der kommenden Saison geleakt worden sein.

Der FC Bayern München hat ein neues Aufwärmshirt in seinen Online-Shop aufgenommen.

Das Shirt weist einen weißen Hintergrund mit horizontalen roten Streifen auf, ergänzt durch grellblaue Elemente, einen schwarzen Querbalken sowie kleine gelbe Akzente am Ärmel und an der Seite.

Es ist für 70 Euro ohne Beflockung erhältlich. Eine Langarm-Variante als Pullover kostet 110 Euro ohne Flock. Die Spieler tragen das Shirt beim Aufwärmen vor den Partien.