TV-Experte Lothar Matthäus kritisiert Bayern-Coach Thomas Tuchel nach der 0:1-Pleite gegen Bremen wegen seines Umganges mit Leon Goretzka.

Bei der überraschenden 0:1-Heimpleite des FC Bayern München gegen Werder Bremen war Leon Goretzka einmal mehr nicht in der Startelf des deutschen Rekordmeisters zu finden.

Ein Umstand, der den früheren Bayern-Star und heutigen TV-Experten Lothar Matthäus dazu veranlasst, Trainer Thomas Tuchel zu kritisieren.

"Dass Goretzka wieder nicht von Anfang an gespielt hat, ist für die Stimmung nicht gut. Diese Entscheidung gegen Goretzka können auch die Spieler nicht verstehen", sagte Matthäus bei "Sky90".

Nach Meinung von Matthäus brauche die Mannschaft der Münchner Spieler wie Goretzka vor allem in Situationen, in denen es nicht gut laufe. Gegen Bremen kam der Mittelfeldspieler aber erst als Joker für die letzten 25 Minuten aufs Feld.

"Goretzka ist angesehen in der Mannschaft, hat viele Kumpels in der Mannschaft und ist lange genug dabei. Er ist ein Mentalitätsspieler, der gerade in solchen Spielen dann genau was mitbringt, was sonst keiner in dieser Mannschaft hat", sagte Matthäus in seinem Plädoyer für den 28-Jährigen, "diese enorme Kraft, die er außerhalb des Strafraums gibt, um in diesen reinzukommen. Die Wege, die er geht, die Zweikämpfe, die er führt und die Persönlichkeit, die mit ihm auf dem Platz steht. Der Antreiber im Mittelfeld hat dem FC Bayern gegen Bremen gefehlt".