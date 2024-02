Was angesichts von acht Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen in der Bundesliga, dem frühen Aus im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken und der Hinspiel-Niederlage im Achtelfinale der Champions League bei Lazio Rom kein leichtes Unterfangen werden dürfte.

Fehlende Ergebnisse

Zuletzt reihten die Bayern drei bittere Niederlagen aneinander: 0:3 im Top-Spiel in Leverkusen, 0:1 bei Lazio Rom in der Champions League und 2:3 beim VfL Bochum. In keinem dieser Spiele wurde die Mannschaft den hohen Ansprüchen des Rekordmeisters gerecht. Und es wäre untertrieben, nur von einer schlechten Phase zu sprechen.

Letztlich gelang es Tuchel nach der Entlassung von Julian Nagelsmann im März 2023 nicht, den Erfolg zum FC Bayern zurückzubringen. In der vergangenen Saison war im DFB-Pokal bereits im Viertelfinale nach einer Heimniederlage gegen den SC Freiburg Schluss, in dieser Spielzeit endeten die Pokalträume beim Drittligisten aus Saarbrücken. Im Viertelfinale der Champions League war im vergangenen Jahr Manchester City zu stark, dieses Jahr muss Rückspiel gegen Lazio Rom eine deutliche Steigerung der Bayern her, um noch weiterzukommen.

Unter dem Strich steht also nur der Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der vergangenen Saison. Aber auch dafür war eine Portion Glück und Mainzer Schützenhilfe am letzten Spieltag in Dortmund nötig.