Laut "Kölner Stadt-Anzeiger" sind die Boni unter anderem an eine gewisse Anzahl an Einsätzen Urbigs bei den Münchnern gebunden, zudem wurde demselben Bericht nach noch eine Weiterverkaufsbeteiligung zugunsten der Rheinländer vereinbart.

Auf sieben Millionen Euro an sofortiger Ablöse plus drei Millionen Euro an Bonuszahlungen sollen sich die Münchner laut "Sky" mit Urbigs Noch-Arbeitgeber aus der Domstadt geeinigt haben.

Mamadou Sangare (Rapid Wien) Wildert RB Leipzig in der österreichischen Liga, dann meist bei den Red-Bull-Kollegen in Salzburg. Laut Informationen von "africafoot.com" haben es die Sachsen nun aber auf Rapid-Youngster Mamadou Sangare abgesehen. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bereits drei Länderspiele für Mali absolviert hat, soll zudem im Visier von Galatasaray, Besiktas und dem FC Sevilla sein.

Youssoufa Moukoko (OGC Nizza) Kehrt Youssoufa Moukoko in die Bundesliga zurück? Die Leihe zu OGC Nizza ist für alle Beteiligten bisher eine Enttäuschung. Die "Bild" bringt deshalb nun einen Wechsel zu Union Berlin ins Spiel. Dort steht mittlerweile Steffen Baumgart an der Seitenlinie. Der 53-Jährige gilt als großer Bewunderer des Stürmers und könnte einen Transfer-Versuch wagen.

Jan-Niklas Beste (Benfica Lissabon) Nächster Interessent für Jan-Niklas Beste: Der Linksfuß wurde bereits mit RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Laut "Sky" soll nun jedoch der Sport-Club Freiburg in der Pole Position für einen Transfer sein. Ob als Leihe oder als feste Verpflichtung ist noch offen. Beste ist aktuell nur Reservist bei Benfica.

Jeff Chabot (VfB Stuttgart) Mit starken Spielen, unter anderem in der Champions League, hat VfB-Abwehrchef Jeff Chabot wohl prominente Interessenten auf den Plan gerufen. Laut "Sky" soll Juventus Turin ein Auge auf den 26-Jährigen geworfen haben. Demnach habe Chabot mit seiner Leistung im Königsklasse-Duell gegen die "Alte Dame" so sehr überzeugt, dass die Turiner ...

Jobe Bellingham (Sunderland AFC) Dem englischen Boulevard-Blatt "The Sun" zufolge waren zuletzt Scouts von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in Sunderland im Stadion. Auch eine ganze Reihe Premier-League-Klubs sollen ein Auge auf Bellingham geworfen haben. Allerdings dürfte der Werdegang seines Bruders in der Bundesliga durchaus ein gutes Argument für Jobe sein, ebenfalls in Deutschland sein Glück zu versuchen. Es wäre wohl eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro fällig, was weder den BVB noch die Werkself wirklich abschrecken dürfte.

Jobe Bellingham (Sunderland AFC) Jobe Bellingham, der jüngere Bruder von Real-Madrid-Star Jude, ist einer der besten Spieler beim AFC Sunderland. Der 19-Jährige macht in Englands zweiter Liga regelmäßig mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und scheint als zentraler Mittelfeldspieler in die Fußstapfen seines Bruders zu treten. Das hat nun offenbar zwei Bundesliga-Klubs auf den Plan gerufen...

"Solange Manuel Neuer da ist, macht eine Rückkehr keinen Sinn - das habe ich ja schon oft gesagt", stellte Nübel zuletzt im Rahmen einer Medienrunde bei der Nationalmannschaft noch einmal deutlich heraus. Der gebürtige Paderborner wechselte im Sommer 2020 an die Säbener Straße und spielte trotz wohl anderslautender Zusagen in seiner ersten Saison in München kaum.

Langfristig dürfte dann auch noch Alexander Nübel eine Rolle im Kampf um die Neuer-Nachfolge spielen, der in München noch einen Vertrag bis 2029 hat. Der 28-Jährige ist aktuell an den VfB Stuttgart verliehen und das wohl noch bis zu Neuers möglichem Karriereende im Sommer 2026.

© not available

© not available

Seit dem Sommer 2021 ist Nübel durchgehend verliehen, zunächst zwei Jahre an die AS Monaco, nun schon im zweiten Jahr nach Stuttgart, wo er also sehr wahrscheinlich noch eine dritte Saison dranhängen wird.

Wie der "Kicker" berichtet, war Neuer seinerzeit in die bevorstehende Verpflichtung von Nübel von den Bayern-Bossen nicht eingeweiht worden, das soll nun bei Urbig anders sein. Durchaus denkbar also, dass Urbig nun etwas einfacher gegen den mittlerweile in die Jahre gekommenen Neuer zu Einsätzen kommt, als es bei Nübel in der Saison 2020/21 der Fall war.

Die gut anderthalb Jahre bis zu Neuers möglichem Karrierende bleiben also spannend mit Blick auf die möglichen Nachfolger. Die "Kronprinzen" bringen sich jedenfalls immer mehr in Stellung, um dann in der Erbfolge das Vertrauen der Bosse geschenkt zu bekommen.