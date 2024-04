Anzeige Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Anzeige

+++ Update, 15. April, 11:59 Uhr: Neuer und Sane zurück im Mannschaftstraining +++ Die Bayern dürfen auf einen Einsatz von Manuel Neuer und Leroy Sane im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch gegen den FC Arsenal (ab 21 Uhr im Liveticker) hoffen. Laut "Sky" stieg das Duo am Montag wieder ins Mannschaftstraining des Rekordmeister ein. Beim Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den 1. FC Köln (2:0) fehlten sowohl Neuer als auch Sane aufgrund von kleineren Blessuren im Aufgebot von Trainer Thomas Tuchel. Beim 2:2 im Hinspiel standen Neuer und Sane gegen die "Gunners" noch in der Startelf.

+++ Update, 14. April, 15:20 Uhr: Effenberg kontert Hamanns Bayern-Kritik +++ Der FC Bayern bekommt in der Dauerfehde mit TV-Experte Dietmar Hamann Schützenhilfe von Stefan Effenberg. Der "Sport 1"-Experte wies im "Doppelpass" den Vorwurf zurück, die Bayern würden unter Trainer Thomas Tuchel zu wenig trainieren. Damit hatte der "Sky"-Mann die Vielzahl an muskulären Verletzungen in dieser Saison erklärt. "Das daran festzumachen, ist vollkommener Quatsch", so der frühere Bayern-Star: "Wenn du einen Rhythmus mit Champions League, Bundesliga und Nationalmannschaften und damit mehr oder weniger durchgehend englische Wochen hast, dann kannst du logischerweise nicht so viel trainieren." Anders als Hamann vermutet Effenberg hinter der Verletzungsmisere des Rekordmeisters "unglückliche Umstände". Es gebe eben verletzungsanfällige Spieler, die in ihrer Karriere immer wieder mit Muskelverletzungen zu tun hätten - so wie aktuell Kingsley Coman oder Serge Gnabry. "Das hat mit dem Training nichts zu tun", betont "Effe".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 13. April, 14:41 Uhr: Neuer und Sane fehlen gegen Köln +++ Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf zwei Stars verzichten. Manuel Neuer wird nach seiner Adduktorenverletzung gegen die Rheinländer geschont, wie die Münchner vor der Partie bekanntgaben. Zudem steht auch Leroy Sane wegen Schambeinprobleme nicht im Aufgebot des Rekordmeisters, der Offensivspieler bekommt ebenfalls eine Pause.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige +++ Update, 13. April, 13:24 Uhr: Wird Jamal Musiala zum Rekord-Transfer von Manchester City? +++ Zuletzt wurde von der englischen Zeitung "Independent" bereits berichtet, dass sich die Anzeichen verdichten, Manchester City könnte das Werben um Bayern-Star Jamal Musiala intensivieren. Im Bericht wurde damit argumentiert, dass die "Citizens" der Favorit auf eine Verpflichtung des 21-Jährigen sind, sollte dieser sich zu einem Abgang aus München entschließen. Wie nun wiederum das Radionetzwerk "TeamTalk" vermeldet, soll der englische Meister bei Musiala mit einer möglichen Ablösesumme im Bereich von 140 Millionen Euro kalkulieren. Damit wäre der deutsche Nationalspieler der teuerste Neuzugang in der Geschichte von ManCity. Bislang ist dies Jack Grealish, für den City wohl um die 120 Millionen Euro ausgegeben hat. Die Bayern wollen ihrerseits wohl weiterhin mit Leistungsträger Musiala verlängern, der noch einen Vertrag bis 2026 an der Säbener Straße hat. Dass die Münchner Musiala schon im Sommer 2024 ziehen lassen, gilt daher als beinahe ausgeschlossen. Anders könnte es ein Jahr später aussehen, sollte Musiala bis dahin seinen Kontrakt nicht vorzeitig verlängert haben.

+++ Update, 12. April, 09:36 Uhr: Uli Hoeneß am Montag vor dem Frankfurter Landgericht +++ Kommenden Montag dürfte vor Verhandlungssaal 1 des Landgerichts Frankfurt ein reger Besucherbetrieb herrschen, denn: Uli Hoeneß ist als Zeuge geladen und soll am vierten Verhandlungstag des Prozesses im Falle des Sommermärchens 2006 aussagen. Hintergrund: Noch immer ist offen, was mit der Summe von zehn Millionen Schweizer Franken (6,7 Millionen Euro) passiert ist, die sich Franz Beckenbauer 2002 in seiner Rolle als Chef des WM-Organisationskomitees geliehen hatte. Das Geld bekam er von Ex-Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus. Über Umwege landete diese Summe dann beim inzwischen lebenslang gesperrten Ex-FIFA-Vizepräsidenten Mohamed Bin Hammam in Katar. Das Landgericht vermutet, dass Hoeneß mehr über diese Transaktionen weiß. Grund dafür sind öffentliche Aussagen des 72-Jährigen, wonach dieser in der Vergangenheit betonte: "Ich weiß sehr sicher, dass das Geld nicht zum Stimmenkauf verwendet wurde." Gerüchten zufolge sollen mit den zehn Millionen Franken entweder Stimmen für das Sommermärchen 2006 gekauft worden sein, oder - diese Option gilt als wahrscheinlicher - mit dem Geld wurde der Wahlkampf von Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter im Jahr 2002 unterstützt.

+++ Update, 12. April, 07:05 Uhr: Bittet um Gespräch - Bayern-Star Upamecano wohl unzufrieden +++ Nachdem Bayerns Innenverteidiger Dayot Upamecano zuletzt seinen Stammplatz bei den Münchnern verloren hat, soll der 25-Jährige laut "Sportbild" mit seiner aktuellen Rolle wenig überraschend unzufrieden sein. Daher habe der Franzose die Verantwortlichen an der Säbener Straße dem Bericht nach um ein Gespräch gebeten. Dennoch wolle Upamecano nicht unbedingt weg aus München. Immerhin hat der Nationalspieler auch noch einen Vertrag bis 2026. Allerdings sollen Topklubs wie PSG, Manchester United und auch Chelsea Interesse am robusten Defensivmann haben. Zuletzt gab Tuchel in der Innenverteidigung meist Matthijs de Ligt und Eric Dier den Vorzug vor Upamecano. Im Laufe des Frühjahres flog Upamecano innerhalb weniger Tage bei den Niederlagen in Bochum (2:3) und Lazio Rom (0:1) jeweils vorzeitig vom Platz.

+++ Update, 10. April, 18:30 Uhr: Serge Gnabry fällt mit Muskelfaserriss vorerst aus +++ Serge Gnabry bleibt vom Pech verfolgt. Wie der FC Bayern am Mittwoch mitteilte, zog sich der 28-Jährige im Champions-League-Spiel beim FC Arsenal (2:2) am Vorabend einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zu. Zur Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben, sondern sprach lediglich davon, dass Gnabry "vorerst" nicht zur Verfügung stehen werde. Für den Nationalspieler ist es in der laufenden Saison bereits die dritte schwerere Verletzung. Im Herbst fiel er aufgrund eines gebrochenen Unterarms einen Monat aus, von Dezember bis Februar zwang ihn eine Muskelverletzung zum Zuschauen. Zuletzt hatte Gnabry aufsteigende Form bewiesen und auch in London den Ausgleichstreffer für sein Team erzielt. Die neuerliche Verletzung ist für ihn zudem ein herber Rückschlag im Kampf um die EM-Teilnahme.

Anzeige

+++ Update, 9. April, 23:18 Uhr: Serge Gnabry verletzt sich gegen Arsenal +++ Torschütze Serge Gnabry hat sich beim 2:2 (2:1) des FC Bayern im Champions-League-Spiel beim FC Arsenal erneut verletzt und fällt vorerst aus. Trainer Thomas Tuchel bestätigte nach der Partie, dass bei Gnabry eine Oberschenkelverletzung vorliege. "Das ist ein Thema, das wir haben. Da müssen wir eine Lösung finden für nächste Woche", sagte Tuchel bei "Prime Video". Sportvorstand Max Eberl sagte zu "Sky": "Er ist wieder raus. Es geht ihm nicht gut. Er weiß, dass er was hat." Gnabry hatte in der ersten Halbzeit den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 erzielt. In der laufenden Saison fehlte er aufgrund verschiedener Verletzungen bereits über mehrere Wochen, in London bestritt er erst sein 17. Pflichtspiel.

Anzeige

+++ Update, 9. April, 17:00 Uhr: Will Coman weg? FCB legt wohl Schmerzgrenze fest +++ Nach neun Jahren beim FC Bayern könnte Kingsley Coman laut "Bild" möglicherweise im Sommer 2024 Abschied von der Säbener Straße nehmen. Dem Bericht nach liebäugelt der 27 Jahre alte Flügelflitzer mit einem Vereinswechsel, dabei sollen vor allem die Premier League bzw. Spaniens La Liga für den Franzosen von Interesse sein. Da Coman in München aber noch einen Vertrag bis 2027 hat, müssten die Bayern erst einmal ein lukratives Ablöseangebot von einem anderen Klub erhalten. Der neue Sportvorstand Max Eberl sei demnach nicht komplett abgeneigt, Coman ziehen zu lassen, ab einer Ablösesumme von 70 Millionen Euro sei der deutsche Rekordmeister dem Bericht nach gesprächsbereit.

Anzeige

+++ Update, 8. April, 20:00 Uhr: Tuchel: "Werde weiter alles geben" +++ Auch Tuchel wird auf seine Zukunft angesprochen. "Ich gebe alles für das Team, dass ich trainiere. ich bin glücklich, auf diesem Niveau trainieren zu dürfen. Ich werde weiter alles geben." Hätte er die Entscheidung, bis zum Saisonende weiterzumachen, im Rückblick anders treffen sollen? "Mir geht es mit der Entscheidung gut. Es ist nur Fußball, auch wenn es mir extrem viel bedeutet. Ich weiß, wie wir arbeiten und um meinen Input. Das ist in der Liga nicht zu sehen, wie wir es wollen. Da sind wir die härtesten Kritiker von uns selbst."

Anzeige

+++ Update, 8. April, 19:50 Uhr: Saison noch zu retten? +++ Jetzt ist Tuchel an der Reihe. "Arsenal ist die beste Mannschaft in der Premier League, das sagen die Daten. Sie sind in Topform, deshalb wird das ein großer Test. Sie bekommen eine große Energie auf den Platz", sagte er über den Gegner. "Die Saison ist noch nicht verloren. Wir stehen verdient in der Kritik nach den Leistungen im DFB-Pokal und in der Bundesliga. Die Kritik nehmen wir an. Die Konstanz war nicht so, der Hunger und die Leidenschaft auch nicht. In der CL war das auf einem hohen Niveau bislang. Dann brauchst du Matchglück, Tagesform, vielleicht ein, zwei Schiedsrichter-Entscheidungen und das nötige Glück, um es auf deine Seite zu ziehen. Morgen spielen wir in einem anderen Wettbewerb. Wir wollen ins Halbfinale einziehen. Dazu brauchen wir zwei absolute Topleistungen.“

Anzeige +++ Update, 8. April, 19:47 Uhr: Sane spricht über Zukunft +++ Sane wird auch auf seine Zukunft angesprochen. Sein Vertrag läuft 2025 aus. "Es gibt einige Sachen, von denen es abhängt. Im Moment mache ich mir aber auch keine großen Gedanken darüber. Ich will, dass wir wieder guten Fußball spielen und gewinnen und mit der Champions League etwas retten können." Es dürfte zwischen seiner Seite und den Bayern-Verantwortlichen aber intensiver werden, kündigte er an.

+++ Update, 8. April, 19:40 Uhr: Wie geht die Mannschaft mit dem Rückschlag um? +++ Sane zur Aufarbeitung der Heidenheim-Blamage. "Laut wurde es nicht. Dass viel Frust dabei ist, steht außer Frage. Es ist ärgerlich, dass wir nicht unsere Qualität zeigen können. Wir haben uns gesagt: Jetzt erst recht. Das ist die Champions League, das ist ein anderer Wettbewerb."

+++ Update, 8. April, 19:34 Uhr: Sane: "Wollen Energie reinbringen" +++ Die Pressekonferenz in London vor dem Spiel beim FC Arsenal hat mit ein bisschen Verspätung begonnen. Leroy Sane kündigt nach der Blamage in Heidenheim eine Reaktion an. "Wir wollen über 90 Minuten ein gutes Spiel abliefern. Wir wollen fokussiert und erfolgreich spielen und Energie reinbringen. Wir wollen die Qualität, die wir im Team haben, zeigen." Der FC Arsenal hat am Wochenende in der Premier League die Tabellenführung übernommen. Sane: "Sie sind eine sehr starke Mannschaft, spielen aggressiven Fußball nach vorne, stehen defensiv aber auch sehr stabil. Es wird ein hartes Spiel. Wir müssen als Kollektiv unsere Stärken zeigen."

+++ Update, 8. April, 9:50 Uhr: Inter Mailand an Kim interessiert - Legende rät ab +++ Beim FC Bayern steht 50-Millionen-Mann Min-jae Kim nach wiederholt schwachen Leistungen derzeit im Zentrum der Kritik. Bei Inter Mailand hat man offensichtlich noch die Vergangenheit vor Augen, als der Südkoreaner vor nicht all zu langer Zeit bei der SSC Neapel zum besten Innenverteidiger der Serie A aufgestiegen war. So sollen die "Nerazzurri" laut "Gazzetta dello Sport" bereits seit längerer Zeit Interesse an Kim haben. Auch eine Leihe sei vorstellbar. Flüchtet der viel gescholtene Abwehr-Hüne der Münchner nach nur einer Saison aus der Bundesliga? Zuletzt hatte Kim betont, sich durch sein Formtief nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. "Ich habe das noch nie erlebt. Aber ich denke, dass ich etwas daraus lernen kann. Nur weil ich nicht spiele, bedeutet das nicht, dass ich komplett aus der Bahn geworfen werde. Ich habe immer Vertrauen in meine Fähigkeiten." Nicht jeder teilt diese Zuversicht. Inter-Legende Giuseppe Bergomi riet seinem Herzensverein daher eindringlich von einer Verpflichtung ab. Kim verfüge zwar über Tempo und Qualität, aber das allein reiche nicht aus. "Er hat nicht die Persönlichkeit und das Charisma, der Leader einer Abwehrreihe zu sein. Meiner Meinung nach würde er Probleme bekommen. Ich würde ihn nicht nehmen", so der Italiener gegenüber der "Gazzetta".

+++ Update, 7. April, 22:30 Uhr: Matthijs de Ligt umstritten? So sollen die Bosse über ihn denken +++ Matthijs de Ligt erlebt in dieser Saison beim FC Bayern München ein ständiges Auf und Ab. Auch bei den Verantwortlichen des Rekordmeisters soll nach Informationen des "kicker" über ihn diskutiert werden. Ein Verkauf stehe aber aktuell nicht zur Debatte. Das liege vor allem daran, dass er trotz der Diskussionen mehr Befürworter als Kritiker habe. Nach der Winterpause spielte sich der Niederländer wieder in der Startelf der Münchner fest. In dieser Saison kommt er insgesamt auf 23 Einsätze und 1.442 Minuten. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete eines vor.

+++ Update, 7. April, 12:11 Uhr: Verweigerte Team Gang in die Kurve? Fan-Kontroverse in Heidenheim +++ Nach der 2:3-Niederlage des FC Bayern am Samstagnachmittag bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim kam es wohl auch noch zu einer Kontroverse zwischen Team und Fans der Münchner. Wie in einem Twitter-Beitrag zu sehen ist, gingen die Bayern-Stars, die eine 2:0-Pausenführung nach Wiederbeginn noch verspielten, nach der Partie augenscheinlich nicht in die Kurve mit den mitgereisten Anhängern. Nur der eingewechselte Mathys Tel wollte hingehen, forderte seine Kollegen auf, ihm zu folgen, doch die gingen schnurstracks in Richtung Kabine. Entsprechend verwundert reagierten die Fans in Heidenheim auf den Abgang der Stars. "Wo sind unsere Führungsspieler?", fragte ein Fan im kurzen Video deutlich hörbar, nachdem selbst eine Vereins-Ikone wie Thomas Müller nach der erneut enttäuschenden Vorstellung des Rekordmeisters den Weg in die Kabine antrat, statt sich den Fans zu stellen bzw. sich für die Unterstützung während der Partie zu bedanken. Einzig sein französischer Landsmann Dayot Upamecano reagierte auf Tel, ging zu ihm ihn und es folgte eine kurze Unterhaltung zwischen den beiden. Den Weg zu den Fans suchte aber auch der Innenverteidiger danach nicht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 6. April, 21:05 Uhr: Gute Nachrichten bei Manuel Neuer und Leroy Sane +++ Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und Leroy Sane (Knie- und Leistenprobleme) konnten am Samstag die Intensität im Training erhöhen. Das berichtet die "AZ". Demnach habe Neuer erstmals wieder torwartspezifische Trainingsübungen absolvieren können, während Sane wieder mit dem Ball trainieren konnte. Auch Kingsley Coman und Noussair Mazraoui trainierten individuell an der Säbener Straße. Auf wie viele Rückkehrer Thomas Tuchel am Dienstag gegen den FC Arsenal bauen kann, ist derzeit aber noch offen.

+++ Update, 6. April, 15:50 Uhr: Nagelsmann als Tuchel-Nachfolger? Das sagt Freund +++ Christoph Freund hat sich im Vorlauf des Gastspiels des FC Bayern München beim 1. FC Heidenheim zu der Trainersuche geäußert – und dabei auch zu Julian Nagelsmann. "Julian war schon da und es ist eine spezielle Situation. Jeder weiß, wo Julian seine Stärken hat", so der Sportdirektor bei "Sky": "Ich traue ihm viel zu, es gibt aber auch andere Trainer.“ Es gehe darum, "den Richtigen zu finden, wo wir das beste Gesamtgefühl haben. Das Wichtigste ist, das Richtige zu machen, nicht das Schnellste." Man befinde sich aktuell in Gesprächen. "Es ist unser großes Ziel, einen Trainer zu finden, mit dem wir länger zusammen arbeiten, als es in den letzten Jahren der Fall war", erklärte der Österreicher zudem. In den nächsten Wochen werde man "eine überzeugte Entscheidung treffen". Nagelsmann ist beim DFB noch bis Sommer gebunden und soll dort für eine erfolgreiche Europameisterschaft sorgen. Im Frühjahr 2023 trennte sich der FC Bayern vom 36-Jährigen und holte dafür Thomas Tuchel.

+++ Update, 5. April, 13:15 Uhr: FC Bayern und Neppe trennen sich - Lob von Reschke +++ Wie der FC Bayern München auf der Vereinsseite bekanntgab, wird Marco Neppe ab sofort nicht mehr als Technischer Direktor in München arbeiten. Neppe kam am 1. Juli 2014 aus Leverkusen zum FC Bayern, nun endet eine zehnjährige Zusammenarbeit. "Wir haben in dieser Zeit viele Erfolge gefeiert, zudem wurden unter Marco Neppe herausragende Talente wie Alphonso Davies oder Jamal Musiala entdeckt, die in München zu Weltklassespielern gereift sind. Er war ein wichtiger Faktor bei der Kaderplanung und nicht zuletzt wegen seines hervorragenden Netzwerks, auch bei der Abwicklung vieler Transfers. Wir wünschen Marco Neppe für seine Zukunft alles Gute", wird Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen zitiert. Neppe sagte: "Ich möchte mich beim FC Bayern für das Vertrauen, die Unterstützung und vor allem die Chance bedanken, die ich hier bekommen habe. Es war eine herausfordernde, spannende und erfolgreiche Zeit mit dem Triple 2020 als Höhepunkt." Nachdem Marco Neppe zuerst als Scout arbeitete, kletterte er in den Folgejahren die Karriereleiter nach oben. Ab Dezember 2021 war er als Technischer Direktor tätig. "Wenn ich bei einem Thema sicher bin, dann ist es, dass Marco Neppe für Bayern München extrem werthaltig, professionell und effektiv gehandelt und gearbeitet hat", sagte Bayerns früherer technischer Direktor Michael Reschke bei ran. "Da muss sich keiner falsche Lorbeeren an das Revers heften, diese Davies-, Musiala- und auch Tel-Verpflichtungen, um nur mal drei zu nennen, die einen wahnsinnigen Wertezuwachs für den Klub bedeutet haben, das sind klassische Neppe-Ideen, die er dann gemeinsam mit Hasan Salihamidzic verantwortlich umgesetzt hat." Neppes Bilanz sei laut Reschke "deutlich positiv".

+++ Update, 5. April, 07:50 Uhr: Transfer von Joshua Zirkzee könnte dem FCB Geld in die Kassen spülen +++ Joshua Zirkzee könnte im kommenden Sommer für viel Geld wechseln. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, gebe es unter anderem Interesse von der AC Mailand. Dort stehe der ehemalige Stürmer des FC Bayern sogar ganz oben auf der Liste. Der italienische Topklub sei dazu bereit, bis zu 50 Millionen Euro für den 22-Jährigen auszugeben und noch Alexis Saelemaekers abzugeben. Der Belgier ist derzeit an Bologna ausgeliehen und könnte in diesem Szenario ohne Ablösesumme permanent wechseln. Freuen würde dieser Deal auch den FC Bayern. Laut der italienischen Zeitung sollen die Münchner nicht planen, die Rückkaufklausel bei Zirkzee zu ziehen, die zwischen 25 und 40 Millionen Euro liege. Laut "Sport1" habe sich der Rekordmeister aber eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent gesichert. Zirkzee kommt in dieser Saison auf elf Tore und sechs Vorlagen in 31 Pflichtspieleinsätzen. Sein Vertrag bei Bologna ist noch bis 2026 gültig.

+++ Update, 4. April, 16:10 Uhr: Auch Manuel Neuer für Heidenheim-Spiel fraglich +++ Neben Leroy Sane bereitet auch Torhüter Manuel Neuer weiter Sorgen. Der Keeper konnte laut der "Bild"-Zeitung am Donnerstag nur eingeschränkt trainieren, er absolvierte nach seinem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich demnach lediglich Laufübungen durch Stangen und über Hürden. Diese sollen aber immerhin schon intensiver als an den vergangenen Tagen gewesen sein. Ein Comeback am Samstag gegen Heidenheim (ab 15:30 Uhr im Liveticker) soll aktuell eher unwahrscheinlich sein, vielmehr arbeite man auf eine Rückkehr im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal (am Dienstag ab 21 Uhr im Liveticker) hin.

+++ Update, 4. April, 12:00 Uhr: Sorgen um Leroy Sane +++ Am vergangenen Dienstag musste Leroy Sane die Trainingseinheit des FC Bayern München bereits nach wenigen Minuten abbrechen. Am Mittwoch war der 28 Jahre alte Flügelspieler überhaupt nicht Teil des Mannschaftstrainings und absolvierte lediglich eine Laufrunde von rund einer Viertelstunde mit Teamkollege Kingsley Coman. Laut einem Bericht der "Bild" lief Sane jedoch die meiste Zeit äußerst unrund. Der Klub hatte in Bezug auf die abgebrochene Einheit am Dienstag mitgeteilt, dass es sich dabei um eine Belastungssteuerung handelte. Sane hatte in der laufenden Saison bereits mehrfach mit Leisten- und Kniebeschwerden zu kämpfen, dem Bericht zufolge ist ein Einsatz am kommenden Samstag gegen Heidenheim äußerst fraglich. Gerade in 2024 kämpfte der Nationalspieler oft mit kleinen Verletzungen. Oberste Priorität soll das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Arsenal kommende Woche haben.

+++ Update, 4. April, 08:35 Uhr: Vertragsauflösung von Tuchel wohl fix +++ Dass Thomas Tuchel beim FC Bayern keine Zukunft mehr hat und die Münchner am Ende der Saison verlässt, ist nichts Neues. Nichtsdestotrotz gibt es laut einem Bericht der "Sport Bild" zu vermelden, dass der - bis ursprünglich 2025 laufende - Vertrag von Tuchel aufgelöst wird. Dem Bericht zufolge hat der FCB mit Tuchel selbst vereinbart, den Kontrakt vorzeitig aufzulösen. Demnach soll Tuchel das noch ausstehende Gehalt (allerdings ohne Prämien) kassieren - geschätzte zehn Millionen Euro.

+++ Update, 3. April, 09:56 Uhr: Zaragoza im Sommer 2024 schon wieder weg? +++ Erst im Winter holten die Münchner Bryan Zaragoza vorzeitig als Reaktion auf den Ausfall von Kingsley Coman. Doch bislang konnte der Spanier in München noch überhaupt keinen sportlichen Einfluss nehmen. Unter Coach Thomas Tuchel kommt der Offensivspieler kaum zum Zug, der Trainer begründet dies auch mit der vorhandenen Sprachbarriere. Demnach spricht Zaragoza zum jetzigen Zeitpunkt weder Deutsch noch Englisch. Laut "Sky" könnte Zaragoza, der eigentlich erst im Sommer 2024 an die Säbener Straße wechseln sollte, zu diesem Zeitpunkt nun schon wieder vor einem Abgang aus München stehen. Demnach könnte der 22-Jährige möglicherweise verliehen werden, sollte der Tuchel-Nachfolger für den nur 1,64 Meter kleinen Flügelspieler keine Verwendung haben. Zuletzt wurde berichtet, dass Rayo Vallecano wohl daran interessiert sei, Zaragoza möglicherweise zurück in seine spanische Heimat zu holen, sollte er beim FC Bayern im Sommer 2024 tatsächlich immer noch keine sportliche Rolle spielen. Zaragozas Vertrag in München läuft bis Sommer 2029.

+++ Update, 3. April, 08:59 Uhr: Bayern planen wohl weitere Wanner-Leihe +++ Derzeit ist Bayern-Juwel Paul Wanner an den Zweitligisten SV Elversberg verliehen und der Mittelfeldspieler präsentiert sich beim Aufsteiger durchaus stark (vier Tore, drei Assists). Laut "Sportbild" soll der 18-Jährige wohl auch in der Saison 2024/25 erneut verliehen werden. Demnach planen die Münchner, Wanner zur neuen Spielzeit entweder in der Bundesliga oder der niederländischen Eredivisie zu parken. Bei den Münchnern hat Wanner noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

+++ Update, 31. März, 22:16 Uhr: Hamann rät Bayern zur sofortigen Tuchel-Trennung +++ Die Bayern haben nach der 0:2-Niederlage zuletzt gegen Borussia Dortmund am 27. Spieltag wohl endgültig keine Chance mehr auf die Verteidigung des Meistertitels in der Bundesliga. So sieht es auch Trainer Thomas Tuchel, der Tabellenführer Bayer Leverkusen schon zur Meisterschaft gratulierte. Nun riet der frühere Bayern-Profi Dietmar Hamann in seiner Funktion als "Sky"-Experte, dass die Münchner über eine sofortige Trennung von Tuchel nachdenken sollten. Man müsse sich "ernsthaft Gedanken machen, ob man für die letzten Wochen noch einen Trainer holen will. Es sind viele auf dem Markt", erklärte Hamann bei "Sky90". Das Aus von Tuchel am Saisonende als Bayern-Trainer ist längst besiegelt, eigentlich hatte der 50-Jährige an der Säbener Straße einen Vertrag bis zum Sommer 2025 unterschrieben. Nun muss er schon ein Jahr früher gehen. Nach dem vorzeitigen Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten Saarbrücken und der nun fast sicher verspielten Meisterschaft haben die Münchner nur noch in der Champions League einigermaßen realistische Titelchancen. Im Viertelfinale trifft der deutsche Rekordmeister auf den FC Arsenal.

+++ Update, 31. März, 12:10 Uhr: Tuchel gesteht Fehler im Umgang mit Musiala +++ Nach der 0:2-Pleite des FC Bayern gegen Borussia Dortmund hat FCB-Coach Thomas Tuchel einen Fehler im Hinblick auf die Aufstellung von Jamal Musiala eingestanden. "Ich habe Jamal als sehr, sehr müde wahrgenommen, als er von der Nationalmannschaft zurückgekommen ist. Ich habe mir im Nachhinein gedacht, ob es nicht besser gewesen wäre, ihn erst in den letzten 30 Minuten einzusetzen", erklärte Tuchel auf der Pressekonferenz. Und weiter: "Man sieht, dass es ihm körperlich schwerfällt, wenn er intensive Spiele hat. Wenn er Spiele hat, in denen auf seinen Schultern die Verantwortung lastet. Das hat man ihm heute angemerkt." Der Youngster hatte von Beginn an auf dem Platz gestanden, zeigte aber keine überzeugende Leistung. Zudem wurde er heftig von BVB-Profi Julian Ryerson getreten und musste in der 63. Minute für Serge Gnabry den Platz verlassen. Warum Musiala trotz seiner Müdigkeit in der Startelf stand, erklärte Tuchel ebenfalls: "Wenn ich auf Jamal in der Form verzichtet hätte, hätte man beim gleichen Ergebnis gesagt: 'Wie kann er nur?'. Danach ist man immer schlauer."

+++ Update, 30. März, 18:39 Uhr: Tuchel von Leverkusens Siegtreffer gegen die TSG irritiert +++ Lange sah es so aus, als hätte der FC Bayern mit einer Steilvorlage von Tabellenführer Bayer Leverkusen in den Klassiker gegen Borussia Dortmund gehen können. Gegen die TSG Hoffenheim lag die "Werkself" lange mit 0:1 hinten, drehte das Spiel aber mit zwei späten Treffern. Vor allem vom Siegtor von Patrik Schick zeigte sich Tuchel nach erster Ansicht irritiert. "Wir kamen gerade rein (ins Stadion), da sind die Tore gefallen. Ich dachte eigentlich, es ist ein klares Abseitstor, das zweite. Zumindest sehen alle Standbilder so aus, ich habe noch keine Linie gesehen", sagte Tuchel bei "Sky". Zu gerne hätten die Bayern auf einen Ausrutscher der Leverkusener postwendend reagiert. "Das wäre ein schöner Rahmen gewesen für uns und für die Zuschauer, den Rückstand zu verkürzen", sagte er. Dazu kam es aber nicht. In der TV-Übertragung waren zunächst keine Zeitlupen zu sehen, die auflösten, ob Schicks Tor korrekt war.

+++ Update, 30. März, 11:10 Uhr: Schuld an Bochum-Pleite? Hoeneß wettert gegen Bayern-Fans +++ Uli Hoeneß hat sich die Fans des FC Bayern vorgeknöpft. Denn denen gibt der Ehrenpräsident des Rekordmeisters die Schuld an der 2:3-Pleite beim VfL Bochum Mitte Februar. "Wir führen in Bochum 1:0, Harry Kane kann gerade das 2:0 machen. Es sind 20 Minuten gespielt, es regnet in Strömen. Dann schmeißen unsere Fans, die immer so tun, wie wenn sie den FC Bayern so lieben, die schmeißen die Bälle", polterte der 72-Jährige beim Bayerischen Rundfunk. Damals hatten die Anhänger ligaweit mit den Tennisbällen gegen den geplanten Investoren-Einstieg protestiert. "Dann stehen unsere Spieler in ihren nassen Trikots bei strömendem Regen 15 Minuten auf dem Platz, weil das Spiel unterbrochen wird. Und anschließend verlieren wir dieses Spiel in Bochum, das gar nicht zu verlieren war", so Hoeneß: "Das sind die Leute, die immer von sich behaupten, dass sie die wahren Fans des FC Bayern sind." Wenige Tage nach der Niederlage in Bochum verkündeten die Bayern dierTrennung von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende, Neben den Fans bekam auch die DFL ihr Fett weg. Denn diese hätte einen "katastrophalen Job gemacht, wie sie die Öffentlichkeit über die Hintergründe dieses Deals informiert haben", so Hoeneß. "Wenn man das vernünftig erklärt hätte, bin ich überzeugt, dass es ohne größere Probleme hätte durchgehen können."

+++ Update, 29. März, 13:10 Uhr: Tuchel hat keine Lust, Trainer-Personalien zu kommentieren +++ Zunächst wurde Tuchel auf seinen eigenen Nachfolger im Sommer angesprochen, worauf der Trainer mit einem Lachen reagierte. "Ich werde mich ganz sicher nicht in meine eigene Nachfolge-Diskussion einmischen", sagte er. Und auch zum Thema Xabi Alonso wurde Tuchel gefragt, der Spanier wird wohl Trainer in Leverkusen bleiben. "Warten wir mal ab, ob das stimmt. Das ist Xabis Entscheidung. Die trifft er für sich. Es macht kein Sinn, dass ich das kommentiere", erklärte Tuchel.

+++ Update, 29. März, 13:02 Uhr: Ein anderer Klassiker als sonst? +++ Nein, ein direktes Duell um die Meisterschaft - wie so oft in den vergangen Jahren und Jahrzehnten - ist das Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (18:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) in dieser Saison nicht, dafür ist der Rückstand auf Bayer Leverkusen zu groß. Aber fühlt sich deshalb die oft als Klassiker bezeichnete Partie diesmal anders an? "Die Tabellensituation ist nun mal so, die können wir gerade nicht ändern. Aber wir können den Klassiker gewinnen. Spätestens bei der Einfahrt ins Stadion wird sich das ziemlich normal anfühlen. Das wird ein emotionales, sehr wichtiges und aufgeladenes Spiel mit großer Rivalität und Historie", sagte Thomas Tuchel.

+++ Update, 29. März, 12:45 Uhr: Neuer fällt gegen BVB aus – Kane ist fit +++ Der FC Bayern München wird im Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend (18:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) auf Torwart Manuel Neuer verzichten müssen. Neuer hatte sich bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. "Manu ist raus, Pavlo (Aleksandar Pavlovic, Anm.d.Red) ist leider nicht verfügbar. Bei Rapha Guerreiro ist es noch einen Tick zu früh. Und Sacha (Boey) hat sich unter der Woche leider im Training verletzt und ist auch raus. Die Vier werden fehlen", erklärte Trainer Tuchel am Freitag bei einer Pressekonferenz. Gute Nachrichten gab es hingegen vom zuletzt angeschlagenen Harry Kane. "Harry hat gestern voll mit der Mannschaft trainiert und sich jeden Tag gesteigert. Er ist schon seit Montag im Training, hat Dienstag, Mittwoch und Donnerstag mit der Mannschaft trainiert. Alles gut, er spielt", sagte Tuchel. Auch Kingsley Coman und Serge Gnabry werden in den Kader zurückkehren. Bei Neuer hofft Tuchel, dass er in der kommenden Woche in Heidenheim wieder im Tor stehen kann.

+++ Update, 28. März, 17:54 Uhr: Max Eberl nennt Termin für Ende der Trainersuche +++ Max Eberl will den neuen Trainer des FC Bayern bis Ende April gefunden haben. Diesen Zeitrahmen nannte der neue Sportvorstand der Münchner in einem Interview mit "Sky". "So schnell wie möglich, aber auch so gut wie möglich", antwortete der 50-Jährige auf eine entsprechende Frage und ergänzte: "Es wäre schön, wenn wir es noch im April hinbekämen. Ich sage aber nicht, das ist der ultimative Tag. Wenn es eben ein bisschen länger dauert, dauert es ein bisschen länger. Wir wollen die beste Entscheidung treffen." Wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß im "Bayerischen Rundfunk" erklärte, sei es "wahrscheinlich unmöglich", dass Xabi Alonso im Sommer neuer Bayern-Trainer wird. Heißer ist da schon die Spur zu Ralf Rangnick. Nach ran-Informationen könnte sich der derzeitige Trainer der österreichischen Nationalmannschaft den Posten bei den Bayern gut vorstellen.

+++ Update, 28. März, 12:55 Uhr: Berater von Alphonso Davies ignoriert Vertrags-Ultimatum +++ Bleibt Alphonso Davies beim FC Bayern oder wechselt er im Sommer? Die Beantwortung dieser Frage wird sich wohl noch einige Woche ziehen, wie sein Berater klar machte, nachdem die Münchner dem Spieler offenbar ein Ultimatum für ihr Vertragsangebot gesetzt haben sollen. "Es ist nicht fair, dass Alphonso jetzt angegriffen wird. Wir standen vor einem Jahr kurz vor einer Einigung. Dann wurde die gesamte Vereinsführung ausgetauscht. Wir haben dann sieben Monate lang nichts gehört. Obwohl ich in dieser Zeit versucht habe, selbst Kontakt zum Verein aufzunehmen", erklärte Nick Huoseh der "Bild". Bayerns neuer Sportvorstand Max Eberl hatte vergangene Woche gegenüber der "Sportbild" den Ball des Handelns der Spielerseite zugeschoben: "Wir haben Alphonso ein sehr konkretes, wertschätzendes Angebot gemacht. Irgendwann im Leben muss man dann ja oder nein sagen." Laut Informationen von "Sky" hätten die Münchner noch in dieser Woche eine Entscheidung von der Davies-Seite gefordert. Demnach liege dem kanadischen Linksverteidiger ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2029 vor, der ihm rund 14 Millionen Euro brutto pro Jahr einbringen würde. Der Flügelflitzer und sein Management sollen aber weiterhin 20 Millionen Euro pro Jahr fordern.

Transfergerüchte des FC Bayern München

Die Saison 2023/24 geht in die finale Phase. Wie immer gibt es rund um den FC Bayern unzählige Spekulationen in Sachen Transfers. Welche Spieler werden im Sommer verpflichtet? Wer könnte gehen? ran zeigt die Gerüchte rund um die Münchner. (Stand: 13. April 2024) © Imago Jamal Musiala (FC Bayern München)

Zuletzt wurde von der Zeitung "Independent" berichtet, dass sich die Anzeichen verdichten, Manchester City könnte das Werben um Bayern-Star Jamal Musiala intensivieren. Im Bericht wurde damit argumentiert, dass die "Citizens" der Favorit auf eine Verpflichtung des 21-Jährigen sind, sollte dieser sich zu einem Bayern-Abgang entschließen. Wie nun wiederum das ... © 2024 Getty Images Jamal Musiala (FC Bayern München)

... Radionetzwerk "TeamTalk" vermeldet, soll ManCity bei Musiala mit einer möglichen Ablösesumme im Bereich von 140 Millionen Euro kalkulieren. Damit wäre der deutsche Nationalspieler der teuerste Neuzugang in der Geschichte von ManCity. Bislang ist dies Jack Grealish, für den City wohl um die 120 Millionen Euro ausgegeben hat. Die Bayern ... © Eibner Jamal Musiala (FC Bayern München)

... wollen ihrerseits wohl weiterhin mit Musiala verlängern, der aktuelle Vertrag läuft noch bis 2026. Dass die Münchner Musiala schon im Sommer 2024 ziehen lassen, gilt daher als beinahe ausgeschlossen. Anders könnte es ein Jahr später aussehen, sollte Musiala bis dahin seinen Kontrakt nicht vorzeitig verlängert haben. © Getty Images Chris Führich (VfB Stuttgart)

Der FC Bayern soll laut "Bild" bei Chris Führich in der Pole Position sein. Dem Bericht nach tendiert der 27 Jahre alte VfB-Star zu einem Wechsel nach München und würde damit den angeblich ebenfalls interessierten Klubs Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen eine Absage erteilen. Demnach sei der frühere Dortmunder ausgerechnet... © 2023 Getty Images Chris Führich (VfB Stuttgart)

... Bayern-Fan, allerdings haben die Münchner noch keine Schritte eingeleitet, um Führich zu holen. In Sachen Ablösesumme gibt es wohl keine Probleme, da Führich seinen Vertrag mit festgeschriebener Ausstiegsklausel erst im Februar verlängert hat. Sollten die Schwaben sich für die Champions League qualifizieren, liegt die Ausstiegsklausel demnach bei 23,5 Millionen Euro. © Sportfoto Rudel Joshua Kimmich und Leon Goretzka

Die "Sport Bild" berichtet, dass beim FC Bayern ein Umbruch stattfinden wird - ein Großteil des Kaders soll auf dem Prüfstand stehen. So auch Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Laut Bericht könnte es sein, dass einer der beiden weichen muss. Schließlich liegt der Fokus des Klubs im Mittelfeld nach wie vor auf einem zweikampfstarken Sechser ... © kolbert-press Joshua Kimmich und Leon Goretzka

Um Platz zu schaffen, müsste einer der zentralen Mittelfeldspieler Platz machen. Aleksandar Pavlovic und Konrad Laimer sollen laut Bericht keine Option sein. Daher könnte es einen der Routiniers treffen. Kimmichs Vertrag läuft 2025 aus - bei ihm liegt ein Abgang nach jüngeren Gerüchten wohl eher auf der Hand, weil es die letzte Chance auf eine höhere Ablöse wäre. © Eibner Amadou Onana (FC Everton)

Der Name Amadou Onana geistert bereits seit längerer Zeit als möglicher Neuzugang durch die Säbener Straße. Wie "Sky" nun berichtet, könnte der 22-Jährige tatsächlich eine ernsthafte Option werden, wenn der neue Trainer auf eine Verpflichtung besteht. Onana steht in Everton noch bis 2027 unter Vertrag und könnte rund 60 Millionen Euro kosten. © Sportsphoto Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Wie geht es weiter mit Alexander Nübel? Der VfB Stuttgart will den Keeper laut "Sky" halten und auch der 27 Jahre alte Leihkeeper kann sich einen Verbleib durchaus vorstellen. "Es ist eine super Option, man sieht, dass ich mich wohlfühle", sagte Nübel zu seiner bisherigen Zeit bei den Schwaben. Ob er auch zur neuen Saison noch in Stuttgart sein wird? Auch darüber ... © Pressefoto Baumann Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

... sprach Nübel nach dem 1:0-Sieg am 28. Bundesliga-Spieltag in Dortmund. "Es ist eine Option von vielen. Es wird sich zeigen, für was ich mich am Ende entscheide. Der VfB ist der erste Ansprechpartner, da ich immer noch dahin ausgeliehen bin", erklärte Nübel. Sein Vertrag in München läuft bis 2025, eine Verlängerung und erneute Leihe scheint durchaus möglich. © Pressefoto Baumann Noussair Mazraoui (Bayern München)

Bei den Bayern könnte sich ab dem Sommer 2024 mit Sacha Boey, Joshua Kimmich, Leih-Rückkehrer Josip Stanisic und Noussair Mazraoui ein Überangebot an Rechtsverteidigern ergeben. Laut "Bild" sollen die FCB-Verantwortlichen daher planen, einen der vier Spieler für diese Position abzugeben. Mazraoui ist dem Bericht nach erster Streichkandidat, ... © Sven Simon Noussair Mazraoui (Bayern München)

... der Vertrag des Marokkaners läuft noch bis 2026. Der 26-Jährige, der 2022 ablösefrei von Ajax Amsterdam nach München kam, soll einem Abgang durchaus offen gegenüberstehen. Mit dem italienischen Topklub Juventus Turin dürfte es bereits einen durchaus prominenten Interessenten für Mazraoui geben. © Ulrich Wagner Archie Gray (Leeds United)

Der FC Bayern soll seine Fühler nach einem englischen Youngster ausstrecken: Wie das Portal "HITC" berichtet, sollen Bayern-Scouts am Montag den 18-Jährigen Archie Gray vom englischen Zweitligisten Leeds United beobachtet haben. Gray kommt bei Leeds als Rechtsverteidiger zum Einsatz, kann aber auch im zentralen Mittelfeld spielen. © Pro Sports Images Archie Gray (Leeds United)

Auch Real Madrid soll Gray bereits gescoutet haben. Zudem seien auch Liverpool, Manchester City und Newcastle United interessiert. Bei Leeds steht Gray noch bis 2028 unter Vertrag. Laut Medienberichten liegt Grays Marktwert bei 45 bis 60 Millionen Euro. © News Images Bart Verbruggen (Brighton&Hove Albion)

Wenn der FC Bayern nicht Florian Wirtz haben kann, können sie ja vielleicht seinen Doppelgänger holen: Bart Verbruggen sorgte nach dem Spiel der Niederlande gegen Deutschland für Lacher, weil er dem deutschen Juwel so ähnlich sieht. Er könnte aber auch legitimer Nachfolger von Manuel Neuer werden, berichtet die "Sport Bild". Der FC Bayern soll ihn beobachten. © Shutterstock Mike Maignan (AC Mailand)

Gleiches gilt für Mike Maignan von der AC Mailand. Der französische Nationalkeeper soll ebenfalls auf der Liste von Max Eberl stehen, sollte Manuel Neuer seinen aktuellen Vertrag (bis 2025) nicht verlängern und seine Karriere beenden. Der Milan-Keeper ist jedoch laut "transfermarkt.de" einer der teuersten der Welt mit 40 Millionen Marktwert. © ABACAPRESS

Über Vertragszahlen sprach der Agent nicht, bestätigte aber eine vom Klub gesetzte Frist für das Vertragsangebot und kritisierte das Vorgehen der Bayern-Bosse deutlich: "Jetzt bekommen wir ein Ultimatum und sollen innerhalb von zwei Wochen reagieren, weil der Verein unter Druck steht und lange gebraucht hat, um sich in der Führung neu aufzustellen? Das ist nicht fair". Und weiter: "Es ist ein sehr wichtiger Vertrag in Alphonsos Karriere und wir sollen die Entscheidung treffen – ohne zu wissen, wer der Trainer in der nächsten Saison sein wird oder wie die Mannschaft aussieht. Deshalb halten wir es für unfair, auf das Ultimatum zu reagieren und werden am Ende der Saison entscheiden, wie es weitergeht, wenn mehr Klarheit herrscht", so Huoseh weiter. Davies steht noch bis 2025 unter Vertrag, soll im Falle einer Entscheidung gegen eine Verlängerung aber im Sommer verkauft werden. Die Spur zu Real Madrid hält sich seit Monat hartnäckig. In jedem Fall soll jedoch ein ablösefreier Wechsel in gut einem Jahr verhindert werden.

+++ Update, 28. März, 08:15 Uhr: Matthijs de Ligt will in München bleiben +++ Matthijs de Ligt sieht seine Zukunft auch über die aktuelle Saison hinaus beim deutschen Rekordmeister. "Ich bin sehr froh beim FC Bayern. Der Klub und die Fans haben mir immer viel Liebe gegeben. Ich fühle mich jetzt gut", sagte der Innenverteidiger des Bundesligisten bei "Sky". Er hege keinerlei Wechselgedanken im Sommer, betonte der Niederländer, der mit den Münchnern auch in der laufenden Saison noch viel erreichen will, nach dem Spiel der Nationalmannschaft in Frankfurt gegen Deutschland. "Hoffentlich können wir in dieser Saison noch sehr gute Spiele machen und in der Champions League sehr weit kommen", sagte de Ligt und blickte auf den "Klassiker" gegen Borussia Dortmund am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) voraus: "Es ist ein sehr wichtiges Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Das müssen wir gewinnen und dann bleiben wir dabei." Bei der Europameisterschaft im Sommer traut der 24-Jährige auch seiner jungen niederländischen Nationalmannschaft einiges zu - trotz der 1:2-Pleite gegen Deutschland am Dienstag: "Ich freue mich sehr auf die EM. Wir haben eine Mannschaft mit viel Potential, die in dieser Konstellation aber noch nicht oft zusammengespielt hat", sagte de Ligt.

+++ Update, 27. März, 16:33 Uhr: Roma wohl an Keeper Nübel interessiert+++ Was wird aus Alexander Nübel, wenn seine Leihe in Stuttgart endet? Der Vertrag des Torhüters bei seinem Stammklub FC Bayern läuft noch bist 2025. Nach ran-Informationen kann sich der deutsche Rekordmeister vorstellen, Nübel 2025 endgültig zum Nachfolger von Manuel Neuer zu machen. Allerdings nur dann, wenn der Welttorhüter seine Karriere beendet. Der Plan wäre in einem solchen Fall, den 27-Jährigen noch ein weiteres Jahr bei den Schwaben zu "parken", um ihn dann 2025 als neue Nummer 1 zurück an die Säbener Straße zu holen. Nun aber vermeldet "Sky", dass mit der Roma wohl ein italienischer Topklub am 27-Jährigen interessiert sein soll. Der Hauptstadt-Klub sucht einen Nachfolger für Rui Patricio, dessen Vertrag im Sommer endet und der zuletzt sogar seinen Stammplatz verloren hat. Auch sein aktueller Leihverein VfB Stuttgart möchte Nübel eigentlich gerne halten. "Wir würden sehr gerne mit ihm weiterarbeiten", sagte VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle kürzlich. "Aber erstmal müssen es Alex und die Bayern klären."

+++ Update, 25. März, 14:15 Uhr: Harry Kane wieder im Training +++ Nach seiner Abreise von der englischen Nationalmannschaft hat Harry Kane das Training schon wieder aufgenommen. Der 30 Jahre alte Angreifer absolvierte am Montagvormittag auf dem Gelände des Rekordmeisters zusammen mit Fitnesscoach Holger Broich eine individuelle Einheit mit Ball. Ob Kane nach seiner Verletzung am linken Sprunggelenk am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) im Topspiel gegen Borussia Dortmund zur Verfügung steht, ist allerdings noch offen. Neben dem Torjäger trainierte auch Raphael Guerreiro individuell. Der Verteidiger hatte sich beim 5:2 gegen Darmstadt 98 einen kleinen Muskelfaserriss im linken, vorderen Oberschenkel zugezogen. Zudem legten Kingsley Coman und Noussair Mazraoui, die nach ihren Verletzungen bereits wieder im Teamtraining sind, am eigentlich freien Montag eine Extraschicht ein.

+++ Update, 23. März, 11:27 Uhr: Torwarttrainer Rechner gibt Neuer-Prognose ab +++ Nach dem bei der Nationalmannschaft erlittenen Muskelfaserriss von Manuel Neuer gibt es nun eine Prognose zum Zeitpunkt des Comebacks von Bayerns Torwarttrainer Michael Rechner. "Der Zeitpunkt ist unglücklich. Aber grundsätzlich ist es nur eine kleine Verletzung. Er kommt schnell wieder zurück", sagte Rechner bei "Sky". Deutlich pessimistischer ist der Neuer-Vertraute bezüglich eines Einsatzes seines Schützlings im Topspiel am 30. März gegen Borussia Dortmund (ab 18:30 Uhr im Liveticker). "Gegen Dortmund kann es natürlich sehr, sehr eng werden. Aktuell gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird für Dortmund", erklärte Rechner. Somit dürfte gegen den BVB der langjährige Neuer-Vertreter Sven Ulreich zwischen die Pfosten des Rekordmeisters rücken.

+++ Update, 23. März, 10:20 Uhr: Ribery vor Bayern-Rückkehr? +++ Kehrt Franck Ribery zum FC Bayern zurück? Wie "Sky Italia" berichtet, legt der Franzose seinen Job als Techniktrainer beim Serie-A-Klub US Salernitana nieder und möchte seinen Lebensmittelpunkt wieder nach München verlegen. Demnach würde der 40-Jährige gerne einen Job am Bayern-Campus annehmen und als Trainer im Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters arbeiten. Von 2007 bis 2019 spielte Ribery für den FC Bayern, gewann mit dem Klub quasi jeden Titel. 2019 verließ er den Verein in Richtung Italien und stand dort für die AC Florenz und Salernitana auf dem Platz. Im Sommer 2022 beendete er schlussendlich seine aktive Laufbahn.

+++ Update, 22. März, 09:30 Uhr: De Ligt will beim FC Bayern bleiben +++ Es wird wohl ein umtriebiger Sommer beim FC Bayern. Einige Top-Stars stehen auf dem Prüfstand und könnten den Klub verlassen. Geht es nach Matthijs de Ligt, gehört er selbst nicht dazu. Anders hätte es wohl ausgesehen, wenn Thomas Tuchel Bayern-Trainer geblieben wäre. "Natürlich gab es Spiele, in denen ich gerne gespielt hätte. Aber ich habe wirklich keinen Grund, mich zu beklagen. Ich habe nach wie vor eine tolle Zeit bei Bayern München und habe in letzter Zeit wieder in jedem Spiel gespielt. Ich lasse mich auch nie von Gerüchten täuschen, bleibe bei mir und weiß, wie die Wirklichkeit aussieht", erklärte der Niederländer zuletzt gegenüber "Voetbal International". Ob der deutsche Rekordmeister ebenfalls noch an eine langfristige Zusammenarbeit glaubt, ist nicht bekannt. Dem Vernehmen nach sollen die Münchner bei einem Angebot, das an die 2022 an Juventus Turin gezahlten 67 Millionen Euro herankommt, zumindest gesprächsbereit sein. Bisher stand der 24-Jährige in wettbewerbsübergreifend 65 Partien für den FC Bayern auf dem Platz, hatte aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Unter Thomas Tuchel kam der Niederländer vor allem zu Beginn der Spielzeit nur selten zum Einsatz, zuletzt gehörte er aber wieder regelmäßig zum Stammpersonal.

+++ Update, 21. März, 23:05 Uhr: Neuer FCB-Vertrag? Nübel pocht wohl auf Neuer-Nachfolge +++ Der FC Bayern will laut "Sky" den Vertrag des derzeit nach Stuttgart verliehenen Alexander Nübel verlängern. Demnach sollen für April schon Gespräche geplant sein zwischen den Münchnern und Nübel, dessen aktueller Kontrakt noch bis 2025 läuft. Auch Nübel könne sich die Unterschrift unter einen neuen Vertrag durchaus vorstellen, wie es im Bericht heißt. Allerdings nur, wenn er im Sommer 2025 dann tatsächlich die Chance bekommt, die Nummer 1 in München zu werden und damit quasi die Nachfolge von Manuel Neuer anzutreten. In Stuttgart fand Nübel zurück zu alter Stärke, ist beim Champions-League-Anwärter ein wichtiger Leistungsträger. Daher wollen die Schwaben den 27-Jährigen wohl auch noch für eine weitere Saison ausleihen. Dieses erneute Leih-Modell sei demnach auch die einzige Möglichkeit für den VfB, den Keeper noch eine weitere Saison an sich zu binden, ein Kauf sei hingegen unrealistisch.

+++ Update, 20. März, 20:59 Uhr: Nagelsmann reagiert auf Bayern-Gerüchte +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich zu den kursierenden Gerüchten geäußert, der frühere Bayern-Coach könnte ein Comeback an der Säbener Straße geben, wo er im März 2023 seinen Platz räumen musste. "Die Antwort von Jan-Christian Dreesen ist clever. Dinge nie auszuschließen im Fußball, gehört ja dazu", lächelte Nagelsmann und spielte damit auf die zuletzt vom Bayern-Boss getätigte Aussage an. "Ich glaube, da haben ja schon ganz andere gesagt, dass man im Fußball nie etwas ausschließen sollte. Aber das ist Zukunftsmusik und heute kein Thema", hatte Dreesen zuletzt zu einem möglichen Nagelsmann-Comeback an der Säbener Straße gesagt. Nagelsmann plant jedenfalls schon voraus, will nach der EM-Endrunde im eigenen Land, nach der auch sein Vertrag beim DFB ausläuft, keine Pause einlegen. "Ich kann das ja nicht entscheiden, du brauchst ja erstmal jemanden, der dir einen Job anbietet (lacht). Aktuell liegt kein unterschriftsreifes Angebot vor. Ein Jahr, oder ein halbes Jahr Pause nach der EM ist für mich ausgeschlossen - solange ein Angebot kommt", zeigt sich Nagelsmann sehr motiviert, im Sommer 2024 möglicherweise eine neue Herausforderung auf Klubebene anzunehmen oder seinen Vertrag als Bundestrainer zu verlängern. Laut "Kicker" möchte der DFB mit Nagelsmann sogar noch vor der EM den Vertrag langfristig verlängern. Einen ersten Austausch darüber soll es bereits gegeben haben und Nagelsmann sei durchaus offen für einen längeren Verbleib beim DFB, heißt es im Bericht.

+++ Update, 20. März, 16:11 Uhr: Saison-Aus? Sacha Boey erneut schwerer verletzt +++ Rekordmeister Bayern München muss erneut wochenlang auf Winter-Neuzugang Sacha Boey verzichten. Der Außenverteidiger erlitt laut Klubangaben im Training am Mittwoch einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel. Der 23-Jährige war nach einem Faserriss erst vor knapp zwei Wochen im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 in den Kader zurückgekehrt. Boey war als teuerster Wintertransfer der Liga für 30 Millionen Euro plus Boni von Galatasaray Istanbul gekommen. Bislang absolvierte der Franzose in der Bundesliga zwei Spiele für die Bayern.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 19. März, 21:19 Uhr: Dreesen spricht über mögliches Nagelsmann-Comeback +++ Kommt es in Zukunft zu einem Comeback von Ex-Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern? Der Münchner Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen verschließt sich auf Nachfrage der "Abendzeitung" dagegen nicht grundsätzlich. "Ich glaube, da haben ja schon ganz andere gesagt, dass man im Fußball nie etwas ausschließen sollte", erklärte Dreesen, aber das sei "Zukunftsmusik und heute kein Thema". Bis zum Sommer 2024 ist Nagelsmann ohnehin noch als deutscher Nationaltrainer im Amt, betreut das Team bei der Heim-EM. Danach ist die Zukunft Nagelsmann offen, dessen Vertrag beim DFB mit Ende der EM im eigenen Land ausläuft. Zahlreiche Klubs sollen Interesse am früheren Bayern-Coach haben, der beim Rekordmeister im März 2023 etwas überraschend gehen musste und durch Thomas Tuchel ersetzt wurde. Nachdem auch die Ära Tuchel nicht von Erfolg gekrönt war, steht auch dessen Aus mit Ende der Saison 2023/24 bereits fest. Sein Vertrag wurde einst eigentlich bis zum Sommer 2025 abgeschlossen.

+++ Update, 19. März, 11:41 Uhr: Grimaldo will Alonso folgen - auch zum FCB? +++ In einem Interview mit der "Marca" sprach Alejandro Grimaldo von Bayer 04 Leverkusen über sein Verhältnis zu Trainer Xabi Alonso. "Xabi ist etwas Besonderes. Es gibt nicht viele Trainer wie ihn in der Welt des Fußballs", schwärmt der linke Schienenspieler, der in dieser Saison bereits auf sensationelle elf Tore und 15 Vorlagen kommt. Damit ist er der wohl beste Einkauf neben Bayerns Harry Kane. Der vielseitige Linksfuß stellte aber auch klar, dass er "mit ihm weiterarbeiten will". Explizit Leverkusen nannte er dabei nicht. Allerdings gab er auch an, dass "es noch viel zu früh für eine Entscheidung" sei. Möglicherweise gibt es also, sollte sich Alonso für die Bayern entscheiden, Grimaldo im Doppelpack dazu. Sollte Alphonso Davies den Verein verlassen, gäbe es ohnehin eine Vakanz hinten links.

+++ Update, 18. März, 22:00 Uhr: Offenbar noch kein Gespräch zwischen Tuchel und Zaragoza +++ Als die Verletzungssorgen bei den Bayern im Winter groß waren, wurde der für den Sommer vorgesehene Transfer von Bryan Zaragoza für eine Zusatzgebühr von fünf Millionen Euro um ein halbes Jahr vorgezogen. Der Spanier hat einen Vertrag bis 2029, kommt aber aktuell quasi gar nicht zum Zug. Ganze 35 Minuten stand der 22-Jährige bislang auf dem Platz, zuletzt beim Spiel in Darmstadt nicht einmal mehr im Kader. Wie der spanische Reporter Marcos Benito, der dem Zaragoza-Umfeld nahe stehen soll, berichtet, soll Tuchel bisher nicht einmal das Gespräch mit dem Flügelflitzer gesucht haben. Warum Tuchel noch nicht auf Zaragoza setzt, erklärte er auch mit der noch nicht abgeschlossenen Integration. "Bryan fehlt in erster Linie einfach die Sprache. Es ist schwer ohne Englisch und Deutsch, das ist ein elementarer Bestandteil", sagte Tuchel. Und erklärte weiter: "Mir war klar, dass der Schritt sehr groß ist. Das spüren wir jetzt auch. Wir sehen seine Qualität, aber merken, dass die Integration nicht abgeschlossen ist von der sprachlichen Seite", führte der Coach aus.

+++ Update, 17. März, 22:29 Uhr: Bayern lösen Vertrag mit Marco Neppe auf +++ Der FC Bayern und der bisherige Technische Direktor Marco Neppe gehen ab sofort getrennte Wege. Wie "Sky" berichtet, wurde der Vertrag mit dem 37-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Demnach habe Neppe bereits sein Büro an der Säbener Straße geräumt. Neppe arbeitete seit 2014 in unterschiedlichen Funktionen für den Rekordmeister, im Dezember 2021 wurde er zum Technischen Direktor ernannt und war seitdem die rechte Hand des inzwischen entlassenen Sportvorstandes Hasan Salihamidzic. In dieser Rolle war Neppe maßgeblich an der Kaderplanung und Transferpolitik beteiligt. Nach Salihamidzics Entlassung im Sommer blieb Neppe auch nach der Verpflichtung des neuen Sportdirektors Christoph Freund zunächst im Klub. Spätestens mit der Anstellung von Max Eberl als neuem Sportvorstand war die Trennung von Neppe aber nur eine Frage der Zeit.

+++ Update, 17. März, 15:05 Uhr: Bayern geben Details zu Kane-Verletzung bekannt +++ Wie der FC Bayern München bekanntgab, hat sich Harry Kane beim 5:2 in Darmstadt eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Der Torjäger werde dennoch zur englischen Nationalmannschaft reisen und "in enger Absprache mit der medizinschen Abteilung des FC Bayern" von den dortigen Teamärzten behandelt. Raphael Guerreiro muss dagegen der portugiesischen Auswahl absagen. Der Linksfuß erlitt einen kleinen Muskelfaserriss im linken, vorderen Oberschenkel. Er wird in München an seinem Comeback arbeiten. Während Kane noch keine Partie verletzungsbedingt verpasste, hat Guerreiro bereits zwei Pausen hinter sich.

+++ Update, 16. März: 19:34 Uhr: Bangen um Harry Kane nach Pfosten-Crash +++ Der FC Bayern bangt um seinen Top-Torjäger Harry Kane. Der Engländer krachte beim 5:2-Sieg gegen den SV Darmstadt mit dem Oberschenkel gegen den Torpfosten, als er mit einer Flugeinlage einen halbhoch gespielten Ball verwerten wollte. Kane blieb anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und musste minutenlang behandelt werden, ehe er in der 82. Minute ausgewechselt wurde. Immerhin: Kane konnte bei seiner Auswechslung selbstständig vom Platz gehen. Eine Diagnose war kurz nach dem Spiel noch nicht möglich. "Er ist umgeknickt, der Knöchel wurde gekühlt. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist", zitierte "Sky" Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

+++ Update, 16. März, 18:19 Uhr: Pavlovic in Darmstadt verletzt raus - DFB-Reise nicht in Gefahr +++ Schrecksekunde für Aleksandar Pavlovic: Der Youngster des FC Bayern musste beim Auswärtsspiel in Darmstadt in der zweiten Halbzeit mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. Der 19-Jährige stieß im Luftzweikampf mit Gegenspieler Oscar Vilhelmsson zusammen, war danach sichtlich benommen und konnte auch nicht weitermachen. Für ihn kam Konrad Laimer ins Spiel. Nach dem Spiel gab der Mittelfeldspieler aber Entwarnung, seine Debütreise zur Nationalmannschaft ist nicht gefährdet. "Es ist nichts Schlimmes, Gott sei Dank", erklärte Pavlovic mit einem dick geschwollenen linken Auge. Pavlovic, um den auch der serbische Verband geworben hatte, war am Donnerstag von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals ins DFB-Team berufen worden.

+++ Update, 16. März, 15:20 Uhr: Min-jae Kim über Bank-Rolle: "Habe ich noch nie erlebt" +++ In vier der vergangenen fünf Spiele (die Bundesliga-Partie gegen den SV Darmstadt 98 inklusive, live im Ticker) musste sich Sommer-Neuzugang Min-jae Kim mit einem Platz auf der Bank zufrieden geben. Aktuell sind Eric Dier und Matthijs de Ligt unter Trainer Thomas Tuchel gesetzt. Gegenüber "t-online" äußerte sich Kim nun zu seiner Reservistenrolle. "Ich habe das noch nie erlebt, aber ich denke, dass ich etwas daraus lernen kann", sagte der Südkoreaner, der den FCB 50 Millionen Euro Ablöse kostete. Allerdings werfe ihn die fehlende Spielzeit nicht auf der Bahn. Kim habe immer Vertrauen in seine Fähigkeiten, sobald er auf dem Platz steht. Dennoch mache sich der 27-Jährige viele Gedanken. "Früher habe ich eigentlich immer auf dem Platz gestanden, obwohl ich gedacht habe, dass ich nicht gut genug war, aber jetzt denke ich, dass ich, ob ich gut spiele oder nicht, je nach Leistung der Mannschaft und meiner Mannschaftskollegen schon aussortiert werden könnte." Trainer Tuchel sieht aktuell wenig Grund für Veränderungen in der Startelf, erkennt aber die Leistungen von Kim an. "Für Min-jae ist es extrem hart gerade, weil er es eigentlich auch verdient hat zu spielen und herausragend gut ist. So ist es aber manchmal", wird er bei "t-online" zitiert.

+++ Update, 12. März, 21:00 Uhr: Emil Forsberg tritt gegen Bayern-Sportvorstand Eberl nach +++ Seit Anfang März ist Max Eberl neuer Sportvorstand bei Bayern München. Zuvor war der 50-Jährige bei Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig aktiv. Nach Eberls Abschied bei RB übt nun ein Ex-Spieler Kritik. Neun Jahre spielte Emil Forsberg für RB Leipzig. Im Winter wechselte der Schwede dann zu RB-Schwesterklub New York Red Bulls. Eigentlich habe er seinen Vertrag bei den Sachsen unbedingt erfüllen wollen, erklärt Forsberg nun im Interview mit der "Sport Bild". "Es war mein Ziel und das meines Beraters Hasan Cetinkaya, als wir im Sommer mit dem Verein über eine Verlängerung gesprochen haben. Ich wollte unbedingt bleiben, wollte aber eine Perspektive über 2025 hinaus. Aber dann sind Dinge passiert, und das Ganze hat eine andere Richtung genommen", so Forsberg. Daran habe vor allem Max Eberl seinen Anteil gehabt. "Ex-Sportdirektor Max Eberl hat mir ein Angebot gemacht, das für mich nicht wertschätzend war. Ich wollte nicht mehr verdienen, hätte sogar etwas weniger Gehalt akzeptiert", erklärte Forsberg. "Aber dann sollte ich auf 50 Prozent verzichten. Ich fühlte mich nicht respektiert! Ich habe für Leipzig immer alles gegeben", stichelte der Mittelfeldstratege weiter in Richtung von Max Eberl. Dieser hat sich bisher nicht zu den Anschuldigungen geäußert.

+++ Update, 12. März, 17:13 Uhr: Bayern legen wohl Preis für Gnabry fest +++ Obwohl Serge Gnabry beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026 hat, dürfte die sportliche Zukunft des Nationalspielers an der Säbener Straße über das Saisonende hinaus offen sein. Laut "Bild" spielt Gnabry in den kommenden Wochen quasi um seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister, wo er nach überstandener Verletzung zuletzt wieder zu ersten Einsätzen kam. Sollte ein Verein eine Ablöse ab 45 Millionen Euro bieten, wären die Münchner wohl auch bezüglich eines Verkaufs gesprächsbereit, wie es im Bericht heißt. Dass Gnabry verkauft werden könnte, liegt wohl unter anderem auch daran, dass Gnabry mit einem geschätzten Jahresgehalt von rund 19 Millionen Euro zu den Topverdienern der Bayern zählt.

+++ Update, 11. März, 10:00 Uhr: Upamecano will wohl bei Bayern bleiben +++ Die vergangenen Wochen waren für Dayot Upamecano alles andere als leicht. Zwei Platzverweise in zwei aufeinanderfolgenden Spielen sowie mehrere kapitale Fehler ließen das Standing des Innenverteidigers sinken. Trotz dieser Misere denkt der Franzose laut dem "Kicker" nicht an einen Abschied beim FC Bayern. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2026. Mit Eric Dier und Matthijs De Ligt haben die Bayern aktuell ihr eingespieltestes Innenverteidiger-Duo, auf welches Trainer Thomas Tuchel wohl auch in den kommenden Spielen vertrauen wird. Der 25-Jährige muss sich demnach in Geduld üben und seine Chance nutzen, wenn er sie erhält. Bei den Bayern soll aber allen Entscheidungsträgern klar sein, dass ein Upamecano in Top-Form wahrscheinlich der beste Innenverteidiger des Rekordmeisters ist.

+++ Update, 09. März, 16:35 Uhr: Eberl dementiert Gespräche mit Alonso +++ Der FC Bayern München hat noch keinen Kontakt zu Leverkusen-Trainer Xabi Alonso aufgenommen. Das stellte der neue Sportvorstand Max Eberl vor dem Bundesliga-Duell gegen den 1. FSV Mainz 05 klar. "Wir haben noch mit keinem gesprochen. Wir werden irgendwann Gespräche beginnen, aber respektvoll", so Eberl bei "Sky". "Wir wissen ja auch, dass der ein oder andere Kandidat bei uns einen anderen Verein hat. Es ist keine einfach Suche." Eberl dementierte damit "Sky"-Meldungen, wonach der Rekordmeister bereits beim Management und bei Alonso selbst angeklopft habe. Eberl betonte dabei erneut, dass er die Saison trotz des großen Rückstandes auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen noch nicht aufgegeben habe. "Ich werde nicht müde, das zu sagen. Aber wir haben auch noch eine Saison mit Thomas (Tuchel) zu Ende zu spielen. Dementsprechend habe ich ja schon öfter von einem Spagat gesprochen. Und den müssen wir gerade machen."

+++ Update, 08. März, 8:35 Uhr: Doch kein Real-Wechsel? Davies-Berater dementiert Einigung +++ Die Gerüchte um einen Abgang von Alphonso Davies zu Real Madrid halten sich bereits seit einiger Zeit. Kürzlich wurde gar vermeldet, dass sich der Linksverteidiger mit den "Königlichen" mündlich geeinigt haben soll und nur der Zeitpunkt des Wechsels noch offen sei. Dies hat Davies' Berater Nedal Huoseh nun dementiert. "Es gibt mit keinem Verein eine Vereinbarung oder etwas Konkretes. Alphonsos Fokus liegt derzeit auf dem FC Bayern", wird der Huoseh nun von Fabrizio Romano zitiert. Einen Abgang wollte er gegenüber dem italienischen Transfermarkt-Insider aber offenbar trotzdem nicht ausschließen. "Wir werden in den nächsten Monaten unsere Optionen prüfen", heißt es weiter. Der Vertrag des Kanadiers beim deutschen Rekordmeister hat noch bis Sommer 2025 Gültigkeit.

+++ Update, 07. März, 12:45 Uhr: FC Bayern will wohl weiterhin Ex-Spieler einbinden - Lahm und Schweinsteiger ein Thema? +++ Laut der "Bild" ist man beim FC Bayern trotz des gescheiterten Projekts mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic weiterhin daran interessiert, verdiente Ex-Spieler in den Klub einzubinden. Dies sei der Wunsch der ehemaligen Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. In diesem Zusammenhang werden auch die Namen von Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm genannt. Ersterer fungiert aktuell als TV-Experte, Zweiterer ist noch bis nach der EM 2024 als Direktor eingespannt, danach aber frei. Auch Manuel Neuer und Thomas Müller seien als Klub-Funktionäre "gut vorstellbar".

+++ Update, 06. März, 9:45 Uhr: FC Bayern verschiebt offenbar Umbau der Säbener Straße für Transferoffensive +++ Wie die "Sport Bild" vermeldet, hat der FC Bayern die Pläne für den Umbau der Säbener Straße zugunsten einer Transferoffensive im Sommer vorerst auf Eis gelegt. Dies wurde wohl auf der Aufsichtsratssitzung am vergangenen Montag beschlossen. Ursprünglich wurde demnach für Ende 2024 der Baubeginn eines neuen Mannschaftstrakts geplant, Vermessungsarbeiten sollen bereits stattgefunden haben. Angeblicher Kostenpunkt: Über 100 Millionen Euro. Dieses Geld soll nun aber für eine Transferoffensive im Sommer genutzt werden. Der neue Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund erstellen laut der Meldung bereits Listen mit drei bis fünf Namen pro Position. Priorität genieße die Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers. Bevor Transfers finalisiert werden, muss aber zunächst der Nachfolger des scheidenden Trainers Thomas Tuchel gefunden werden, heißt es.

+++ Update, 05. März, 20:23 Uhr: Max Eberl stärkt Tuchel den Rücken +++ Max Eberl hat sich vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom zur Situation von Thomas Tuchel geäußert. Auf die Frage, ob der 50-Jährige auch unabhängig vom Ergebnis gegen die Italiener Trainer bleibt, antwortete der Sportvorstand bei "Amazon Prime": "Ja, da gibt es momentan keine andere Meinung." Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel könnten die Bayern daheim gegen Lazio Rom bereits den zweiten großen Titel der Saison verspielen. Auch in der Bundesliga sieht es mit zehn Punkten Rückstand auf Leverkusen nicht gut aus. Ein Champions-League-Aus würde die Kritik an Tuchel weiter befeuern.

+++ Update, 05. März, 18:15 Uhr: Leverkusen offenbar irritiert von Alonso-Berichterstattung +++ Bayer 04 Leverkusen soll über die Berichterstattung der vergangenen Tage irritiert sein. Das will die "Bild" erfahren haben. Demnach wisse man beim Werksklub nichts von einer Ausstiegsklausel, einer Ablöseforderung oder etwaigen Gesprächen zwischen Xabi Alonso und dem FC Bayern München. FC Bayern München vs. Lazio Rom: So seht ihr das Champions-League-Spiel live im TV und Stream Wie die Boulevardzeitung berichtet, spreche einiges für das Dementi von Bayer. So habe Inaki Ibanez, Berater von Alonso, das Interesse des FC Liverpool bei der letzten Anfrage direkt an die Klub-Führung Leverkusens weitergegeben. Im Falle der vermeintlichen Verhandlungen mit Bayern sei das nicht passiert. Die Münchner würden zudem weiterhin auf ein Signal von Alonso warten, ob er für Verhandlungen zur Verfügung stehe. Ein solches habe es noch nicht gegeben. Ebenso gebe es keine Ausstiegsklausel, sondern lediglich ein "Gentleman-Agreement", das bei der Vertragsverlängerung bis 2026 vereinbart wurde: Leverkusen wolle Alonso nicht im Weg stehen, wenn ein Top-Klub anklopft. "Sky" hatte zuletzt Gegenteiliges berichtet. Eine etwaige Ablöse würde zwischen 15 und 25 Millionen Euro liegen. Laut "Bild" gibt es allerdings keine konkrete Ablösevorstellung. Es könne aber sein, dass man vom FC Bayern mehr Geld verlangen würde als von Liverpool – aus Gründen der Konkurrenz.

+++ Update, 04. März, 18:25 Uhr: Alonso tendiert wohl in Richtung FC Bayern +++ Xabi Alonso gilt als absoluter Wunschkandidat beim FC Bayern. Laut "Sky" darf sich der deutsche Rekordmeister berechtigte Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Spaniers machen. Demnach soll Alonso tatsächlich zu einem Wechsel nach München tendieren, wenn er sich dazu entschließen sollte, Bayer Leverkusen im Sommer zu verlassen. Angeblich sollen sogar bereits Gespräche mit Alonso selbst und dessen Management geführt worden sein. Billig werden dürfte es für die Bayern aber nicht. Alonso soll rund 15 bis 25 Millionen Euro Ablöse kosten.

+++ Update, 04. März, 10:00 Uhr: Gnabry und Sane fit für Rückspiel gegen Lazio Rom +++ Laut übereinstimmenden Medienberichten gibt es wohl Grund zur Freude für den FC Bayern München. Im Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom kann Thomas Tuchel wieder auf Leroy Sane und Serge Gnabry zurückgreifen. Gnabry verletzte sich bereits im vergangenen Jahr bei der 1:5-Pleite in Frankfurt. Bei der herben Niederlage im Dezember zog sich der deutsche Nationalspieler eine Muskelsehnenverletzung im Adduktorenbereich zu. Bei Leroy Sane war die Pause gegen Freiburg wohl essenziell, um nun wieder zur Verfügung stehen zu können. Der 28-Jährige Außenstürmer ist seit Wochen angeschlagen, was sich zuletzt auch merklich auf sein Spiel auswirkte.

+++ Update, 03. März, 20:15 Uhr: Matthäus bringt Bayern-Urgestein als Tuchel-Ersatz ins Gespräch +++ Dass Thomas Tuchel tatsächlich, wie vereinbart, das Saisonende in München erlebt, ist nicht in Stein gemeißelt. Angeblich soll das Achtelfinal-Rückspiel der CL gegen Lazio Rom ein mögliches Endspiel für den oft ratlosen Trainer sein. Geht es nach TV-Experte Lothar Matthäus, wäre eine sofortige Trennung sowieso der vernünftigere Schritt. Bei "Sky90" brachte der Rekordnationalspieler ein bayerisches Urgestein als möglichen Ersatz ins Gespräch. "Ich könnte mir Hermann Gerland vorstellen, der überall ankommt bei Bayern und zwar nicht nur bei den Spielern, sondern auch im Umfeld einen ganz großen Namen hat", so Matthäus: "Der soll die Mannschaft zusammenbringen, als Einheit." Matthäus geht sogar noch einen Schritt weiter. Demnach könnte Gerland aus einer verkorksten Saison noch eine erfolgreiche machen: "Fußball spielen können sie. Wenn alle elf das spielen als Mannschaft, was sie können, dann sind sie einer der Favoriten auf den Sieg in der Champions League." Gerland könne die Spieler motivieren, ihnen Selbstvertrauen zurückgeben und vor allem Ruhe hineinbringen. Der "Tiger" sei ein "Menschenfänger und für drei Monate der ideale Mann". Auch weil er fast alle Spieler persönlich kenne. Gerland arbeitete von 2001 bis 2021 in unterschiedlichen Funktionen beim FC Bayern.

+++ Update, 02. März, 20:10 Uhr: Matthäus schreibt Bayern ab und zerreißt Tuchel +++ "Sky"-Experte Lothar Matthäus hat die Bayern im Kampf um die Meisterschaft nach dem 2:2 beim SC Freiburg abgeschrieben. Der Rekordnationalspieler ging vor allem mit dem scheidenden Trainer Thomas Tuchel hart ins Gericht. "Da ist gar nichts intakt. Nicht wegen dem Ergebnis, sondern wegen der Art und Weise, denn das Ergebnis war ja schmeichelhaft für die Bayern", so Matthäus. Wenn der Torhüter der beste Mann war, dann sage das viel über die Mannschaft aus. Tuchel nehme nach eigener Aussage zwar auf nichts mehr Rücksicht, "aber der FC Bayern nimmt auf Tuchel Rücksicht! Was da in den letzten Monaten gelaufen ist, ist nicht Bayern-Like." Besonders stört sich Matthäus an den Äußerungen des Trainer nach Abpfiff. "Er geht immer auf die Mannschaft los. Er ist eigentlich immer derjenige, der keinen Fehler macht, und die Spieler machen die Fehler und so etwas willst du als Spieler nicht hören. Es geht ja nicht um einen Spieler, er geht ja generell auf die Mannschaft los, dass er da mehr erwartet und so weiter - aber vielleicht erwarten die Spieler auch von Tuchel bisschen mehr." Tuchel mache sich bei der Mannschaft "unbeliebt und bekommt im Umkehrschluss nicht das Vertrauen als Trainer, welches er bekommen möchte". Sinnbildlich für das zerrüttete Verhältnis sei auch die Personalie Joshua Kimmich, der erst als rechter Verteidiger spielen musste und dann nach einer Stunde ausgewechselt wurde. Das sei die "Höchststrafe". Matthäus prognostizierte zudem ein frühes Ende für Tuchel in München. "Wenn es am Dienstag gegen Lazio Rom nicht in die Richtung geht, die man sich bei den Bayern wünscht, dann geht es nach Dienstag nicht mehr weiter mit Thomas Tuchel. Da bin ich mir ganz sicher."

+++ Update, 01. März, 23:44 Uhr: Tuchel offenbart nach Remis in Freiburg Ratlosigkeit +++ Der FC Bayern München hat zum Auftakt des 24. Spieltages einmal mehr enttäuscht. Der Rekordmeister kam auswärts in Freiburg zur zu einem 2:2-Unentschieden, verspielte dabei die Führung in den Schlussminuten noch. Nach dem Spielende haderte ein sichtlich ratloser Bayern-Coach Thomas Tuchel mit dem Last-Minute-Ausgleich. "Ich glaube, dass es nicht am Willen lag. Es war undiszipliniert in den Positionen, es war teilweise Harakiri. Wir hatten Phasen, wo unser Innenverteidiger den Außenverteidiger überlaufen hat", erklärte der 50-Jährige, "wir haben Dinge gemacht, die haben wir noch nie trainiert, über die haben wir noch nie gesprochen. Wir haben sehr früh gespielt, als wäre es die 85. Minute und wir wären 0:1 zurück. Ich glaube nicht, dass es am Willen lag, aber wir haben kopflos gespielt die erste halbe Stunde und sind dafür bestraft worden". "Dass wir nicht gewinnen, liegt einzig und allein an einem Glückstor durch eine Standardsituation", analysierte Tuchel bei "DAZN".

+++ Update, 01. März, 17:30 Uhr: FC Bayern legt wohl Schmerzgrenze bei Alphonso Davies fest +++ Der FC Bayern München kann für Alphonso Davies nur noch in den kommenden beiden Transferfenstern eine Ablösesumme einspielen, sollte der Kanadier seinen 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Wie die "Bild" erfahren haben will, soll der Rekordmeister nun eine Schmerzgrenze für den Linksverteidiger festgelegt haben. Demnach sei der FCB bereit, ab einer Summe von 70 Millionen Euro über einen Verkauf im kommenden Sommer nachzudenken. Zuletzt gab es Berichte der spanischen "Marca" und dem englischen Portal "The Athletic", dass es sogar schon eine mündliche Einigung zwischen dem Spieler und Real Madrid gebe. Kontakt zwischen den Klubs soll es aber noch nicht gegeben haben. Spanische Medien berichteten in den vergangenen Wochen, dass die Königlichen bereit wären, zwischen 40 und 50 Millionen Euro für Davies zu bezahlen. Alternativ sei man in Madrid auch bereit dazu, bis 2025 auf den 23-Jährigen zu warten.