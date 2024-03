Lange sah es so aus, als hätte der FC Bayern mit einer Steilvorlage von Tabellenführer Bayer Leverkusen in den Klassiker gegen Borussia Dortmund gehen können. Gegen die TSG Hoffenheim lag die "Werkself" lange mit 0:1 hinten, drehte das Spiel aber mit zwei späten Treffern.

+++ Update, 30. März, 11:10 Uhr: Schuld an Bochum-Pleite? Hoeneß wettert gegen Bayern-Fans +++

Uli Hoeneß hat sich die Fans des FC Bayern vorgeknöpft. Denn denen gibt der Ehrenpräsident des Rekordmeisters die Schuld an der 2:3-Pleite beim VfL Bochum Mitte Februar.

"Wir führen in Bochum 1:0, Harry Kane kann gerade das 2:0 machen. Es sind 20 Minuten gespielt, es regnet in Strömen. Dann schmeißen unsere Fans, die immer so tun, wie wenn sie den FC Bayern so lieben, die schmeißen die Bälle", polterte der 72-Jährige beim Bayerischen Rundfunk.

Damals hatten die Anhänger ligaweit mit den Tennisbällen gegen den geplanten Investoren-Einstieg protestiert. "Dann stehen unsere Spieler in ihren nassen Trikots bei strömendem Regen 15 Minuten auf dem Platz, weil das Spiel unterbrochen wird. Und anschließend verlieren wir dieses Spiel in Bochum, das gar nicht zu verlieren war", so Hoeneß: "Das sind die Leute, die immer von sich behaupten, dass sie die wahren Fans des FC Bayern sind."

Wenige Tage nach der Niederlage in Bochum verkündeten die Bayern dierTrennung von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende,

Neben den Fans bekam auch die DFL ihr Fett weg. Denn diese hätte einen "katastrophalen Job gemacht, wie sie die Öffentlichkeit über die Hintergründe dieses Deals informiert haben", so Hoeneß. "Wenn man das vernünftig erklärt hätte, bin ich überzeugt, dass es ohne größere Probleme hätte durchgehen können."