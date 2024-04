Hintergrund: Noch immer ist offen, was mit der Summe von zehn Millionen Schweizer Franken (6,7 Millionen Euro) passiert ist, die sich Franz Beckenbauer 2002 in seiner Rolle als Chef des WM-Organisationskomitees geliehen hatte.

Zuletzt gab Tuchel in der Innenverteidigung meist Matthijs de Ligt und Eric Dier den Vorzug vor Upamecano. Im Laufe des Frühjahres flog Upamecano innerhalb weniger Tage bei den Niederlagen in Bochum (2:3) und Lazio Rom (0:1) jeweils vorzeitig vom Platz.

Daher habe der Franzose die Verantwortlichen an der Säbener Straße dem Bericht nach um ein Gespräch gebeten. Dennoch wolle Upamecano nicht unbedingt weg aus München. Immerhin hat der Nationalspieler auch noch einen Vertrag bis 2026. Allerdings sollen Topklubs wie PSG, Manchester United und auch Chelsea Interesse am robusten Defensivmann haben.

Serge Gnabry bleibt vom Pech verfolgt. Wie der FC Bayern am Mittwoch mitteilte, zog sich der 28-Jährige im Champions-League-Spiel beim FC Arsenal (2:2) am Vorabend einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zu.

Gnabry hatte in der ersten Halbzeit den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 erzielt. In der laufenden Saison fehlte er aufgrund verschiedener Verletzungen bereits über mehrere Wochen, in London bestritt er erst sein 17. Pflichtspiel.

+++ Update, 8. April, 19:50 Uhr: Saison noch zu retten? +++

Jetzt ist Tuchel an der Reihe. "Arsenal ist die beste Mannschaft in der Premier League, das sagen die Daten. Sie sind in Topform, deshalb wird das ein großer Test. Sie bekommen eine große Energie auf den Platz", sagte er über den Gegner.

"Die Saison ist noch nicht verloren. Wir stehen verdient in der Kritik nach den Leistungen im DFB-Pokal und in der Bundesliga. Die Kritik nehmen wir an. Die Konstanz war nicht so, der Hunger und die Leidenschaft auch nicht. In der CL war das auf einem hohen Niveau bislang. Dann brauchst du Matchglück, Tagesform, vielleicht ein, zwei Schiedsrichter-Entscheidungen und das nötige Glück, um es auf deine Seite zu ziehen. Morgen spielen wir in einem anderen Wettbewerb. Wir wollen ins Halbfinale einziehen. Dazu brauchen wir zwei absolute Topleistungen.“