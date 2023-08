Leonardo Bonucci (Juventus Turin)

Zuletzt soll dem Verteidiger gesagt worden sein, dass er nicht mehr länger Teil des Juve-Projekts ist. In der Folge soll der Sportler über seinen Rechtsanwalt mitgeteilt haben, sofort zurück in den Kader zu wollen, anderfalls drohe dem Serie-A-Klub eine Klage. Bonucci wurde bereits mit Lazio Rom und Sampdoria Genua in Verbindung gebracht. © Imago