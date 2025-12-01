BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN
FC Bayern München - Uli Hoeneß erklärt Stadion-Deal für perfekt
- Aktualisiert: 02.12.2025
- 14:30 Uhr
- ran.de
Offiziell ist der Deal noch nicht, doch Uli Hoeneß hat bestätigt: Der FC Bayern wird das Stadion in Unterhaching kaufen.
Die Frauen des FC Bayern bekommen eine neue Heimat: Sie spielen in Zukunft im Stadion in Unterhaching. Dass der Rekordmeister der Stadt den Sportpark abkauft, bestätigte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß jetzt im Rahmen einer Business-Veranstaltung in München.
"Wir kaufen jetzt das Stadion in Unterhaching, weil die Stadt es loswerden will. Dann schauen wir mal, ob es uns da gelingt, mehr Zuschauer bei den Frauen zu generieren", kündigte Hoeneß an.
Der Sportpark Unterhaching gehört nicht der SpVgg Unterhaching, sondern der Gemeinde Unterhaching. Der Viertligist ist aktuell lediglich Mieter der Anlage, soll aber auch nach einem Kauf der Bayern dort weiterspielen. Eine Frist zum Erwerb des Stadions hatte die SpVgg im Sommer verstreichen lassen.
Die Kosten für den Kauf sollen bei 7,5 Millionen Euro liegen. Es werden aber auch noch Renovierungen nötig sein. "Das Flutlicht, Luxzahlen, Polizeithemen, Rasenheizung auf Vordermann bringen und so weiter. Da haben wir gesagt, wir wissen nicht, ob wir das stemmen können“, erklärte Hachings Präsident Manni Schwabl bei BR24Sport.
FC Bayern: Frauen künftig vor 15.000 Zuschauern?
Die Frauenmannschaft des FC Bayern trägt ihre Heimspiele derzeit am 2017 eröffneten Bayern-Campus aus, der nur 2.500 Zuschauern Platz bietet. Für Spitzenspiele, etwa in der Champions League, muss auf die deutlich größere Allianz Arena ausgewichen werden.
"In Spanien und England sind die Topspiele immer ausverkauft. Bei uns musst du da trommeln wie verrückt, wenn wir gegen PSG oder Arsenal spielen. Wenn da 20.000 in die Allianz Arena kommen, liegen wir uns schon in den Armen", sagte Hoeneß. In Unterhaching hätten 15.000 Zuschauer Platz.
Deshalb kann Hoeneß auch die Diskussionen um eine gerechtere Bezahlung der Frauen im Vergleich zu den Männern nicht verstehen. "Wenn ich höre ‘Equal pay‘, da lache ich mich tot. 'Equal pay' heißt auch 'Equal income'", erklärte Hoeneß.