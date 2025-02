Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Bundesliga 2024/2025 - 22. Spieltag 18:30 Bayer Leverkusen Leverkusen 0:0 Beendet Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 23. Spieltag 17:30 Bayern München Bayern -:- E. Frankfurt Eintracht Frankfurt Bundesliga 2024/2025 - 24. Spieltag 20:30 VfB Stuttgart Stuttgart -:- Bayern Bayern München

+++ Update, 23. Februar, 13:16 Uhr: Harry Kane für Frankfurt-Spiel wohl rechtzeitig fit +++ Vincent Kompany kann für Bayern Münchens Bundesliga-Partie am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (17:30 Uhr im Liveticker) wohl auf Harry Kane zurückgreifen. Laut "Bild" soll der englische Torjäger rechtzeitig für das Duell gegen die Hessen wieder fit sein. Allerding sei dem Bericht nach unklar, ob es für Kane schon für die Startelf reiche oder er zunächst auf der Bank Platz nehmen werde. Kane musste zuletzt beim torlosen Remis der Münchner in Leverkusen verletzt ausgewechselt werden.

+++ Update, 22. Februar, 17:39 Uhr: Real Madrid nimmt offenbar Abstand von Joshua Kimmich +++ Der FC Bayern hat im Werben um die Zukunft von Joshua Kimmich offenbar einen Konkurrenten weniger. Wie die "Bild" berichtet, hat sich Real Madrid aus dem Poker um den deutschen Nationalspieler zurückgezogen. Ohnehin habe es zwischen beiden Parteien nur "lose Gespräche" gegeben, keine echten Verhandlungen. Da Kimmichs Vertrag in München im Sommer ausläuft, darf er seit 1. Januar offiziell mit anderen Klubs in Kontakt treten. Dem Bericht zufolge stehe eine Einigung zwischen Bayern und Kimmich über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit kurz bevor. Knackpunkt sei das Gehalt, allerdings sei man nicht weit von einer Übereinkunft entfernt.

+++ Update, 22. Februar, 10:15 Uhr: Kompany antwortet auf Müller-Kritik von Matthäus +++ Gegen Celtic Glasgow kam Thomas Müller erst wenige Sekunden vor dem Ende der Partie aufs Feld. TV-Experte Lothar Matthäus kritisierte die Entscheidung von Bayern-Trainer Vincent Kompany in der Folge und nannte die Aktion "eine Demütigung". Auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt (am Sonntag ab 17:30 Uhr im Liveticker) bezog Kompany auf Nachfrage Stellung zu der Thematik und legte seine Gründe dar. "Meine Mentalität, und die von Thomas auch, wie ich ihn kenne, ist, dass jeder Moment wichtig ist. Es ist so unglaublich selten, dass man für einen Verein wie den FC Bayern spielen kann", so der Belgier. Jeder Moment sei speziell und wichtig. "In einem Spiel, in dem wir dieses Tor machen am Ende, es hätte zehn oder 15 Minuten früher sein können - ich hätte wahrscheinlich den gleichen Wechsel gemacht. Aber unsere Mentalität ist einfach, dass jeder Moment ganz besonders ist für diesen Verein. Das dürfen wir nicht vergessen", so Kompany weiter. Einen Einsatz von Harry Kane, der gegen die Schotten verletzt ausgewechselt werden musste, ließ der Coach noch offen.

+++ Update, 21. Februar, 10:05 Uhr: Wegen Musiala! Bayern-Star forderte wohl Ausstiegsklausel +++ Erst kürzlich verkündete der FC Bayern die Vertragsverlängerungen von Alphonso Davies und Jamal Musiala, schon bald könnte Dayot Upamecano folgen. Der Abwehrspieler soll in den laufenden Verhandlungen laut "SportBild" aber eine Ausstiegsklausel gefordert haben. Demnach witterte der Franzose seine Chance, nachdem die Bayern bereits Harry Kane und nun auch Musiala eine Klausel gewährten. Diese publik gewordenen Informationen sorgen offenbar dafür, dass mehr und mehr Spielerberater in Verhandlungen versuchen, Klauseln für ihre Klienten auszuhandeln. In der Vergangenheit gewährten die Münchner selbst ihren besten Spielern solche Klauseln nicht. Aber: Die Bayern-Verantwortlichen konnten sich dem Bericht zufolge mit Upamecano auf eine grundsätzlich Einigung über eine Vertagsverlängerung bis 2030 verständigen - ohne Klausel. Der aktuelle Vertrag des Verteidigers läuft noch bis 2026.

+++ Update, 20. Februar, 18:40 Uhr: Upamecano wohl unmittelbar vor Vertragsverlängerung +++ Abwehrstar Dayot Upamecano soll laut "Sky" unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München stehen. Demnach dürften die Verhandlungen schon weit fortgeschritten sein, die Verkündung der Verlängerung nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein. Ein offener Punkt soll allerdings noch die Vertragslaufzeit sein, allerdings sei dem Bericht nach ein Kontrakt bis zum 30. Juni 2030 möglich. Upamecano wechselte im Sommer 2021 von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister, er kostete damals dem Vernehmen nach über 40 Millionen Euro Ablöse.

+++ Update, 19. Februar, 07:32 Uhr: Hainer lässt Müller-Verbleib offen +++ In einem Interview mit der "Sport Bild" hat Herbert Hainer einen Verbleib von "Legende" Thomas Müller offengelassen. "Er will seine nächsten Schritte von seiner Fitness, davon, wie er sich fühlt, abhängig machen", sagte Hainer. "Wir wollen zudem mit ihm darüber reden, was er einmal macht, wenn er nicht mehr Fußball spielt, weil wir ihn gerne in der einen oder anderen Form beim FC Bayern einbinden wollen", erklärte Hainer: "Ob er das sofort will oder nach einer so langen aktiven Zeit erst einmal eine Auszeit machen möchte, muss er selbst entscheiden." Müllers Vertrag läuft im Sommer aus. Zuletzt hatte der 35-Jährige seine Zukunft offengelassen und betont, dass ihm der Verein diesbezüglich viele Freiheiten lasse. Hainer traue dem Routinier abseits des Platzes jedenfalls "viele Jobs" im Verein zu, weil er diesen "in- und auswendig" kenne. Müller sei "ein intelligenter Kerl, der ein einzigartiges Gespür hat, was zu tun und zu sagen ist", sagte Hainer.

+++ Update, 18. Februar, 21:00 Uhr: Nach Anschlag in München - FCB-Fans mit Banner in Gedenken an Todesopfer +++ Vor dem Bayern-Heimspiel gegen Celtic Glasgow gab es eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Anschlags in der Münchner Maxvorstadt am 13. Februar 2025. Auch die Bayern-Fans zeigten Haltung in der Südkurve. Auf einem großen Banner schrieben die Münchner Anhänger: "In Gedenken an Amel und Hafsa - München hält zam!" Auf zwei weiteren Banner stand geschrieben: "Bestürzt in tiefer Trauer und gegen die gesellschaftliche Spaltung".

+++ Update, 18. Februar, 07:28 Uhr: Bournemouth-Talent zum FC Bayern? +++ Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat der FC Bayern München offenbar ein Auge auf Innenverteidiger-Talent Dean Huijsen geworfen. Der Spanier mit niederländischen Wurzeln ist aktuell Stammspieler beim AFC Bournemouth in der Premier League. Die "Cherries" um den 19-Jährigen sind eines der Überraschungsteams in England und belegen Platz fünf. Zwar verlängerte er erst im Dezember seinen Vertrag bis 2030, soll jedoch laut Romano eine festgeschriebene Ausstiegsklausel von 50 Millionen Pfund, also etwa 60 Millionen Euro, haben. Da Eric Dier wohl keine Zukunft beim Rekordmeister hat, braucht der FCB im Sommer einen Innenverteidiger.

+++ Update, 17. Februar, 16:35 Uhr: Kane laut Kompany nicht schwer verletzt +++ Vincent Kompany sagt, bei Harry Kane sei die Verletzung nicht so schlimm. Es müsse am Dienstag geschaut werden, wie er sich fühlt. Am Montag trainiert der Engländer nicht. Für den Rekordmeister sei es "ein sehr wichtiges Spiel" gegen Celtic Glasgow. Die Schotten hätten eine "Mannschaft, die immer gefährlich sein kann". Die Bayern hätten aktuell eine Phase mit Partien unter Druck, seien bislang aber gut durchgekommen. Gemeint sind die Begegnungen mit Celtic und das Spiel in Leverkusen. Auch interessant: FC Bayern - Celtic Glasgow - Ersatz für Harry Kane: Diese Optionen hat Vincent Kompany Der Bayern-Trainer betont, dass Fußball in den Strafräumen entschieden werde. Auch gegen Leverkusen hätte es sein Team gut gemacht, auch wenn sich das Geschehen überwiegend am Bayern-Strafraum abgespielt hätte. Das verlorene "Finale dahoam" aus dem Jahr 2012 sei im Verein kein großes Thema. Bei Joao Palhinha, der erkrankt war, hofft Kompany, dass er einsatzbereit ist. Grundsätzlich stehe aber fast der ganze Kader zur Verfügung. Der Coach denkt nach eigenen Angaben nicht an ein mögliches Scheitern, sondern allein daran, wie sein Team das Spiel gewinnen kann. Leverkusen habe es sich aber "verdient", dass die Bayern defensiver agieren mussten. Nochmal auf Kanes Einsatzfähigkeit angsprochen, sagt Kompany: "Wir werden es morgen sehen." Das lässt zumindest Raum für Interpretationen.

+++ Update, 17. Februar, 16:05 Uhr: Musiala nennt Leverkusen-Spiel "gute Erfahrung" +++ Jama Musiala nennt das Leverkusen-Spiel "eine gute Erfahrung für uns", denn könnten auch künftig Spiele auf die Bayern zukommen, in denen sie viel verteidigen müssen. Dass das Spiel trotz der durchwachsenen Vorstellung nicht verloren ging, sei ein gutes Zeichen. Musiala betont auch, dass er sehr selbstkritisch ist und sich daher selbst Druck macht: "Auf die ganzen Kommentare und Social Media gucken, das braucht man nicht." Gegen Celtic erwartet er, dass es "nicht ein leichtes Spiel" wird. Wichtig sei, "hundert Prozent da" zu sein. Die zusätzlichen Spiele durch die Playoffs in der Champions League dürften aber nicht als Ausrede herhalten, das Team sei frisch und werde "alles geben". Auf das "Finale dahoam" will er noch nicht schauen, es gehe "Schritt für Schritt". Das EM-Spiel mtit Deutschland gegen Schottland im Sommer 2024 nennt er "eines meiner Lieblingsspiele". Beim damaligen 5:1 war er einer der Torschützen.

+++ Update, 17. Februar, 15:40 Uhr: Kompany und Musiala sprechen vor Celtic-Spiel +++ Vor dem Rückspiel der Champions-League-Playoffs gegen Celtic Glasgow (Di., ab 21 Uhr im Liveticker) geben Bayern-Trainer Vincent Kompany und Jamal Musiala ab 16 Uhr Einblicke zur aktuellen Lage beim Rekordmeister. Neben dem Gegner wird sicher auch der neue Vertrag des Mittelfeldspielers ein Thema sein.

+++ Update, 16. Februar, 0:15 Uhr: "Das Bild wird klarer" - Kimmich spricht über Vertragspoker +++ Joshua Kimmichs auslaufender Vertrag bleibt Dauerthema bei den Bayern. Bereits vor einigen Wochen kündigte der Leistungsträger an, seine Entscheidung auch von Personalplanungen des Klubs in der Zukunft abhängig zu machen. Nach der Vertragsverlängerung von Alphonso Davies machten die Bayern mit Jamal Musialas Vertragsverlängerung bis 2030 diese Woche einen weiteren Schritt. Genug Anreiz für Kimmich, um seinen Vertrag zu verlängern? Im "ZDF Sportstudio" machte Kimmich den Bayern-Fans zumindest Hoffnung. "Das Bild wird klarer. Wir haben ein paar Verträge verlängert", so Kimmich, der allerdings anfügte: "Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass ich das von einzelnen Spielern abhängig mache." Angesichts der Gerüchte etwa über ein Interesse von Real Madrid wollte sich Kimmich nicht von außen in die Entscheidung hineinreden lassen: "Man krieg viele Ratschläge. Man hört sich die an und nimmt sich die zu Herzen. Am Ende muss man sich aber selber entscheiden."

