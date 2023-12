FC Bayern München: Viel Arbeit für Christoph Freund - Das bringt der Winter

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Trotz der Spekulationen über einen Wechsel zum FC Bayern möchte Wirtz offenbar in Leverkusen bleiben. "Momentan ist alles darauf ausgerichtet, dass Florian auch in der kommenden Saison in Leverkusen spielt", sagte sein Vater Hans-Joachim Wirtz, der seinen Sohn vertritt, bei "Sky". Der FC Bayern bekundete laut "Sport1" zwar Interesse an Wirtz, hat für 2024 jedoch andere Prioritäten. Auch der FC Barcelona und Liverpool gelten als interessiert. © Michael Weber