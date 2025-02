Am 23. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 trifft der FC Bayern München auf Eintracht Frankfurt. So seht ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Update, 23.02., 19:50 Uhr: FC Bayern schlägt SGE klar Bayern München schlägt Eintracht Frankfurt im Spitzenspiel souverän mit 4:0, festigt den Acht-Punkte-Vorsprung auf die Werkself und gewinnt nicht nur zehn Bundesliga-Heimspiele in Folge, sondern erzielt in all diesen zehn Partien stets mindestens drei eigene Tore. FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Noten der FCB-Stars Die Adler hielten nur in der Anfangsviertelstunde gut dagegen, ließen sich anschließend aber nach und nach den Schneid abkaufen. Auch aufgrund vieler leichter Fehler und Ungenauigkeiten kam die SGE kaum zu gefährlichen Aktionen und hatte es nach dem Rückstand gegen sehr konzentrierte und seriöse Münchner extrem schwer. Als dann Itō bei einer Ecke zum 2:0 abstaubte und auch im Anschluss nur noch die Roten spielten, war der Sieg nur noch Formsache.

Update, 23.02., 18:40 Uhr: Bayern führt, Kimmich verletzt raus Die Bayern führen zur Pause verdient mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Zwar konnten die Hessen eine Viertelstunde lang verhindern, sich im eigenen Drittel einschnüren zu lassen. Dann aber drehten die Roten auf und konnten die Partie in gewohnt dominante Gefilde lenken. Lediglich das Tor wollte in einer Sturmphase nicht fallen, ehe mehrere verletzungsbedingte Pausen - unter anderem musste Joshua Kimmich runter - den Spielfluss klar einschränkten. Als alles schon nach einem 0:0 aussah, verwertete Olise dann aber doch noch einen starken Sané-Pass. Die SGE, die in der Vorwärtsbewegung bislang sehr behäbig agierte, muss sich etwas einfallen lassen.

So seht ihr Bayern vs. Frankfurt im TV und Stream Für den FC Bayern München geht es in diesen Wochen Schlag auf Schlag mit wichtigen Spielen auf nationaler und internationaler Ebene. Zuletzt gab es in der Bundesliga auswärts bei Meister Bayer Leverkusen ein torloses Remis für die Münchner, die damit einen wichtigen Schritt in Richtung des Meistertitels machten, nun steht am Sonntag das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an. FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt im Liveticker Während die Elf von FCB-Coach Vincent Kompany mit acht Punkten Vorsprung vor Leverkusen in den 23. Spieltag ging, spielt auch die Eintracht um den früheren Münchner Co-Trainer Dino Toppmöller eine außergewöhnlich starke Saison. Die Hessen lagen vor Beginn des 23. Spieltages mit 42 Zählern auf Rang 3, haben damit beste Chancen, in der kommenden Spielzeit in der Champions League zu spielen.

Das Hinrunden-Duell zwischen der Eintracht und den Münchnern bot schon einiges beim damaligen 3:3-Unentschieden. Allerdings ist auf Frankfurter Seite mit Omar Marmoush ein entscheidender Akteur nun nicht mehr dabei. Er erzielte gegen den FCB zwei der drei Eintracht-Treffer, das Tor zum 3:3 sogar erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Für die Münchner waren Min-Jae Kim, Dayot Upamecano und Michael Olise im Deutsche Bank Park von Frankfurt erfolgreich.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im TV, Livestream und Liveticker: Wann ist Anstoß? Begegnung: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: Bundesliga; 23. Spieltag

Datum: 23. Februar 2025

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Austragungsort: Allianz-Arena (München)

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen Aufstellung Bayern: Neuer - Laimer, Kim, Dier, Ito - Pavlovic, Kimmich - Olise, Musiala, Sane - Müller

Aufstellung Frankfurt: Trapp - Collins, Tuta, Theate - Kristensen, Larsson, O. Höjlund, Bahoya - Knauff, Uzun - Ekitike

Nein, die Partie zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt läuft nicht im Free-TV.

FCB gegen SGE live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV? Das Spiel ist am Sonntag um 17:30 Uhr auf DAZN zu sehen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Bundesliga live: Wo kann ich Bayern München vs. Frankfurt im Livestream sehen? Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

