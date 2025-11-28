FC Bayern München vs. FC St. Pauli heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am 12. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf den FC St. Pauli. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Arsenal in der Champions League, steht für den FC Bayern am Samstag wieder der "schnöde" Bundesliga-Alltag auf dem Programm.

In der heimischen Allianz Arena trifft der deutsche Rekordmeister auf den FC St. Pauli. Die Hamburger warten seit Mitte Septmeber auf einen Punkt in der Liga, gehen dementsprechend als krasser Außenseiter in die Partie.

Die Münchner, die in der Bundesliga noch ohne Niederlage sind, wollen die Norddeutschen dennoch nicht unterschätzen. Das machte Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Duell deutlich: "Das Wichtigste ist, dass wir in der Vorbereitung keinen Unterschied machen zwischen St. Pauli und Arsenal. Wenn wir auf die schauen, sehen wir auch, das sie es gut machen. Wir haben zweimal gegen sie gespielt und auch gegen denselben Trainer und haben gesehen, wie schwer das war."

"Ob die jetzt achtmal verloren haben? Vielleicht ist ein Spiel gegen Bayern für die auch anders. Das kann auch einen positiven Effekt für sie haben. Und wir dürfen nicht unterschätzen, dass wir vor zwei Tagen gespielt haben", so der Belgier weiter.

So verfolgt ihr die Partie zwischen dem FC Bayern und St. Pauli im Free-TV, Livestream und Liveticker.