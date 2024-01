Anzeige

Das Nachholspiel des FC Bayern München vom 13. Spieltag gegen Union Berlin steht an. Wann wird das Spiel live im TV und Stream übertragen? Wo gibt's einen Liveticker und Highlights? Alles zur Übertragung.

Update, 24.01., 19:40 Uhr: FC Bayern startet mit Goretzka

FC Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, de Ligt, Guerreiro - Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sané - Kane

Berlin: Rönnow - Knoche, Vogt, Diogo Leite - Trimmel, Kral, Gosens, Tousart, Haberer - Hollerbach, Volland

Der FC Bayern München hat am Mittwoch im Nachholspiel gegen Union Berlin die Chance, sich für die überraschende 0:1-Pleite zuletzt in der Bundesliga gegen Werder Bremen zu rehabilitieren.

Die Partie zwischen den Münchnern und den Köpenickern musste am 13. Spieltag verschoben werden, da starker Schneefall in der bayerischen Landeshauptstadt eine Ansetzung der Begegnung zum damaligen Zeitpunkt unmöglich machte.

Nun sind die Münchner um Trainer Thomas Tuchel am Mittwochabend schon ziemlich unter Zugzwang, ein Sieg ist quasi Pflicht, um im Titelrennen zumindest wieder etwas näher an Tabellenführer Bayer Leverkusen heranzurücken. Derzeit beträgt der Bayern-Rückstand auf die Werkself bereits sieben Zähler.

Lange "drohte" schon vor dem Anpfiff die nächste Überraschung. Mehrere Stunden vor Spielbeginn war die Partie noch nicht ausverkauft. Dies war zuletzt im Januar 2007 (0:0 gegen den VfL Bochum) in der Allianz Arena der Fall. Rund fünf Stunden vor der Begegnung meldete der FC Bayern aber "Entwarnung". Die noch verfügbaren Tickts seien mittlerweile vergriffen, das Spiel somit doch ausverkauft.

Für Bayern-Coach Thomas Tuchel, der zuletzt bereits die mangelnde Unterstützung der Fans, die weiterhin mit einem Stimmungsboykott ihren Unmut gegen den DFL-Investoren-Deal deutlich machen, kritisiert hatte, eine gute Nachricht.

Union Berlin ist von den schwierigen Witterungsverhältnissen in der laufenden Saison besonders betroffen. Nach dem Spiel in München musste zuletzt auch das Auswärtsspiel in Mainz abgesagt werden. Daher hatte die Mannschaft von Coach Nenad Bjelica zuletzt am Wochenende spielfrei.

Für das Spiel gegen die Bayern hatte Union 1.600 Auswärtskarten verkauft. Es ist jedoch unklar, ob alle Fans den Weg nach München antreten können. Durch den Bahnstreik dürfte die Anreise aus Berlin deutlich schwieriger sein, da einige Verbindungen von der Hauptstadt nach München ausfallen.