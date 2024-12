FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim: Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

Am 13. Spieltag der Bundesliga bekommt es der FC Bayern München in der Allianz Arena mit dem 1. FC Heidenheim zu tun. So seid ihr live im TV, Stream und Ticker dabei.

Der FC Bayern München ist in der Bundesliga nach wie vor ungeschlagen und will am Samstagnachmittag den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen.

Mit dem 1. FC Heidenheim empfängt der Rekordmeister einen unangenehmen Gegner, der bis dato allerdings eine schwache Bundesliga-Saison spielt und auf Tabellenplatz 16 steht. Der Conference-League-Teilnehmer wartet seit dem 5. Spieltag auf einen Dreier, holte seither nur einen Punkt.