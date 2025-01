Anzeige

FC Bayern und Nkunku: Was an den Spekulationen dran ist Völlig aus der Luft gegriffen waren und sind die Wechselspekulationen um Tel und Nkunku dennoch nicht, auch wenn sie das Team von Nkunku-Berater Pini Zahavi auf ran-Nachfrage weder bestätigen noch dementieren wollte. Es gibt nur zwei gravierende Probleme, was sowohl mit Tel als auch mit den Finanzen zu tun hat. Richtig ist offensichtlich das große Interesse von Max Eberl an Nkunku, mit dem er 2023 eine sehr erfolgreiche Rückrunde bei RB Leipzig erlebte. Der Franzose wurde damals trotz mehrmonatiger Verletzungspause mit 16 Treffern gemeinsam mit Niclas Füllkrug Bundesliga-Torschützenkönig und hatte maßgeblich Anteil am dritten Tabellenplatz der Sachsen.

Nkunku bei Chelsea: Erst verletzt, dann Bankdrücker Danach wechselte Nkunku für 60 Millionen Euro zu Chelsea, wo er aber nie richtig Tritt finden konnte. In der ersten Saison fiel erst fast komplett verletzt aus und auch in der aktuellen Spielzeit ist er unter dem neuen Coach Enzo Maresca meist nur zweite Wahl. In der Premier League stand der 27-Jährige bisher nur dreimal in der Startelf, sodass die Blues angesichts seines mit rund 15 Millionen Euro pro Jahr gut dotierten und noch bis 2029 laufenden Vertrags Nkunku wohl keine Steine in den Weg legen würden.

FC Chelsea schon länger an Mathys Tel interessiert Hinzu kommt das schon längere anhaltende Chelsea-Interesse an Tel, der acht Jahre jünger und zudem mit geschätzt vier bis fünf Millionen Euro Jahresgehalt um einiges günstiger wäre. So kam die Option eines Spielertausches ins Gespräch, was aber einen entscheidenden Haken hat. Denn Tel will aktuell den FC Bayern trotz seiner Reservistenrolle nicht verlassen, sondern hofft auch nach seiner bislang enttäuschenden Saison mit gerade mal drei Startelfeinsätzen weiter auf eine Chance. Das hat der Franzose den Bossen nach der Winterpause auch mitgeteilt und beruft sich dabei auf ein langes Gespräch mit ihnen vor Weihnachten, wo ihm die volle Unterstützung zugesagt wurde.

Freund bekennt sich zu Tel: "Ziel, dass er bei uns Durchbruch schafft" Freund bestätigte dies am Dienstag. "Mathys Tel ist ein sehr wichtiger Spieler von uns und wir haben in den letzten Wochen immer wieder Gespräche geführt und sind wirklich in einem guten Austausch mit Mathys, weil er einfach ein großes Talent und eine wichtige Rolle auch in Zukunft einnehmen soll", erklärte er:

"Darum haben wir schon vor Weihnachten Gespräche geführt – Winni [Vincent Kompany, Anm. d. Red.], Max und ich gemeinsam mit dem Spieler und seinem Berater. Wir haben auch jetzt wieder Gespräche geführt und das klare Ziel von allen Beteiligten ist, dass Mathys bei uns den Durchbruch schafft. Wir glauben daran, Mathys glaubt daran." Daher, ergänzte Freund, sei es "aktuell für uns auch kein Thema, dass wir uns mit anderen Sachen beschäftigen müssen. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit unserem Kader, mit der Anzahl und auch mit der Qualität".

Freund: Dann könnte Tel doch noch wechseln Daran würde sich nur etwas ändern, wenn Tel seine Meinung doch noch ändert, weil er sich bei einem anderen Klub bessere Chancen ausrechnet. Ob das allerdings ausgerechnet beim ohnehin aufgeblähten Chelsea-Team möglich wäre, ist höchst fraglich. "Wenn ein Spieler wie Mathys Tel nicht so viele Spielminuten bekommt wie erwünscht oder wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben, dann spricht man darüber", sagte Freund. FC Bayern München - TSG Hoffenheim am Mittwoch ab 19:50 Uhr in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App "Aber wir haben wirklich gute Gespräche gehabt und das ist unser klarer Plan, dass wir das mit Mathys durchziehen beim FC Bayern München. Dass er es hier schaffen kann und soll, davon sind wir überzeugt und auch Mathys. Dann werden wir auch nicht viel machen im unserem Kader." Hinzu kommt als weiterer wesentlicher Aspekt die klare Vorgabe des Aufsichtsrats, zusätzliche Kosten für den ohnehin sehr gut budgetierten Bayern-Kader zu vermeiden.

Nkunku: Chelsea will angeblich 70 Millionen Und laut englischen Medienberichten soll Chelsea eine Ablöse von 70 Millionen Euro für Nkunku aufgerufen haben. Wenn also Tel nicht geht, müsste ein anderer Profi noch im Winter verkauft werden, um die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu haben – und selbst das wäre angesichts des hohen Gehalts von Nkunku bei Chelsea kein Selbstläufer. Derzeit gibt es aber überhaupt keine Anzeichen, dass die potenziellen Verkaufskandidaten wie Kingsley Coman, Leroy Sane oder Leon Goretzka den Klub schon vor dem Sommer verlassen. Und bei allem bliebe immer noch die Frage, wo genau in der FCB-Offensive überhaupt Platz für Nkunku sein sollte.

