Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Anzeige

Anzeige

Bundesliga 2024/2025 - 20. Spieltag 15:30 Bayern München Bayern 4:3 Beendet Holstein Kiel Holstein Kiel Bundesliga 2024/2025 - 21. Spieltag 20:30 Bayern München Bayern 3:0 Beendet Werder Werder Bremen Bundesliga 2024/2025 - 22. Spieltag 18:30 Bayer Leverkusen Leverkusen -:- Bayern Bayern München

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 8. Februar, 9:50 Uhr: Werder- und Bayern-Fans verschmähen DFL und protestieren gegen Anstoßzeiten +++ Auch abseits des Platzes war beim 3:0-Sieg des FC Bayern gegen Werder Bremen einiges los. Fans beider Fanlager verbündeten sich gegen die DFL und machten ihrem Ärger zu den Anstoßzeiten und den Spielansetzungen in der Bundesliga Luft. Neben den allseits bekannten "Sch*** DFL"-Gesängen, die sowohl aus der Südkurve als auch aus dem Gästebereich zu vernehmen waren, brachten beide Fanlager ihrem Unmut auch mit Bannern zum Ausdruck. Im FCB-Block wurden in der ersten Halbzeit drei Plakate mit folgender Aufschrift gezeigt: "Werder Bremen: Freitag in München - Freitag in Freiburg. DFL: Feinde der Fans - es reicht. 300 km Regel am Freitag einhalten." Auch die Anhänger der Bremer protestierten, dort war zu lesen: "Samstag 15.30 Uhr. Gegen euren Vermarktungswahn für fangerechte Anstoßzeiten auf den Bannern."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 7. Februar, 16:52 Uhr: Wolfsburger Patrick Wimmer träumt von Wechsel zum FC Bayern +++ Offensivspieler Patrick Wimmer vom VfL Wolfsburg hat sich beim FC Bayern "beworben". Zumindest machte der Österreicher keinen Hehl daraus, gerne für den Rekordmeister spielen zu wollen. "Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ein Transfer zu einem großen europäischen Klub wäre ein Traum", sagte der 23-Jährige den "Salzburger Nachrichten". Und er ergänzte: "Bayern München wäre das Traum-Szenario. Es wäre ein Weltklub, der ganz in der Nähe von meiner Wahlheimat Salzburg ist." Wimmer spielt seit 2022 für Wolfsburg, zuvor stand er bei Arminia Bielefeld und in seiner Heimat bei Austria Wien unter Vertrag. In der laufenden Saison kommt der 21-fache österreichische Nationalspieler auf sechs Torbeteiligungen in 19 Einsätzen. Bei den "Wölfen" pendelt er oft zwischen Startelf und Ersatzbank. Angesichts dieser Voraussetzungen erscheint es mehr als fraglich, ob ein Wechsel zu den Bayern wirklich jemals zustande kommt.

+++ 7. Februar, 12:15 Uhr: Klasnic irritiert mit geschmackloser Aussage über Bayern-Star +++ Die Abwehr des FC Bayern München zeigte sich zuletzt alles andere als sicher. Drei Gegentore in der Königsklasse gegen Feyenoord Rotterdam, drei Gegentore in der Bundesliga gegen Holstein Kiel. FC Bayern München vs. SV Werder Bremen heute live: Bundesliga im TV, Stream und Liveticker Nach Meinung von Ex-Bundesliga-Star Ivan Klasnic stellt Dayot Upamecano in der Defensive der Münchner die klare Schwachstelle dar. Die von ihm dazu gewählten Worte sorgen nun für Aufsehen. "Die Abwehr ist gar nix. Den Upamecano kannst du gleich wegschmeißen. Die meisten Fehler passieren über seine Seite", pestete der Kroate im Rahmen der Talkrunde "At Broski" auf der Sportbusiness-Plattform Spobis in Hamburg. FC Bayern und Florian Wirtz: Der öffentliche FCB-Vorstoß ist respektlos und arrogant - ein Kommentar Zwar sei nach Meinung von Klasnic nicht alles an dem Franzosen schlecht, viele positive Dinge wusste er allerdings auch nicht zu berichten. "Ich fand ihn in Leipzig überragend, aber es ist schon erstaunlich, wie viele technische Fehler ihm beim FC Bayern passieren und wie viele Gegentore über seine Seite kommen."

Anzeige

+++ 7. Februar, 07:39 Uhr: Goretzka überrascht mit Geburtstags-Post +++ Am Donnerstag wurde Leon Goretzka 30 Jahre alt. Auf Instagram reagierte der Champions-League-Sieger von 2020 mit einem Post auf seinen besonderen Tag. Auf ein paar warme Worte folgte überraschenderweise ein Gedicht des britischen Schriftstellers Rudyard Kipling. "Wenn keiner dir mehr glaubt, nur du vertraust dir", kam darin vor und weiter: "Und du erträgst ihr Misstrauen in Geduld." Kipling schreibt in seinem Werk zudem von Neuanfängen: "Du beginnst noch einmal ganz von vorne und sagst kein Wort, was du dabei riskierst." Und weiter: "Wenn dich nicht Feind noch Freund verletzen können und du die Hilfe niemandem verwehrst. Wenn du in unverzeihlicher Minute sechzig Sekunden verzeihen kannst: Dein ist die Welt - und alles, was darin ist. Und was noch mehr ist - dann bist du ein Mensch!" Ob und inwiefern diese Zeile auf seine sportliche Situation bezogen sind, ist unklar. Goretzka gilt beim FC Bayern nach wie vor als Verkaufskandidat. Bremen-Ikone Herzog warnt: "Bayern muss aufpassen" Sportlich läuft es für den Mittelfeldspieler zwar besser, aufgrund des hohen Gehalts von 17 Millionen Euro wollen ihn die Münchner wohl dennoch weiterhin im Sommer abgeben. Der Routinier steht noch bis 2026 beim Rekordmeister unter Vertrag.

Anzeige

+++ 6. Februar, 10:39 Uhr: Zwei Bayern-Stars drohen auszufallen +++ Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder Bremen (Freitag ab 20:30 Uhr im Ticker) konnte sich Trainer Vincent Kompany über einen mehrheitlich gesunden Kader des FC Bayern freuen. "Es sind keine Verletzten dazugekommen. Außer Alphonso Davies stehen alle zur Verfügung, aber Hiroki Ito hatte keine Vorbereitung, er braucht noch etwas Zeit", verkündete der Belgier. Ein Rätsel machte er derweil aus zwei Krankheitsfällen im Kader. "Zwei Spieler sind krank, da müssen wir das Abschlusstraining und morgen abwarten." Um welche Spieler es sich handelt, verriet Kompany jedoch nicht. "Ich muss euch ja nicht immer alles sagen", scherzte Kompany. "Da müssen Sie schon selbst ein bisschen Arbeit machen", sagte er den anwesenden Journalisten mit einem Augenzwinkern.

Anzeige

+++ 5. Februar, 09:35 Uhr: Eric Dier offenbar vor dem Absprung +++ Eric Dier steht möglicherweise vor dem Abschied beim FC Bayern. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der am Saisonende auslaufende Vertrag des Innenverteidigers nicht verlängert werden. Stattdessen will der FC Bayern einen neuen, hochkarätigen Verteidiger verpflichten. In diesem Zuge ist wohl Bayer Leverkusens Jonathan Tah immer noch eine Option. Dier kam im Januar 2024 auf Leihbasis von den Tottenham Hotspur und wurde später fest verpflichtet. Zunächst war er unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel eine feste Stütze in der Defensive. Unter dem aktuellen Coach Vincent Kompany spielt er aber keine so große Rolle mehr.

Anzeige

+++ 5. Februar, 07:10 Uhr: Harry Kane hat angeblich eine Ausstiegsklausel +++ Harry Kane hat angeblich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Das berichtet die "Sport Bild". Die soll dem Engländer im Zuge seines Wechsels 2023 von den Tottenham Hotspur bewilligt worden sein. Die gute Nachricht: Wie es in dem Bericht heißt, ist die Frist für den anstehenden Sommer bereits verstrichen, Kane hätte die Klausel zuletzt im Laufe des Winter-Transferfensters ziehen müssen. Der 31-Jährige hätte dann für angeblich rund 80 Millionen Euro wechseln können. Die schlechte Nachricht: Im kommenden Winter hat Kane erneut die Möglichkeit, die Bayern per Klausel vorzeitig zu verlassen. Für einen Wechsel im Sommer 2026 würden dann angeblich 65 Millionen Euro fällig. Sein Vertrag läuft bis 2027.

Anzeige

+++ 4. Februar, 17:37 Uhr: Max Eberl tütet Verlängerung von Alphonso Davies ein +++ Alphonso Davies hat beim FC Bayern München verlängert. Das gaben die Münchner am Dienstag offiziell bekannt. Der Kanadier hat ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier unterschrieben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Der vorherige Vertrag des Linksverteidigers wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Real Madrid und der FC Liverpool galten lange als interessiert, zuletzt hatte sich aber eine für die Münchner positive Tendenz abgezeichnet, die nun mit der offiziellen Verkündung bestätigt wurde.

Anzeige

+++ 3. Februar, 23:52 Uhr: FC Bayern kassiert für Mathys Tel wohl große Leihgebühr +++ Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg wurde bestätigt, dass Tottenham im Leihgeschäft für Mathys Tel nicht nur das Gehalt des 19-Jährigen übernimmt, sondern auch eine Leihgebühr an die Säbener Straße überweist. Zu den knapp zwei Millionen Euro Gehalt für die nächsten sechs Monate kommen demnach auch noch zehn Millionen Euro für die Leihe oben drauf. Dazu besteht offenbar eine Kaufoption über 55 Millionen Euro, die durch Bonunszahlungen auf bis zu 60 Millionen Euro ansteigen könnte.

+++ 3. Februar, 23:52 Uhr: Bericht über hohe Kaufoption bei Tel-Leihe +++ Mathys Tel steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einer Leihe zu Tottenham Hotspur. Die Londoner sollen sich laut "Sky", "The Athletic" und Fabrizio Romano zudem eine Kaufoption gesichert haben. Diese soll bei 55 Millionen Euro liegen, zudem können wohl bis zu fünf Millionen an Bonuszahlungen obendrauf kommen. Tel selbst winkt bei Aktivierung der Kaufoption ein Vertrag über sechs Jahre bei den Spurs. FC Bayern: Musiala stinkig - "F**ked der mich ab!"

Riemann sieht glatt Rot: Fußball oder schon WWE?

BVB: "Peinlich?" Über diese Szene diskutiert die Liga

Anzeige

+++ 3. Februar, 21:31 Uhr: FC Bayern verleiht Aznou nach Spanien+++ Bayern München hat den Abgang von Talent Adam Aznou bestätigt. Der marokkanische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende nach Spanien zu Real Valladolid. Aznous Vertrag bei den Münchnern läuft noch bis zum 30. Juni 2027.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen