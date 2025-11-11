Der FC Bayern München wartet sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jamal Musiala und Alphonso Davies. Doch wie können sie den Rekordmeister, der Mitte November noch immer nicht verloren hat, noch besser machen? Von Kai Esser Es wäre ein Untertreibung, zu sagen, der FC Bayern München warte auf die Rückkehr von Jamal Musiala. Ganz Fußball-Deutschland wartet darauf, dass der Dribbelkünstler zurück auf den Rasen kehrt. Erst für die Bayern, dann für das DFB-Team. Ein Comeback sogar in diesem Jahr ist noch möglich. WM-Qualifikation: Deutschland vs. Slowakei am 17. November live auf Joyn Genauso sieht es bei Flügelflitzer Alphonso Davies aus. Ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss ist ein Comeback in Sichtweite. Doch wie passen die beiden Ausnahmespieler in die diesjährige Mannschaft des FC Bayern und welche Rolle können sie übernehmen? ran wagt eine Analyse.

Anzeige

Anzeige

FC Bayern München mit Musiala: Noch mehr Variabilität, noch mehr Gefahr Fakt ist: Ein fitter Jamal Musiala gehört in jede Startelf Europas. Seine Qualitäten mit Ball am Fuß gehören zu den besten der Welt, daran gibt es keine Zweifel und darauf würde kein Trainer verzichten wollen. Aktuell spielen die Bayern in der Offensive oft mit Luis Diaz und Michael Olise auf den Flügeln, Serge Gnabry zentral und Harry Kane in der Sturmspitze. Vorausgesetzt, alle sind fit, dürfte wahrscheinlich Gnabry am ehesten rausrotieren. Nicht nur, weil die Position in der Zentrale Musialas Steckenpferd ist, sondern weil Gnabrys Qualitäten wohl am ehesten verzichtbar wären. Olise und Diaz lieben den Tiefgang und den Torabschluss, den könnte Musiala mit seinem hervorragenden Blick für eben genau diese Bälle in die Tiefe noch besser vorbereiten und die Bayern noch gefährlicher machen.

Anzeige

Anzeige

Diese Tiefe wird vor allem frei, wenn Kane sich - wie so oft in dieser Spielzeit - fallen lässt und gegebenenfalls einen Gegenspieler mitzieht. Musiala hat zudem den Instinkt, in eben diese Räume reinzustoßen und dort eventuell sogar das Ende einer Passstafette mit einem Abschluss zu werden. Alle vier Spieler da vorne könnten dann auf den jeweiligen vier Positionen variieren und rotieren, wie es ihnen beliebt. Damit auf Dauer zurechtzukommen, und dem als Defensive Stand zu halten, ist eine Mammutaufgabe.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Alphonso Davies vor Rückkehr: Noch ein Pfeil im Köcher Und Davies? Der war vor der Verletzung unangefochtener Stammspieler bei den Bayern, gibt jenem FCB nach seiner Rückkehr aber vor allem eins: Eine Option, die der Rekordmeister aktuell nicht hat. Davies ist der schnellste Spieler im Kader der Münchner, einer der schnellsten der ganzen Bundesliga. Ein Element, das Trainer Vincent Kompany bisher fehlte - zumindest auf allerhöchstem Niveau. Josip Stanisic, Raphael Guerreiro, Tom Bischof - sie alle sind Alternativen für links hinten, ihnen allen fehlt aber das höchste Tempo. Das kann man oft, aber nicht immer, mit gutem Stellungsspiel wettmachen.

Bundesliga-Transfergerüchte: Holt Liverpool den möglichen Nachfolger für Ibrahima Konate aus Wolfsburg? 1 / 21 © 2025 Getty Images Konstantinos Koulierakis (VfL Wolfsburg)

Liverpool bereitet sich wohl auf einen Abgang von Ibrahima Konate im Sommer 2026 vor. Dann läuft der Kontrakt des Ex-Leipzigers aus. Laut "Caught Offside" könnte der Nachfolger wieder aus der Bundesliga kommen. Demnach soll Wolfsburgs Innenverteidiger-Talent Konstantinos Koulierakis seit Monaten beobachtet werden. LFC-Coach Arne Slot soll vom jungen Griechen überzeugt sein., doch auch Tottenham dürfte Koulierakis längst ins Auge gefasst haben, obwohl er beim VfL noch Vertrag bis 2029 hat. © 2025 Getty Images Giovane (Hellas Verona)

Holt der BVB schon im Winter einen neuen Stürmer? Angesichts der aktuellen Torflaute von Serhou Guirassy und des noch nicht überzeugenden Backups Fabio Silva soll Borussia Dortmund laut "ESPN" Sturmjuwel Giovane von Hellas Verona ins Visier genommen haben. BVB-Scouts sollen Anfang November im Stadion gewesen sein, als der 21-jährige Brasilianer gegen Inter Mailand sein erstes Tor in der Serie A erzielt hatte. © SOPA Images Giovane (Hellas Verona)

Der Mittelstürmer kam erst im Sommer von Corinthians Sao Paulo nach Verona. Für seinen neuen Klub gelangen ihm in zwölf Pflichtspielen neben dem Tor auch drei Vorlagen. Auch die beiden Mailänder Vereine sollen bereits Interesse am technisch starken und schnellen Angreifer haben. Allerdings soll Verona eine Ablöse von 30 Millionen Euro fordern. © 2025 Getty Images Endrick (Real Madrid)

Bei Real Madrid ist Juwel Endrick unter Coach Xabi Alonso außen vor und hat kaum Chancen auf regelmäßige Einsätze. Mit Blick auf die WM 2026 braucht der Brasilianer aber Spielpraxis, um es in den Kader der Selecao für die Endrunde zu schaffen. Daher soll nun wohl eine Leihe im Raum stehen. Laut "Foot Mercato" könnte der 19 Jahre alte Stürmer möglicherweise in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen landen. Demnach soll die "Werkself" zu den Interessenten zählen. Allerdings ... © 2025 Getty Images Endrick (Real Madrid)

... dürfte der Kreis der interessierten Klubs riesig sein. Vereine aus Endricks Heimat Brasilien, den USA, Mexiko, Russland und dem Nahen Osten sollen sich um das Toptalent bemühen. Wie Fabrizio Romano berichtet, gilt jedoch Olympique Lyon als Favorit im Werben um Endrick. Im Gespräch sei demnach eine Leihe ohne Kaufoption, Lyon müsse dem Bericht nach 4,5 Millionen Euro Gebühr bzw. Gehalt bezahlten. © PHOTOxPHOTO Juan Cruz Meza (River Plate)

Borussia Dortmund beschäftigt sich laut "Sky" mit dem 17-jährigen Argentinier Juan Cruz Meza. Dieser steht bei River Plate unter Vertrag, absolvierte für die erste Mannschaft aber noch kein Spiel. Bei den Spielen der zweiten Mannschaft wurde der Offensivmann schon mehrfach von BVB-Scouts gesichtet. Doch die Dortmunder sind nicht alleine. Am Argentinier sind mehrere Top-Klubs aus Europa interessiert. Der Vertrag des 17-Jährigen bei River Plate läuft bis Ende 2026. © 2025 Getty Images Kaua Prates (EC Cruzeiro)

Der 17-jährige Defensivmann Kaua Prates ist laut "Sky" ein weiterer BVB-Kandidat aus Südamerika. Auch der junge Brasilianer wurde vor Ort mehrmals von Scouts der Dortmunder beobachtet. Der Linksverteidiger ist seit dieser Saison ein wichtiger Teil des Erstligisten Cruzeiro. Der BVB hat angeblich bereits konkrete Gespräche mit Cruzeiro geführt, von einem Deal ist man aber noch entfernt. Der 17-Jährige besitzt eine Ausstiegsklausel von über 30 Millionen Euro. Neben den Borussen gibt es aber wohl noch weitere Interessenten aus Europa. © Pro Shots Ayodele Thomas (PSV Eindhoven)

Laut "Sky" beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit PSV-Talent Ayodele Thomas. Der 18-jährige Rechtsaußen soll demnach bereits in Kontakt mit den Verantwortlichen der SGE stehen. Thomas' Vertrag endet im kommenden Sommer, er wäre also ablösefrei. Eine Verlängerung in Eindhoven steht aktuell wohl nicht zur Debatte. © Brauer-Fotoagentur Said El Mala (1. FC Köln)

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund sollen schon länger an Said El Mala Interesse zeigen. Offenbar hat der Offensivspieler des 1. FC Köln auch internationale Spitzenklubs auf den Plan gerufen. Wie die "Bild" berichtet, sollen Inter Mailand und Paris Saint-Germain El Mala beobachten. Für den 19-Jährigen würde ein Wechsel im Winter unwahrscheinlich sein, realistischer sei der kommende Sommer. © 2025 Getty Images Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim)

Die rasante Entwicklung von Hoffenheims Fisnik Asllani hat laut "Sky" wohl den FC Barcelona auf den Plan gerufen. Demnach sollen die Katalanen den 23-Jährigen, der in der vergangenen Saison noch für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga spielte, als möglichen Neuzugang für den Sommer 2026 im Blick haben. Dann könnten Interessenten von einer angeblichen Ausstiegsklausel im Kontrakt des Deutsch-Kosovaren profitieren. Zuletzt benannte Asllani Barca in der "Sportbild" bereits als seinen Traumklub. © IMAGO/Sven Simon Noah Atubolu (SC Freiburg)

Keeper Noah Atubolu steht bis 2027 beim SC Freiburg unter Vertrag. Nun berichtet "Sky", dass Inter Mailand an dem 23-Jährigen Interesse zeigt und über eine Verpflichtung im kommenden Sommer nachdenkt. Dementsprechende Gespräche sind wohl bereits geplant. Atubolu wurde jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert. © 2025 Getty Images Jurrien Timber (FC Arsenal)

Die Bayern mischen laut "CaughtOffside" wohl im Poker um Arsenal-Star Jurrien Timber mit. Dem Bericht nach sollen die Münchner schon Kontakt zum 24 Jahre alten Rechtsverteidiger aufgenommen haben. Allerdings dürfte sich auch Arsenal um einen Verbleib des Niederländers bemühen und an einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2028 hinaus arbeiten. Im Sommer 2023 zahlten die "Gunners" kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse für Timber an dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam. © Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

Der BVB soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Toptalent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "TBR Football" dürfte die Borussia am erst 16-jährigen Mexikaner Gilberto Mora interessiert sein. Das Teenie-Juwel spielt in seiner Heimat für den Club Tijuana bereits regelmäßig in der ersten Liga des Landes, hat beim Gold Cup bereits drei A-Länderspiele bestritten und ist nun bei der U20-WM im Einsatz. Sollte der ... © 2025 Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

... Bundesligist den Zuschlag erhalten, dürfte Mora allerdings erst mit Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich nach Dortmund wechseln. Allerdings ist die Konkurrenz dem Bericht nach wohl enorm, auch die Bayern sowie Chelsea und auch Inter Miami werden als weitere Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler genannt. © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Nach Real Madrid soll nun auch der FC Liverpool Interesse an Dayot Upamecano zeigen. Laut "Bild" denken die Engländer über eine ablösefreie Verpflichtung nach. Der Vertrag des Franzosen würde im Sommer 2026 auslaufen, sollten sich er und die Bayern nicht einigen können. Nach Informationen von "Sport1" fordert das Lager Upamecanos eine deutliche Gehaltserhöhung, ein Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel. Die FCB-Bosse könnten dagegen einen harten Kurs einschlagen. © AFP/SID/MARCO BERTORELLO Bremer (Juventus Turin)

Der FC Bayern soll laut "Calciomercato" an Juventus-Verteidiger Bremer interessiert sein – allerdings buhlen auch Manchester United, Liverpool und Chelsea um den 28-Jährigen. Ein Transfer gilt dennoch als unwahrscheinlich: Bremer verlängerte erst im Sommer langfristig bei Juve, ehe er sich im Oktober das Kreuzband riss. Nur ein "verrücktes Angebot" über 70 bis 80 Millionen Euro könnte die Italiener wohl umstimmen, die den Abwehrmann eigentlich als unverkäuflich betrachten. © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Nicolas Jacksons Berater Ali Barat heizt mal wieder Spekulationen an. Diesmal geht es um eine feste Verpflichtung der Leihgabe des FC Chelsea, die den FC Bayern 65 Millionen Euro kosten würde. "Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen", sagte Barat "RMC Sport" ... © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Barat ist klar, dass dafür vor allem die Leistungen seines Klienten stimmen müssen. Aber: "Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen." Bei 40 Einsätzen kommt es laut Klausel automatisch zum Kauf, ohne die Anzahl der Spiele könnten die Bayern den Stürmer aber auch für diese Summe verpflichten, falls er überzeugt. © Noah Wedel Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Fünf Einsätze für die Profis von Borussia Dortmund reichen offenbar aus, um das Interesse des FC Brentford zu wecken. Nach Informationen der "Bild" beschäftigt sich der Premier-League-Klub intensiv mit einer Verpflichtung von Almugera Kabar. Der 19-jährige Innenverteidiger hat derzeit einen Marktwert von rund einer Million Euro. Brentford soll bereits Kontakt mit dem Spieler aufgenommen haben und wäre demnach bereit, eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu zahlen. © IMAGO/Shutterstock Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß? © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen.