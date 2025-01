FC Bayern: Musiala gegen Gladbach fraglich

Bayern München bangt vor dem Jahresauftakt in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach um den Einsatz von Superstar Jamal Musiala. Wie der Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, konnte der 21-Jährige wegen eines grippalen Infekts nicht am Mannschaftstraining der Münchner teilnehmen. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sind die Bayern in Gladbach zu Gast.