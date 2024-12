FC Bayern: Neuer wird Vertrag verlängern

Manuel Neuer wird seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern wie erwartet verlängern. "Beide sind froh und glücklich, wenn es über die Bühne geht. Die Gespräche sind da auf jeden Fall in diese Richtung, dass wir uns das vorstellen können, dass Manu es sich vorstellen kann. Jetzt gilt es, die letzten Details zu klären und zu besprechen", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel am Freitag gegen RB Leipzig (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1).

Neuer (38) selbst hatte bereits am Wochenende signalisiert, dass er auch nach Ablauf dieser Saison weiter beim deutschen Fußball-Rekordmeister zwischen den Pfosten stehen will und wird. "Ich glaube, dass beide Seiten sich freuen würden, wenn es weitergeht", sagte der Mannschaftskapitän am Sonntag bei einem der traditionellen Fanklub-Besuche der Münchner Spieler. Neuer spielt seit 2011 bei den Bayern.

In Verhandlungen über eine Verlängerung steht der Klub auch mit Jamal Musiala, dessen Vertrag bis 2026 läuft, sowie mit Joshua Kimmich und Alphonso Davies, die wie Neuer und vier weitere Spieler nur noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit gebunden sind. "Ich hoffe, dass sich die Spieler in den Urlaubstagen die Zeit nehmen", sagte Eberl über die Gespräche und betonte: "Wir sind gespannt, wie wir im Januar dann weitermachen können."

Was die Verhandlungen angeht, zeigte sich Eberl aber optimistisch. "Es geht um Vertrauen, das versuchen wir ihnen jeden Tag zu geben. Wir können keine Titel versprechen, aber wir können die besten Umstände schaffen, um Titel zu gewinnen." Ohne Vertrag für die kommende Saison sind bei den Münchnern auch Leroy Sane, Thomas Müller, Eric Dier und Sven Ulreich.