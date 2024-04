FC Bayern: Pavlovic und Guerreiro wieder im Training

Anzeige

Aleksandar Pavlovic und Raphael Guerreiro sind seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining des FC Bayern. Pavlovic fehlte nach dem Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 (5:2) am 16. März wegen einer Mandelentzündung, der 19-Jährige hatte deshalb auch nicht wie vorgesehen zu den beiden Spielen der deutschen Nationalmannschaft in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) anreisen können. Guerreiro hatte in Darmstadt einen kleinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten.