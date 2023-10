Anzeige

Der FC Bayern zeigt gegen den SC Freiburg eine der besten Saisonleistungen. Die Stimmen zum Spiel.

Mit einem nie gefährdeten Sieg gegen den SC Freiburg hat der FC Bayern München Tuchfühlung zur Tabellenspitze gewahrt. Beim 3:0 (2:0)-Sieg zeigten die Münchner eine der besten Leistungen in dieser Saison. ran hat die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

Trainer Thomas Tuchel: "Sehr gut, es war vom Anfang bis zum Ende sehr konzentriert, sehr flüssig, viele Torchancen herausgespielt, nichts zugelassen. Sehr gutes Spiel heute. Beide Zehner waren heute sehr hoch, dafür haben wir Harry etwas zurückgezogen, um ihn mehr ins Spiel zu bekommen. Alle haben es gut gemacht."

zu Leroy Sane: "Er hat sehr klar heute gespielt, mit ganz wenigen Ballverlusten, obwohl er ins Risiko gegangen ist. Er war sehr gefährlich, sehr giftig in seinen Laufwegen und seinen Dribblings. Er hat ein unheimlich schönes Tor geschossen, was leider Abseits war. Aber das ist, was wir von ihm auch erwarten. Er kann so dominant sein in der Liga, weil er die körperlichen Voraussetzungen hat, das Talent, wenn er klar im Kopf ist, kann er den Unterschied ausmachen."

zu den Plakaten der Fans gegen Boateng: "Das höre ich zum ersten Mal. Dafür habe ich wenig Verständnis. Das ist haarscharf an der Beleidigung. Das ist zu anonym, zu plakativ."

Leon Goretzka: "Es war eine gute Leistung von uns, wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir heute nichts anbrennen lassen wollen. Es hat sich super gut auf dem Platz angefühlt, nie das Gefühl gehabt, dass irgendwas passieren kann."