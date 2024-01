Anzeige Das erste Bundesligaspiel im Jahr 2024 zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim stand ganz im Zeichen von Franz Beckenbauer. Auf dem Platz schenkten die Bayern ihrer Ikone einen letzten Sieg. Die Stimmen zum Spiel. Im ersten Pflichtspiel der Bundesliga im Jahr 2024 hat der FC Bayern München in Gedenken an seine verstorbene Ikone Franz Beckenbauer einen letztlich souveränen Heimsieg gefeiert. Die Münchner bezwangen die TSG Hoffenheim mit 3:0 (1:0). Das gesamte Spiel stand im Zeichen der Trauer um Beckenbauer, der Rekordmeister gedachte des im Alter von 78 Jahren gestorbenen "Kaisers" auf verschiedene Weise. So gab es vor dem Spiel eine Schweigeminute, die Bayern liefen mit Sondertrikots auf. Das Kultlied "Gute Freunde kann niemand trennen", das Beckenbauer einst eingesungen hatte, wurde beim Einlauf sowie als Tormusik gespielt. Sportlich ragte Jamal Musiala heraus, der einen Doppelpack erzielte und auch sonst viele großartige Aktionen zeigte. ran hat die Stimmen zum Spiel gesammelt. Thomas Müller (FC Bayern München): "Heute geht es auch um Franz Beckenbauer, und da ging es dann auch um die Freude am Leben. Natürlich auch am Fußball und am gemeinsamen Gewinnen, und das Ganze auch nicht zu ernst sehen und trotzdem da sein, wenn's brennt. Ich glaube, da war der Franz schon ein gutes Vorbild, auch wenn ich zu ihm leider nicht so viel Kontakt hatte. Ich bin in dem Fall leider zu jung, aber ich konnte mir schon einiges abschauen, wie er durchs Leben gegangen ist."

"In 90 Minuten passiert viel - gute Sachen, weniger gute Sachen. In der Mitte haben wir Manuel Neuer gebraucht, aber da war er da und hat uns die Führung beibehalten. Insgesamt war es ordentlich, aber uns hat so ein wenig die Leichtigkeit gefehlt. Nicht perfekt, aber trotzdem 3:0. Ich freue mich."

Tuchel kritisiert Sane: "Hat Luft nach oben" Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München): "Wir haben so eine gute Trainingswoche gehabt, auch vom Esprit und vom Drive. Wir kriegen die Lust und die Freude und die Gier noch nicht konstant rüber in die Spiele. Es war jetzt kein Schmankerl. Zwischendurch hatten wir Glück, dass Manu zwei wichtige gehalten hat und wir nicht den Ausgleich kriegen. Am Ende ist es ein 3:0, Job erledigt." "Jamal war heute, finde ich, unser absolut bester Spieler, der als einziger die Freude und die Lust hatte, etwas anzustellen. Leroy hatte nicht seinen besten Tag, war dann aber trotzdem nochmal spielentscheidend. Harry hatte auch nicht seinen besten Tag, hat auch nochmal sein Tor gemacht. Mitten in der zweiten Halbzeit, als wir es komplett dominieren, geben wir plötzlich drei große Chancen her. Wir müssen jetzt dranbleiben, wir haben ein kleines Trainingslager in Portugal und müssen die Bilder anschauen. Wir können das besser." zu Leroy Sane: "Er ist spielentscheidend, aber er muss wieder körperlicher spielen. Er hat so viel körperliches Potenzial, in den Sprints, das zu wiederholen, darauf kann er nicht verzichten. Sonst ist mir das zu wenig. Wenn er das macht, kann er Gegner körperlich in der Liga und auch in Europa dominieren. Und wenn er das macht, dann kommt er auch über die Verausgabung. Und dann wird sein Spiel auch ruhiger. Und dann wird es auch spielentscheidend. Aber da gibt es Luft nach oben von heute." zu Franz Beckenbauer (vor dem Spiel): "Ich sehe immer so ein verschmitztes Lächeln. Er hat die Sachen auf den Punkt gebracht. Wenn sie jeder andere gesagt hat, wäre in der ganzen Fußballnation großer Aufruhr gewesen. Wenn es der Kaiser gesagt hat, war es okay und jeder hat verstanden, wie es gemeint war. Das war seine große Gabe. Es ist ein sehr trauriger Anlass, aber für uns alle trotzdem auch ein großer Ansporn, ihm heute das Spiel zu widmen und den Sieg zu holen."

Musiala: "Wollten für Beckenbauer gewinnen" Jamal Musiala (Doppelpacker FC Bayern München): "Die Pause hat gutgetan. Nach den zwei Verletzungen hatte ich ein bisschen Zeit für meine Beine, aber ich kann trotzdem noch Schritte nach vorne machen. Ich habe mich locker gefühlt, viel Spaß gehabt, war aggressiv Richtung Tor. Und habe zwei Tore gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht - aber es war auch ziemlich kalt."

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim: Die Noten

Dem FC Bayern ist der Start nach der Winterpause geglückt. Allerdings tat sich der Rekordmeister im ersten Spiel nach dem Tod von Vereinslegende Franz Beckenbauer gegen 1899 Hoffenheim lange Zeit schwer, ehe am Ende doch ein standesgemäßer 3:0 (1:0)-Heimerfolg stand. Die Noten der Bayern und die Einzelkritik. © IMAGO/RHR-Foto Manuel Neuer

Der Kapitän zieht mit seinem 500. Pflichtspiel für Bayern mit Bastian Schweinsteiger gleich. Entscheidet sich aufgrund der Eiseskälte in der Arena zum Glück für eine lange Hose, denn bis zu Kramaric' Schuss (38.) ist er beschäftigungslos. Verhindert dann aber mit zwei Glanztaten gegen die freistehenden Beier (63.) und Kramaric (64.) den Ausgleich und hat kurz darauf Glück bei Beiers Lattentreffer. ran-Note: 2 © IMAGO/eu-images Konrad Laimer

Aufgrund der Abstellung von Noussair Mazraoui zum Afrika-Cup als rechter Verteidiger gesetzt. Mit viel Offensivdrang. Scheitert nach 60 Minuten aus kurzer Distanz an Baumann. Nach 77 Minuten gegen Pavlovic ausgewechselt. ran-Note: 3 © Getty Images Matthijs de Ligt

Der Niederländer gibt sein Comeback in der Startelf, da Minjae Kim bei der Asien-Meisterschaft weilt. Zeigt gegen Landsmann Wout Weghorst eine souveräne Vorstellung, auch wenn er bei den drei Großchancen der Gäste ebenfalls nicht auf der Höhe ist. ran-Note: 3 © IMAGO/Michael Weber Dayot Upamecano

Der Franzose beschränkt sich wie gewohnt auf die Defensive und ist dort angesichts der überschaubaren Hoffenheimer Angriffsbemühungen eine Stunde lang kaum gefordert. Kommt dann aber bei den drei folgenden Großchancen der Gäste ins Schwimmen. Insgesamt aber stabil und mit 97 Prozent passsicherster FCB-Profi. ran-Note: 3 © IMAGO/Eibner Alphonso Davies

Der Kanadier hat angesichts der Münchner Überlegenheit links hinten alles im Griff, macht aber aus dem vielen Platz nach vorne mal wieder sehr wenig. Nach der Pause aktiver und mit dem meisten Münchner Ballbesitz. ran-Note: 3 © Eibner Joshua Kimmich

Agiert im defensiven Mittelfeld relativ unauffällig, zumal er in der Rückwärtsbewegung wenig gefordert ist. Schuss in die Arme von Baumann (45.). Rückt nach Laimers Auswechslung auf die rechte Seite. Dort schöne Flanke auf Kane (85.). ran-Note: 3 © Eibner Raphael Guerreiro

Der Portugiese verdrängt unerwartet Leon Goretzka auf die Bank und startet im Mittelfeld, wobei er immer wieder in die Spitze vorschiebt. Scheitert aus spitzem Winkel an Baumann (37.). Nach der Pause weniger auffällig, geht nach 72 Minuten vom Platz. ran-Note: 3 © IMAGO/Revierfoto Thomas Müller

Der Routinier erhält etwas überraschend den Vorzug vor dem zuletzt angeschlagenen Kingsley Coman und kommt meist über die rechte offensive Seite. Verpasst das 2:0, als er den Ball nach Musialas Pfostenschuss nicht richtig trifft. Ansonsten bis zu seiner Auswechslung nach 70 Minuten ein eher schwacher Auftritt. ran-Note: 4 © Getty Images Jamal Musiala

Sehr spielfreudig im zentralen Mittelfeld, Dreh- und Angelpunkt in der Offensive und nach schönem Solo Torschütze zum 1:0 (18.). Pech, dass sein herrlicher 18-Meter-Schlenzer nur Aluminium trifft (58.). Leitet dann herausragend per Doppelpass mit Sane seinen Treffer zum 2:0 ein (70.). Nach 87 Minuten unter Applaus ausgewechselt. ran-Note: 1 © IMAGO/RHR-Foto Leroy Sane

Wie immer viel in Bewegung, rochiert häufig von links auf die andere Seite und bereitet von dort auch Musialas Führungstreffer vor. Hat zwar nicht so viele gute Szenen wie bei seinen starken Leistungen in der Hinrunde, leitet aber auch das 2:0 von Musiala ein. Muss danach runter (72.), was ihm sichtbar missfällt. ran-Note: 2 © MIS Harry Kane

Der Torjäger hängt lange in der Luft, weil ihm die Anspiele fehlen und die Hoffenheimer Defensive ihn zudeckt. Weicht daher vor allem nach der Pause weit nach hinten aus und kommt besser ins Spiel. Scheitert dreimal knapp (59., 72., 85.), ehe er in der Schlussminute doch noch seinen Treffer macht. Sein Saisontor Nummer 22, damit zieht er mit dem bisherigen Rekordhalter Lewandowski gleich. ran-Note: 2 © IMAGO/MIS Mathys Tel

Der Youngster ersetzt Sane nach 72 Minuten. Kurz danach hart von Prömel gefoult, der deswegen mit Geld-Rot vom Platz muss. Wie immer höchst engagiert und mit Zug zum Tor, aber ohne Erfolg. ran-Note: 3 © Getty Images Kingsley Coman

Der Franzose kommt ebenfalls nach 72 Minuten für Müller aufs Feld. Viel in Bewegung, aber ohne nennenswerte Offensivszene. ran-Note: 3 © IMAGO/Revierfoto Aleksander Pavlovic

Das Münchner Eigengewächs wird ebenfalls nach 77 Minuten für Laimer eingewechselt und verdrängt Kimmich aus dem defensiven Mittelfeld. Ohne Bewertung © IMAGO/Revierfoto Leon Goretzka

Darf erst nach 77 Minuten mitmachen, als er für Guerrero in die Partie kommt. Bereitet mit schöner Vorlage das 3:0 von Kane vor. Ohne Bewertung © Getty Images Eric Maxim Choupo-Moting

Der Kameruner kommt kurz vor Schluss für Musiala (87.). Ohne Bewertung © Getty Images