FC Bayern: Sieg bei Generalprobe, Kane-Poker stockt

Anzeige

Bayern München hat seine Generalprobe vor dem Start in seine Mission Triple erfolgreich gestaltet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann gegen den französischen Erstligisten AS Monaco mit 4:2 (3:1), doch vor dem Supercup am Samstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) gegen Pokalsieger RB Leipzig bleiben immer noch einige offene Fragen und Probleme.

Takumi Minamino (29.) brachte die Monegassen nach einer Fehlerkette in der Bayern-Defensive in Führung. Konrad Laimer (32.), Jamal Musiala nach einer glänzenden Einzelleistung und Serge Gnabry (45.+2) per Handelfmeter drehten noch vor der Pause die Partie.

Einige weitere gute Chancen ließ die Mannschaft von Thomas Tuchel wie schon in den bisherigen Tests ungenutzt. Wissam Ben Yedder (63./Foulelfmeter) verkürzte, ehe Leroy Sane (68.) traf.