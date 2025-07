Nick Woltemade: Ein logischer Transfer, aber …

Wobei der Fall beim Deutschen etwas komplizierter ist als beim Linksaußen der Reds. Denn beim Blick auf seine sportlichen Qualitäten wird schnell klar: Ein solcher Spieler muss im Fokus des FC Bayern sein. Er spielt in der deutschen Nationalmannschaft, bei einem Bundesliga-Klub, steht vermeintlich kurz vor seinem Durchbruch auf ein sehr hohes Level.

Mit nur 23 Jahren ist er nicht nur entwicklungsfähig, sondern hat auch einen gewissen Wiederverkaufswert, sollte er nicht wie gewünscht einschlagen. So verlockend seine technisch herausragenden Fähigkeiten sind und so beruhigend es für den FCB wäre, einen jungen Mittelstürmer in der Hinterhand zu haben für den Fall, dass Harry Kane mal nicht mehr ist: Im Jahr 2025 kommt die Frage auf, wie er sich in München bestmöglich entwickeln soll.

Denn noch ist Kane da – und das auf einem Niveau, das in Europa und auf der Welt nicht viele Spieler haben. Die schwere Verletzung von Jamal Musiala würde den Schritt sicherlich vereinfachen, mit einer Doppelspitze zu spielen oder den kombinationsstarken Woltemade auf die Zehnerposition zu stellen.

Auch Kane könnte das helfen, weil er sich dann wieder mehr auf seine Hauptaufgaben als Neuner konzentrieren könnte. Aber was passiert, wenn Musiala zurück ist? Wird Woltemade dann zu einem sehr gut bezahlten Eric Maxim Choupo-Moting oder Sandro Wagner? Das kann bei einer Ablöse von mindestens 60 Millionen Euro nicht das Ziel sein.