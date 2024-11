Beim Blick auf die Webcam der Allianz Arena bietet sich den Bayern-Fans aktuell ein besonderer Anblick. Ist nun das Spiel am Freitag in Gefahr?

Wer sich aktuell auf der Homepage des FC Bayern München die Webcam der Allianz Arena ansieht, erschreckt sich vielleicht.

Im Münchner Fußballtempel ist derzeit an Spielen nicht zu denken.

Und das, obwohl bereits am Freitagabend gegen den FC Augsburg (ab 20:30 Uhr im Liveticker) die nächste Bundesligapartie auf dem Programm steht.

Bis Mittwochabend wird ein nagelneuer Rasen verlegt. Der Rasen wurde erst am Sonntagabend in Italien "geerntet" und in mehreren Kühltransportern nach München gebracht. Dort wird er aktuell ausgerollt.

Am Donnerstag sollen schließlich die Linien gezogen werden. Am Freitag stehen noch Mäharbeiten an.