Beim Blick auf die Webcam der Allianz Arena bot sich den Bayern-Fans zu Beginn der Woche ein besonderer Anblick. Das Spiel am Freitag gegen den FC Augsburg wird aber planmäßig über die Bühne gehen.

Wer sich zu Wochenbeginn auf der Homepage des FC Bayern München die Webcam der Allianz Arena angesehen hat, hat sich womöglich erschrocken.

Im Münchner Fußballtempel war nicht an Spielen nicht zu denken. Da wo sonst ein grüner Rasen liegt, war nur Sand und Kies zu sehen.

Einige Fans mögen sich bei dem Anblick gefragt haben, ob denn da unten tatsächlich in kurzer Zeit wieder gespielt werden kann. Schließlich steht schon am Freitagabend gegen den FC Augsburg (ab 20:30 Uhr im Liveticker) die nächste Bundesligapartie auf dem Programm.

Diese Sorge kann man ihnen aber mittlerweile wieder nehmen. Wie neueste Aufnahmen der Webcam zeigen, wurde bis Mittwochabend ein nagelneuer Rasen verlegt.

Der Rasen wurde erst am Sonntagabend in Italien "geerntet" und in mehreren Kühltransportern nach München gebracht. Dort wurde er in den vergangenen Tagen ausgerollt.

Am Donnerstag sollen schließlich die Linien gezogen werden. Am Freitag stehen noch Mäharbeiten an.