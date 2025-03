FC Bayern: St. Pauli-Boss Oke Göttlich exklusiv: "Uli Hoeneß haben wir einiges zu verdanken"

Vor dem Duell David gegen Goliath beim FC Bayern spricht St. Paulis Boss Oke Göttlich über die Riesenunterschiede in der Bundesliga und die Wertschätzung für die frühere Hassfigur Uli Hoeneß. Von Philipp Kessler Es ist ein Duell, das ungleicher kaum sein könnte: Rekordmeister FC Bayern empfängt am Samstag Aufsteiger FC St. Pauli (ab 15.30 Uhr im ran-Liveticker) in der Bundesliga. Auch Oke Göttlich sieht den krassen Unterschied zwischen den Klubs aus München und Hamburg. Der Präsident des Kiez-Clubs setzt sich seit 2019 im Präsidium der DFL für die Interessen der kleineren Vereine ein. Trotzdem sind sich beide aber in einigen Punkten einig. Im Gespräch mit ran äußert sich Göttlich über das bevorstehende Liga-Duell, den neuen Genossen Uli Hoeneß, Paulis alternative Wege, die Club-WM im Sommer und Vorschläge für einen faireren Wettbewerb.

ran: 2:3 gegen Bochum, 1:1 bei Union Berlin - Herr Göttlich, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass auch der FC St. Pauli gegen den FC Bayern punktet? Oke Göttlich: Wir konzentrieren uns auf uns. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, dass wir unangenehm zu bespielen sind. Wir werden uns bemühen, Möglichkeiten maximal für uns zu nutzen. Wir wissen aber auch, dass die Bayern nach einem Punkt aus zwei Spielen richtig Lust haben, uns am liebsten vor heimischem Publikum zu besiegen. Aber wir haben auch Lust, ordentlich was dagegen zu haben. ran: Der Kader der Bayern hat einen Marktwert von 856 Millionen Euro, der von St. Pauli liegt bei 54,18 Mio. Euro. Ein Duell wie Goliath gegen David. Göttlich: Natürlich ist das Duell total ungleich. Und es ist ja einer unserer sportpolitischen Kritikpunkte, die in der Liga immer wieder angebracht werden: Die Kluft wird zu groß. Das bedeutet in diesem Fall einen ca. 15-fachen Marktwert – das ist ein Abstand, da er auch durch ständige harte Arbeit nicht aufzuholen ist. Neun von zehn Spiele werden die Bayern in der Regel gegen Teams unserer Kaderwertqualität gewinnen. Aber wir hoffen natürlich, dass wir dieses eine Momentum nutzen können. Sportpolitisch muss man klar feststellen, dass die Differenz zwischen dem Ersten und Letzten der Kaderwerttabelle in der englischen Premier League deutlich geringer ist. Dass wir oben immer die gleichen Teams haben werden, ist ein Problem, auf das die nationale Liga hinzusteuert. Wir müssen uns Gedanken machen, inwieweit wir noch ein wirklich attraktives Liga-Umfeld bieten, für das dann auch Sender bereit sind, viel Geld zu bezahlen.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß half dem FC St. Pauli ran: In den 80ern waren der FC Bayern und Uli Hoeneß die großen Reizfiguren der St. Pauli-Anhängerschaft. Doch als es dem Verein wirtschaftlich schlecht ging, half der frühere Münchner Manager sofort. Er organisierte im Juli 2003 gemeinsam mit dem FC St. Pauli ein Freundschaftsspiel der Bayern am Millerntor gegen den damaligen Drittligisten und beließ alle Einnahmen von 200.000 Euro bei den Hamburgern. Welche Meinung haben Sie von Hoeneß? Göttlich: Als FC St. Pauli haben wir Uli Hoeneß einiges zu verdanken. Ich habe ihn zweimal persönlich getroffen und wir haben wirklich einen guten Austausch gehabt, einmal ganz zu Beginn meiner Amtszeit und jetzt gerade jüngst. Dementsprechend sind wir froh, dass wir mit dem FC Bayern – mit Jan-Christian Dreesen und Michael Diederich – ein gutes Verhältnis haben. Wir haben auch mit Herrn Hainer immer mal wieder Kontakt. Das ist äußerst sinnvoll – auch wenn wir auf die sportpolitischen Dinge aus unterschiedlichen Fallhöhen draufgucken. Der FC Bayern hat ja auch Finanzprobleme, wenn man so will. Und zwar Finanzprobleme gegenüber PSG und ManCity. Wir haben eben Finanzprobleme gegenüber dem FC Bayern München. Und interessanterweise sind unsere Lösungswege gar nicht so ganz weit voneinander entfernt. Es geht um Regulierung. Karl-Heinz Rummenigge spricht von Salary Cap, Oke Göttlich von Kader Cap. Es gibt durchaus Überschneidungen. ran: Seit 2019 vertreten Sie im Präsidium der DFL die Interessen der kleineren Clubs und kämpfen beispielsweise um eine fairere Verteilung der TV-Gelder. Wie sieht Ihre Wunschvorstellung aus, damit die Schere kleiner wird? Göttlich: Allein mit dem Vertrieb des Geldes werden wir am Ende nicht weiterkommen. Es geht um Regulierungen, die wir uns gemeinschaftlich angucken müssen: Kaderobergrenzen, Multi-Club-Ownership-Grenzen und eine Form von Salary Cap gemessen am Gesamtumsatz. ran: Bis wann soll eine für alle Clubs passende Lösung gefunden werden? Göttlich: Wenn die Bayern und St. Pauli schon einig sind, kann das nicht so lange dauern… (lacht) Im Ernst: Es sind Gesetzgebungen, es sind juristische Themen. Es ist logisch, dass man das sehr gut vorbereiten muss. Ich mache das Ganze jetzt seit elf Jahren. Als ich damals was von Salary Caps gesagt habe, wurde ich in der Liga belächelt. Inzwischen gibt es eine Brücke zwischen dem Tabellenersten und -15. – das ist zumindest schon positive Entwicklung.

Pauli-Boss Göttlich ein "Freund" der Club-WM ran: Wie sehen Sie die im Sommer in den USA erstmals stattfindende große Club-WM der FIFA? Quasi als Trost für alle Nicht-Teilnehmer soll an alle ein Teil aus dem Solidaritätstopf von 250 Millionen Euro ausgeschüttet werden. Göttlich: Ich bin kein Freund dieses Wettbewerbs. Ich bin ein Gegner der weiteren Ungleichgewichtung, die dort passiert. Deshalb ärgert mich das sehr. Der Solidartopf ist ein Minimal-Konsens, der über alle nationalen Ligen verteilt wird und der am Ende nichts ausmacht gegenüber den Millionen, die zum Beispiel die deutschen Teilnehmer in diesem Wettbewerb dort zusätzlich verdienen werden. Nehmen wir das Beispiel Borussia Dortmund: Für die lässt sich das kommende Jahr, in dem sie vielleicht nicht europäisch spielen werden, leichter kompensieren – trotz sportlicher Weniger-Leistung. Das finde ich ein Stück weit unfair anderen gegenüber, die diese Mittel nicht generieren können. ran: Hat ein Großteil der Traditionsvereine zu lange auf die Traditionskarte gesetzt und es verpasst, sich den Marktgegebenheiten anzupassen? Göttlich: Das lässt sich nicht so pauschal sagen. Der FC Bayern ist ja auch ein Traditionsteam. Sie haben das sehr gut umgesetzt, auch in ihrer Satzung. Wir sehen uns übrigens nicht als zurückgebliebenen Traditionsclub. Im Gegenteil. Ich würde uns als sehr modernen Club bezeichnen. Wir haben mit der Genossenschaft ein sehr modernes Finanzierungskonzept aufgesetzt. Wir haben unsere alternativen Modelle, die nicht nur Meckern und Dagegensein beinhalten, sondern vor allen Dingen auch zeigen, dass wir kreativ nach vorne denken, lösungsorientiert sind und uns nicht in ein Jammertal zurückkriechen. Wir glauben daran, dass unsere Kraft eher aus der Community entsteht, als dass sie ausschließlich über Firmenkonstrukte am Ende funktioniert. Nations League und Klub-WM: Nationalspieler vom FC Bayern und vom BVB stehen vor extremer Terminhatz ran: Sie treten auch immer wieder als Stimme gegen Vereine wie RB Leipzig auf. Zudem gibt es in Deutschland mit den Werksclubs seit Jahrzehnten Vereine, die genauso stark abhängig von einem Konzern sind wie Leipzig von Red Bull. Göttlich: Leverkusen und VW mit Wolfsburg sind kritisch zu beäugende Modelle. Im Sinne der Steuerzahler, weil natürlich Gewinn- und Verlust-Abführungsverträge den Konzernen zugutekommen. Wolfsburg und Leverkusen kosten damit indirekt eher dem Steuerzahler und Staat Geld. ran: Sind Sie generell gegen Kommerzialisierung? Göttlich: Das ist mir zu einfach. Kommerzialisierung ist immer so ein Todschlagwort. Es gibt sehr gute und sinnvolle Dinge, was Modernisierung von Infrastruktur und Technologie sowie Digitalisierung angeht, wofür man natürlich auch Geld braucht, das man investieren muss, um die bestmöglichen Bedingungen schaffen zu können. Ob wir jetzt die Halbzeitshow in der Fußball-Bundesliga brauchen, ist aber eine andere Frage. Die Leute mögen es beim FC St. Pauli sehr puristisch und genießen es, mit sich zu sein – und brauchen nicht noch eine Dauerbeschallung mit Lasershow sowie Präsentationen der Ecken, Kopfbälle und drei Screens am Platz, wo noch siebenmal der VAR hoch- und runtergespielt wird. ran: Der FC Bayern hatte zuletzt immer wieder Diskussionen um Sponsorings wie das von Qatar Airways oder aktuell Ruanda. Wie stehen Sie dazu und würden Sie solche Sponsorings auch für den FC St. Pauli eingehen?