BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN

FC Bayern: Trikot-Farben geleakt - so soll das neue Heimjersey aussehen

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 17:29 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Das neue Heimtrikot der Bayern ist offenbar geleakt worden. Sollten die Stars in der kommenden Saison tatsächlich damit auflaufen, dürfte das den Fans zumindest besser gefallen als das gerade erhältliche Aufwärmtrikot.

Bei Bayern München sorgen derzeit die Trikots mal wieder für Aufsehen - genauer gesagt deren Design.

Ungefähr zur gleichen Zeit, als das neue und aufgrund der Farbgebung teils umstrittene Aufwärmdress offiziell in den Online Shop des deutschen Rekordmeisters aufgenommen wurde, veröffentlichte "Footyheadlines" ein Foto des angeblich geleakten neuen Heimtrikots.

Das dürfte den Bayern-Fans zumindest auf den ersten Blick deutlich besser gefallen.

FC Bayern: Neues Heimtrikot soll in dunkelrot gehalten sein

Denn im Gegensatz zum Aufwärmtrikot, das auch blaue und schwarze Farbtöne aufweist, ist das Heimtrikot auf dem Foto grundsätzlich in Rot gehalten.

Dazu verfügt das Trikot über dunklere Nadelstreifen und goldene Linien an Kragen und Ärmelbündchen.

Ob es sich bei dem Shirt tatsächlich um das Heimtrikot der Bayern für die Saison 2026/27 handelt, werden die Fans erst später erfahren.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Normalerweise stellt der Rekordmeister sein Trikot der anstehenden Saison frühestens zum letzten Heimspiel der Vorsaison - also erst im Mai - vor.

