Bayern-Trainer Thomas Tuchel bleibt trotz Krisenwoche zuversichtlich. Nur weil man zwei Spiele vergeigt habe, werde man nicht alles schlecht reden.

Nach zwei Niederlagen in Folge - bei Bayer Leverkusen und Lazio Rom - ist an der Säbener Straße Krisenstimmung angesagt. Auch der Druck auf Trainer Thomas Tuchel wird größer. Sorgen um seinen Job mache er sich aber nicht.

"Es macht keinen Sinn für mich, darüber nachzudenken", sagte er vor dem Bundesligaspiel beim VfL Bochum bei "DAZN". Es gebe zwar "ganze Sendungen darüber", er selbst denke aber 100 Prozent nicht darüber nach.

Man habe in der vergangenen Woche viele Dinge nicht gut gemacht und sei auch dafür bestraft worden. Aber es sei eben auch nicht alles katastrophal gewesen, so der Trainer mit Verweis auf die Anfangsphase in Leverkusen und die erste Halbzeit in Rom.

"Insgesamt ist eher eine Stimmung, als wären wir auf einem Relegationsplatz. Aber wir werden intern nicht alles in Schutt und Asche reden, weil wir zwei Spiele vergeigt haben. Wir sind sehr selbstkritisch, da kann sich jeder sicher sein. Wir versuchen, die Dinge besser zu machen, die wir nicht gut gemacht haben."

Über die momentane Ladehemmung von Harry Kane macht sich Tuchel ebenfalls keine Sorgen. Kane schieße seit 15 Jahren Tore. "Da war mit Sicherheit auch mal eine Woche dabei, wo er nicht getroffen hat. Er braucht keine Sonderbehandlung."