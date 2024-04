FC Bayern: Tuchel bringt sieben Neue

Anzeige

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel rotiert seine Mannschaft im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kräftig durch. Im Vergleich zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal am vergangenen Dienstag verändert Tuchel seine Startelf auf gleich sieben Positionen.

Einzig Joshua Kimmich, Eric Dier, Matthijs de Ligt und Harry Kane stehen erneut in der Startformation. Neben dem angeschlagenen Leroy Sane wird auch Kapitän Manuel Neuer geschont. Sven Ulreich beginnt im Tor, Noussair Mazraoui rückt für Alphonso Davies in die Startformation.

Das komplett neu formierte Mittelfeld bilden vier Tage vor dem wegweisenden Rückspiel gegen die Londoner am kommenden Mittwoch Rückkehrer Aleksandar Pavlovic, Raphael Guerreiro, Kingsley Coman, Thomas Müller und Mathys Tel.

Tuchel selbst wird wegen einer Gelbsperre, die er sich zuletzt beim 2:3 in Heidenheim einhandelte, nicht auf der Bank sitzen. Er wird von seinen Assistenten Zsolt Löw und Anthony Barry vertreten.