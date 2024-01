Anzeige

Die angespannte Personalsituation beim FC Bayern München strapaziert das Nervenkostüm von Trainer Thomas Tuchel ganz immens. Gegen Augsburg machte er seinem Ärger Luft.

Das Lazarett beim FC Bayern München versetzt Thomas Tuchel zunehmend in Nervosität. Wie sehr die Nerven beim Trainer blank liegen, verdeutlichte eine Situation in der Nachspielzeit beim FC Augsburg.

Durch ein Elfmetertor in der 94. Minute hatte der FCA gerade noch einmal auf 2:3 verkürzt, da lag Youngster Alexandar Pavlovic mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden.

Tuchel tickte in der Coaching Zone aus, weil FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic Zeitspiel beklagte. Wild gestikulierend schimpfte Tuchel in Richtung Augsburger Bank: "Wir haben da einen verletzten Spieler. Setz dich hier auf die Bank. Bist du behämmert oder was? Was ist denn los mit dir?"

Seine Worte waren über die Außenmikrofone in der TV-Übertragung gut zu verstehen.