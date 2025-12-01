FC Bayern – Uli Hoeneß bestätigt: Millionen-Verlust ohne Klub-WM

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Ohne Klub-WM Minus von rund 23 Millionen Ohne diese Gelder wäre aus dem auf der Jahreshauptversammlung im November bekannt gegebenen Gewinn für die Saison 24/25 von 27,1 Millionen Euro ein Verlust von rund 23 Millionen Euro geworden. FC Bayern München stellt umstrittenes Aufwärmshirt vor - neues Heimtrikot geleakt? Diese Entwicklung war laut Hoeneß einer der Gründe, dass sich der Aufsichtsrat im Sommer gegen millionenschwere Neuzugänge entschied und Sportvorstand Max Eberl nach dem Transfer von Luis Diaz für rund 70 Millionen Euro ein Kaufverbot auferlegte.

- Anzeige -

- Anzeige -

Hoeneß: Darum kamen Xavi, Gittens und Sesko nicht "Wir haben uns entschieden, Spieler wie Xavi, Gittens oder Sesko, der 80 Millionen kostete, nicht zu kaufen", berichtete der nach wie vor mächtige Aufsichtsrat: "Sondern wir haben gesagt, wir leihen Nicolas Jackson von Chelsea und haben eine relativ ausgeglichene Transferbilanz."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern: Wieder gepatzt? Manuel Neuer analysiert St. Paulis Tor

Noch wichtiger sei aber eine andere Konsequenz daraus gewesen. "Dadurch haben wir auch unseren Trainer von vorneherein unter Druck gesetzt, dass er junge Spieler einsetzt", so Hoeneß weiter: "Wenn wir diese Spieler gekauft hätten, wäre Lennart Karl nicht zum Spielen gekommen, dasselbe gilt für Tom Bischof. Auch die Entscheidung, nicht mit Thomas Müller zu verlängern, war deshalb extrem hart, aber richtig."

Offenbar Unzufriedenheit über Kompanys Umgang mit Talenten Hoeneß bestätigte damit auch indirekt die Unzufriedenheit im Verein, dass Vincent Kompany in seiner ersten Saison bei Bayern den Talenten zu wenig Chancen gegeben und meist auf die erfahrenen Profis gesetzt hatte. Der große Bayern-Verlierer: War das Kims letzte Chance? Auch deshalb sollen unter anderem Paul Wanner, Arijon Ibrahimovic oder Adam Aznou den Verein mangels Perspektiven im Sommer verlassen haben. Karl und Bischof hingegen wurden Einsätze in Aussicht gestellt und beide bekommen regelmäßig Spielpraxis.

- Anzeige -

Hoeneß: Zuversicht bei Upamecano Ob dieser Umbruch nach der Saison weitergeht, ist noch offen. Bei Dayot Upamecano, dessen Vertrag ausläuft, zeigte sich Hoeneß in einer kleinen Medienrunde im Anschluss zuversichtlich, "dass der verlängert". Keine Entscheidung sei derweil bei Manuel Neuer gefallen, der Ende März 40 Jahre alt wird und dessen Vertrag ebenfalls endet: "Es gibt gar keinen Grund, jetzt darüber nachzudenken. Ich denke, es wird über dieses Thema erst im Frühjahr gesprochen."

- Anzeige -

Hoeneß über Neuer: "Nach wie vor einer der weltbesten Torleute" Zudem stellte sich Hoeneß hinter den Torhüter, dem in den letzten drei Spielen Fehler unterlaufen waren, die zu Gegentreffern führten. "Ich finde es unmöglich, wie jetzt alle über ihn herfallen", erklärte Hoeneß. "Manuel ist nach wie vor einer der besten Torleute der Welt. Das wird auch so bleiben."

- Anzeige -

Uli Hoeneß schießt gegen Neuer-Kritiker: "Unmöglich!"

Darüber hinaus lobte der 73-Jährige einmal mehr Kompany in den höchsten Tönen. "Er tut dem FC Bayern extrem gut. Er ist immer um halb acht da und geht um sechs. Da haben wir zuletzt ja ein paar gehabt, die das nicht so gemacht haben", sagte er. "Und er macht jeden Tag die Spieler etwas besser. Wenn ich die Entwicklung von Karl oder Bischof sehe, aber auch bei Tah, der ist plötzliche eine Spielerperson. Genauso wie Upamecano."

- Anzeige -