"Es ist alles lange nicht so schlecht, wie es hier einige darstellen und es wird in Deutschland wieder aufwärts gehen, wenn die richtigen Parteien die Regierung bilden."

Uli Hoeneß spricht in der "Abendzeitung" über seine Gedanken zu den Bundestagswahlen am Sonntag und prophezeit ein Großereignis: "Ich bin überzeugt, dass der 23. Februar ein Wendepunkt für unsere Gesellschaft wird.".

Hoeneß: Schwarz-Rot als beste Option für Deutschland

"Ich hoffe, dass wir eine schwarz-rote Regierung bekommen und die CDU/CSU auf 35 Prozent kommt. Das wäre wichtig, weil wir endlich klare Verhältnisse brauchen. Die CSU wird in Bayern dazu einen besonders guten Beitrag leisten", so der 73-Jährige. "Wenn das alles so kommt, bin ich sehr zuversichtlich, dass in unserem Land ab Montag die Post abgeht."

Die (noch) aktuelle Regierung bekommt von Hoeneß derweil keine gute Zeit bescheinigt: "Unsere Regierung hat es nicht geschafft, die dominante Rolle, die wir in Europa mal hatten, auszubauen", kritisiert er die vergangenen Jahre scharf.

Deutschland müsse "wieder viel mehr eine Führungsrolle übernehmen", fordert er ein.