Bundesliga: Will der FC Bayern ein Störfeuer legen?

Aber vielleicht ist das vorrangige Ziel gar nicht, Wirtz doch noch zum Umdenken zu bewegen, sondern einfach ein externes Störfeuer beim aktuell sportlich stärksten Konkurrenten zu legen.

Eine Taktik, die in München kein Novum wäre - Borussia Dortmund kann ein Lied davon singen. Mario Götze lässt grüßen.

Der Zeitpunkt der Hoeneß-Aussagen legt das auch nahe. Denn in der kommenden Woche kommt es zum frühen Meisterschafts-Showdown der beiden Top-Teams in Leverkusen (am Samstag, den 15.02., ab 18:30 Uhr im Liveticker).

Letztlich ist der Bayern-Vorstoß ein PR-Stunt. Vielleicht landet Wirtz am Ende in München - er selbst dürfte am allerbesten wissen, dass er in München große Fans hat. Dafür hätte es kein medienwirksames Statement vom Klub-Patron gebraucht. Doch wenn zumindest eine Chance besteht, den Rivalen zu destabilisieren, nimmt man diese beim FCB gerne mit.

Die Bayern-Verantwortlichen sollten sich in Zukunft vor Aussagen in der Causa Wirtz eine Regel zu Herzen nehmen, die die meisten eigentlich schon im Kindesalter eingeimpft bekommen: "Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu."