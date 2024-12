Der verletzte Star-Stürmer Harry Kane wird dem FC Bayern München auch im Bundesliga-Spiel am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 fehlen.

Harry Kane wird dem FC Bayern weiterhin fehlen.

Wie der Rekordmeister in Person von Trainer Vincent Kompany am Freitag auf der Pressekonferenz der Münchner bestätigte, fällt der Engländer auch für das Bundesliga-Spiel in Mainz aus (Samstag, ab 15:30 Uhr im Liveticker).

Dennoch machte Kompany den Fans Hoffnung auf ein Kane-Comeback zum Jahresabschluss beim Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig (am 20. Dezember ab 19:50 Uhr in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App).

"Es ging sehr schnell bei Harry Kane. Es sieht gut aus für Leipzig", sagte Kompany und bestätigte, dass die Entscheidung über einen Einsatz des Stürmers bzw. zumindest eine Rückkehr in den Kader gegen Mainz schon knapp ausgefallen sei.