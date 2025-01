Der deutsche Rekordmeister verstärkt sich mit dem 18 Jahre alten Talent Bajung Darboe. Der Offensivspieler ist zunächst für die Regionalliga-Mannschaft eingeplant.

Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Bajung Darboe bekanntgegeben. Der 18 Jahre alte Offensivspieler kommt vom Partner-Klub Los Angeles FC und ist zunächst für die Regionalliga-Mannschaft vorgesehen.

Darboe spielte zuletzt für das Reserve-Team der Kalifornier, die in der abgelaufenen MLS-Saison in den Conference Semifinals an den Seattle Sounders gescheitert waren.

"Wir kennen Bajung schon seit einiger Zeit und hatten ihn schon zum Probetraining bei uns in München", wird Campus-Direktor Jochen Sauer in der Vereinsmitteilung zitiert: "Wir freuen uns sehr, dass er nun fest zu uns wechselt und sich über unsere Amateure im europäischen Fußball etablieren möchte."