FC Bayern vs. Bayer 04 Leverkusen: Hätte es Rot geben müssen? Gräfe reagiert

Die neue Kapitänsregel besagt, dass in dieser Saison nur noch die Kapitäne jeder Bundesliga-Mannschaft mit dem Schiedsrichter diskutieren dürfen. Damit soll die Rudelbildung der Vergangenheit angehören. In der Praxis gelingt das allerdings nicht immer so gut wie bei der Europameisterschaft.

Verwundert reagiert auch der ehemalige Weltklasse-Schiedsrichter Manuel Gräfe auf die Vorgänge auf dem Rasen. "Ich war eine Woche weg. Kann es sein, dass ich was verpasst habe?...Deshalb die Frage: Wurde die Kapitänsregel in der Bundesliga abgeschafft? Von mir aus ok, aber dann bitte immer überall so und nicht wieder woanders gelb (gar g/r) für Gleiches", so Gräfe auf X.