+++ Update, 30. März, 17:25 Uhr: FCB vs. Dortmund +++

Am 27. Bundesliga-Spieltag kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Wer überträgt live im TV und Livestream? Wo gibt's Highlights und Liveticker?

Dortmund: Meyer - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Nmecha, Can - Adeyemi, Brandt, Sancho - Füllkrug

Der FC Bayern erklärte gegenüber "t-online", dass er "in engem Austausch und Abstimmung mit der Polizei" sei.

In den sozialen Medien tauchte am Freitagabend ein Bild auf, das den mit zahlreichen Menschen belebten Vorplatz der Allianz Arena im Fadenkreuz zeigt. Herausgegeben wurde das Bild offenbar von einem Medium, das der Terrororganisation "Islamischer Staat" nahesteht.

Anzeige

Bundesliga: So seht ihr Bayern vs. BVB live

In den letzten Jahren wohnte dem "Klassiker" oft eine besondere Spannung inne, weil der FC Bayern sich meist lediglich mit dem BVB um die Meisterschaft stritt.

2024 sieht das ein wenig anders aus. Bayer Leverkusen steht mit zehn Punkten Vorsprung an der Spitze, müsste in den kommenden Wochen also enorm einbrechen, um den deutschen Rekordmeister nochmal ins Rennen hineinzuholen.

Während es für die Münchner darum geht, die Saison in der Bundesliga halbwegs gut zu Ende zu bringen, geht es für den BVB um alles. Die Mannschaft von Edin Terzic steht vor dem 27. Spieltag auf Platz vier, nur einen Punkt vor RB Leipzig und muss um den Einzug in die Champions League bangen.

Wenn ihr herausfinden wollt, wo die beiden Teams am Saisonende landen, checkt unseren Bundesliga-Tabellenrechner aus.