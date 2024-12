Die Bundesliga verabschiedet sich mit einem Kracher zwischen FC Bayern und RB Leipzig in die Winterpause. SAT.1 überträgt das Spiel live im Free-TV auf SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf ran.

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende und die Bundesliga hat noch einen Kracher für euch. Am letzten Spieltag im Jahre 2024 treffen der FC Bayern München und RB Leipzig (am 20. Dezember ab 19:50 Uhr in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App.) aufeinander.

Der FC Bayern München und Trainer Vincent Kompany wollen auf Tabellenplatz eins überwintern und ihren Vorsprung auf die Konkurrenz vergrößern.

Leipzig hingegen möchte im Kampf um die Champions-League Plätze den Anschluss halten und das Jahr mit einem Erfolgserlebnis abschliepen. Können Marco Rose und seine Leipziger die Bayern ärgern? Oder endet ein turbulentes Jahr beim deutschen Rekordmeister versöhnlich?

Hier findet ihr alle Informationen zur Übertragung des Topspiels im Free-TV.

