Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende und die Bundesliga hat noch einen Kracher für euch. Am letzten Spieltag im Jahre 2024 treffen der FC Bayern München und RB Leipzig (am 20. Dezember ab 19:50 Uhr in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) aufeinander.

Der FC Bayern München und Trainer Vincent Kompany wollen auf Tabellenplatz eins überwintern und ihren Vorsprung auf die Konkurrenz vergrößern.