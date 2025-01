Der FC Bayern in der Bundesliga live im Free-TV - genau das gibt's am 17. Spieltag. Das Duell des FCB mit der TSG Hoffenheim läuft in SAT.1, zudem zeigen Joyn und ran.de das Spiel im Livestream. Alle Infos zur Übertragung.

In der Bundesliga steht mal wieder eine englische Woche an, zum Abschluss der Hinrunde sind die Klubs am Dienstag und Mittwoch gefordert.

Dabei nimmt es der FC Bayern München mit der TSG Hoffenheim auf und will den Vorsprung an der Tabellenspitze vergrößern.