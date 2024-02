FC Bayern: 1000. Heimspiel in der Bundesliga

Anzeige

Am 21. August 1965 startete der FC Bayern mit einem 2:0 gegen Eintracht Frankfurt seine Erfolgsgeschichte "dahoam" - am Samstag (18.30 Uhr/Sky) steht der deutsche Fußball-Rekordmeister gegen RB Leipzig vor seinem 1000. Heimspiel in der Bundesliga. Die Münchner erreichen als erster Klub im deutschen Oberhaus diese Marke.

743 Spiele gewannen die Münchner bei 166 Unentschieden und 90 Niederlagen (Tordifferenz 2737:889). Das bedeutet einen Punkteschnitt von knapp 2,4. Die ersten Jahre spielten die Bayern im Grünwalder Stadion, dann im Olympiastadion und seit 2005 in der Allianz Arena.

Insgesamt absolvierte der FC Bayern als erfolgreichster Klub der Liga-Historie seit dem Aufstieg vor 59 Jahren 1998 Partien. 1205 Siegen stehen 363 Niederlagen entgegen (Tordifferenz: 4482:2177).

Gegen RB Leipzig gab es bisher 19 Pflichtspiel-Duelle, die letzten vier konnten die Bayern nicht mehr gewinnen. Zu Hause verloren sie zuletzt sogar zweimal, unter anderem im vergangenen Sommer das Finale um den DFL-Supercup (0:3).