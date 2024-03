Anzeige Eine 0:6-Klatsche kassiert, dazu den besten Torjäger gelbgesperrt verloren. Das Gastspiel in München endete für Schalke 04 wieder mal in einem Desaster. Vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) ist von Resignation aber nicht viel zu spüren. Besonders eine Sache macht Trainer Thomas Reis und den Fans Hoffnung. Aus der Allianz Arena in München berichtet Timo Nicklaus Schwerfällig trotteten die Spieler des FC Schalke 04 aus dem Kabinengang der Münchner Allianz Arena. Der Kopf gesenkt, die Enttäuschung nach der 0:6-Packung gegen die Bayern tief ins Gesicht eingegraben. Viel sagen wollten die Profis nicht. Brauchten sie auch gar nicht. Das Wort übernahm ohnehin ein anderer. Denn während einige Akteure noch in der Kabine verweilten, zitierte Sportvorstand Peter Knäbel die bereits zum Mannschaftsbus geeilten Spieler wieder zurück. Per WhatsApp-Nachricht im Gruppenchat. So richtig wollte Knäbel seine späte Kabinenansage im Anschluss zwar nicht zugeben – "was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine" – doch Fakt ist: Ein solch schwacher Auftritt sollte in der wichtigsten Saisonphase - im absoluten Abstiegskampf - nicht unkommentiert bleiben.

Anzeige

Hohe Schalker Pleiten in München zur Tradition geworden "Das war eine Ohrfeige, die es zu verdauen gilt", resümierte Knäbel. Trainer Thomas Reis sprach von einer "beschissenen Situation", die ihn "maßlos enttäuscht" zurückgelassen habe: "Ich habe heute kein Mentalitätsproblem gesehen, sondern ein Qualitätsproblem." Zwar haben hohe Schalker Niederlagen in München zuletzt schon so etwas wie Tradition – die jüngsten drei Gastspiele endeten 0:6, 0:8 und 0:5 – doch unter den Fans zeigte sich manch einer dann doch ob des chancenlosen Auftritts überrascht.

Drei Siege aus den vergangenen vier Spielen hatten der Mannschaft wieder Leben und den Fans die nötige Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg eingehaucht. Noch vor einigen Wochen war selbst das Erreichen der Relegation noch undenkbar, geschweige denn der direkte Klassenerhalt. ALLE Relegationsspiele LIVE: vom 1. bis 6. Juni in SAT.1 und auf ran.de "Es war ein Rückfall", bilanzierte Knäbel daher deutlich: "Letzte Woche haben andere geweint. Wir wissen, dass es ein unerbittlicher Abstiegskampf ist. In den letzten Jahren emotional einer der härtesten. Diejenigen, die sich brechen lassen, die wird es erwischen. Wir müssen alles dafür tun, dass wir diejenigen nicht sein werden."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nächstes Endspiel gegen Frankfurt - eine Sache macht Hoffnung Gegen die Eintracht Frankfurt erwartet die Schalker am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) nun ein Endspiel. Bei Weitem nicht das Erste in dieser Bundesliga-Rückrunde. Und dennoch ist es möglicherweise das Entscheidende. Was macht den Knappen jetzt also Hoffnung? Nach den schwachen Auswärtsauftritten in Hoffenheim (0:2) und Freiburg (0:4) zeigte das Reis-Team vor heimischem Publikum zuletzt stets die passende Reaktion, holte gegen die Hertha (5:2) und Bremen (2:1) im Abstiegskampf überlebenswichtige Dreier.

Ergebnisse, die Reis seiner Mannschaft in der Trainingswoche vor Augen führen will. "Wir sind schon öfters getaumelt und waren am Boden. Aber wir sind nie liegen geblieben. Samstag muss der Rasen brennen", so der Coach.

Anzeige

Anzeige Bülter kassiert Gelbsperre - Reis rechtfertigt sich Bitter: Den womöglich zwingend nötigen Sieg müssen die Schalker dabei ohne Marius Bülter einfahren. Der mit elf Toren beste Torjäger kassierte in München seine fünfte Gelbe Karte und ist gegen Frankfurt gesperrt. Vor allem in den sozialen Netzwerken kassierte Reis dafür Kritik. "Fahrlässig" sei Bülters Startelf-Einsatz gewesen, 90 Minuten gegen die Eintracht viel wichtiger. Der 49-Jährige antwortete im Nachgang deutlich: "Ich wollte unseren besten Schützen auch in München bringen, sonst hätte jeder gesagt: "Du schenkst ab.' Man kann sagen, es war vielleicht nicht richtig. Ich sage: Es war richtig."