FC St. Pauli vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, Stream und Ticker

Am 10. Spieltag der Bundesliga bekommt es der FC Bayern München auswärts mit dem FC St Pauli zu tun. So seid ihr live im TV, Stream und Ticker dabei.

Für den FC Bayern München geht es am 10. Spieltag der Bundesliga ans Millerntor. Dort trifft der deutsche Rekordmeister auf Aufsteiger St. Pauli.

Die Vorzeichen sind aus sportlicher Sicht klar - der FC Bayern geht als Tabellenführer mit bislang 23 Punkten auch als entsprechender Favorit in das Duell mit den Kiez-Kickern.

Doch St. Pauli unter dem Trainer Alexander Blessin scheint immer mehr in der Bundesliga anzukommen. Zuletzt holten die Hanseaten vier Punkte aus zwei Partien, insgesamt sind es schon acht Zähler, damit stand der Aufsteiger vor Beginn des aktuellen Spieltages über der Abstiegszone.

Während die Bayern in der Bundesliga zuletzt mit 3:0 zuhause gegen Union Berlin gewannen und unter der Woche mit 1:0 in der Champions League gegen Benfica Lissabon, war auch St. Pauli am 9. Spieltag der Bundesliga erfolgreich.