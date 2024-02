FC-Trainer Schultz sieht Bremen als "kleines Vorbild"

Anzeige

Für Trainer Timo Schultz ist der kommende Gegner Werder Bremen "ein kleines Vorbild" im Abstiegskampf mit dem 1. FC Köln. "Wenn man stabil bleibt, an den Themen arbeitet, an sich glaubt und Kontinuität auf den Platz bringt", sagte Schultz am Mittwoch, dann könne "man auch mal eine kleine Serie starten".

Werder hat zwar am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Heidenheim die erste Niederlage nach sieben Spielen kassiert, liegt aber dennoch komfortabel im Mittelfeld der Tabelle. "Sie haben doppelt so viele Tore geschossen und zehn Punkte mehr gesammelt als wir", sagte Schultz vor dem Duell am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Der FC braucht dringend Punkte, um die Klasse zu halten, geht aber nach dem jüngsten Sieg gegen Eintracht Frankfurt und dem Unentschieden am Karnevalssonntag bei der TSG Hoffenheim mit Selbstvertrauen ins Spiel. "Die Defensive wird weiter über allem stehen müssen", sagte Schultz: "Aber wir müssen uns mehr Torchancen herausspielen als gegen Hoffenheim, das war zu wenig."