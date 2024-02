FCA-Coach Thorup freut sich auf Kumpel Henriksen

Anzeige

Jess Thorup, Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, freut sich vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Mainz 05 besonders auf das Wiedersehen mit dem neuen FSV-Trainer Bo Henriksen. "Ich würde schon sagen, dass er ein Freund ist. Wir haben drei Jahre zusammen in Odense gespielt und zusammen Schule und Ausbildung gemacht. Er ist ein Typ, der immer gut gelaunt ist", sagte Thorup vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen seinen dänischen Kollegen.

Er freue sich, dass Henriksen "den nächsten Schritt in der Bundesliga geht". Noch nie, ergänzte Thorup mit einem Lächeln, "hat es in der Bundesliga, wie ich gehört habe, ein Duell von zwei dänischen Trainern gegeben". So könne es gerne weitergehen, "wir können zeigen, dass wir in Dänemark gute Trainer und Spieler entwickeln können".

Henriksen hatte in Mainz in dieser Woche das Amt des entlassenen Jan Siewert übernommen. Er kommt vom FC Zürich. Dies mache die Aufgabe "schwieriger", so Thorup: "Wir wissen mit dem neuen Trainer noch nicht, was passiert. Wir müssen aber ohnehin den Fokus auf uns richten."

Mit 23 Punkten steht der FCA im Mittelfeld, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt sieben Punkte. Doch Thorup warnt schon vor den kommenden Spielen. Da gehe es darum, "wohin wir in der Tabelle gehen".

Verzichten muss er nach wie vor auf den angeschlagenen Dion Beljo. Pep Biel hatte unter der Woche muskuläre Probleme, soll aber für Samstag fit sein - genauso wie Frederik Jensen, der wegen eines Migräne-Anfalls mit dem Training aussetzen musste. "Es geht ihm jetzt besser. Er hat das ein paar Mal im Jahr. Wir passen ein bisschen auf, aber auch bei ihm hoffen wir, dass er in Mainz dabei sein kann", sagte Thorup.