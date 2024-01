FCA verlängert Vertrag mit Gouweleeuw: "Gutes Signal"

Anzeige

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Routinier Jeffrey Gouweleeuw verlängert. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb bis zum 30. Juni 2025 plus Option auf eine weitere Saison. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Der Niederländer Gouweleeuw, seit 2016 bei den Schwaben, hat bisher 209 Bundesligaspiele für den FCA absolviert - nur Daniel Baier (274) war noch öfter im Einsatz.

"Jeff hat in der Hinrunde mit konstant sehr guten Leistungen dazu beigetragen, dass sich das Team stabilisieren konnte und unsere Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat. Jeff soll auch in Zukunft ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft sein", sagte Sportdirektor Marinko Jurendic.

Auch Trainer Jess Thorup freute sich vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach über ein "gutes Signal. Jeff ist ein erfahrener Spieler, ein Leader. Er hat das Herz für Augsburg."

Mit Gouweleeuw, aber ohne den gesperrten Niklas Dorsch, will der FCA in Gladbach seine Auswärtsmisere beenden. "Ein Sieg ist unser Fokus, auch wenn ich weiß, dass das auswärts lange her ist", sagte Thorup. Die Augsburger gewannen nur ein Auswärtsspiel in dieser Saison - und dies vor drei Monaten beim Einstand von Thorup bei Aufsteiger Heidenheim (5:2).