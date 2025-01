Feuerzeug-Eklat: Drewes und sechs weitere Zeugen sagen aus

Torhüter Patrick Drewes vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum ist einer von sieben Zeugen in der Verhandlung um den Feuerzeug-Eklat von Berlin - und muss am Donnerstag vor dem DFB-Sportgericht (ab 13.30 Uhr) in Frankfurt/Main persönlich erscheinen. Das bestätigte der DFB dem SID im Vorfeld. Tabellenschlusslicht Bochum hat Einspruch gegen die Wertung des 1:1 am 14. Dezember bei Union Berlin eingelegt und hofft auf drei Punkte am Grünen Tisch.