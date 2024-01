Franz Beckenbauer: Das ist zur Todesursache bekannt - Müller-Wohlfahrt spricht über Krankheit

Anzeige

Am 7. Januar 2024 verstarb die deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie. Was ist bislang zur Todesursache bekannt?

Franz Beckenbauer ist tot. Die deutsche Fußball-Legende verstarb am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie im österreichischen Salzburg.

Einen Tag danach, am Montag, 8. Januar 2024, bestätigte die Familie Beckenbauers den Tod des "Kaisers", der sowohl als Spieler als auch als Trainer Weltmeister wurde (1974 bzw. 1990).

Was ist bisher zur Todesursache des "Kaisers" bekannt? Laut "Bild" verstarb Beckenbauer, der in den letzten Wochen seines Lebens bettlägerig gewesen sein soll, infolge der immer weiter fortgestrittenen Parkinson-Erkrankung. Zuletzt sei er von zwei Pflegerinnen betreut worden, verlor massiv an Gewicht und konnte kaum noch sprechen, wie es im Bericht heißt.

Der Gesundheitszustand der einstigen "Lichtgestalt des deutschen Fußballs" verschlechterte sich bereits in den zurückliegenden Jahren immer mehr.

Beckenbauer, der seine letzten Lebensjahre zurückgezogen von der Öffentlichkeit in Salzburg verbrachte, erlitt bereits im Jahr 2019 einen Augeninfarkt.

"Ich hatte auf einem Auge einen sogenannten Augeninfarkt. Rechts sehe ich leider nichts mehr", erzählte Beckenbauer 2022 der "Bunten".